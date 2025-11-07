역시 나영석, 3년 만에 또 만난 예능 '웃수저들' 반갑네

▲
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'CJ ENM, 에그이즈커밍
3년 전 만났던 스타쉽 아티스트 상당수가 이번 녹화에 참여한 가운데 새 얼굴들도 대거 모습을 드러냈다. 송승헌, 이동욱, 유연석, 이광수, 김범, 손우현, 채수빈, 신승호, 케이윌, 몬스타엑스, 우주소녀, 크래비티, 아이브 외에도 신인 그룹 키키, 아이딧, 배우 김경남, 안지환 등이 가세했다.
시간이 흐른 만큼 참가 연예인들에게도 많은 변화가 찾아왔다. 유연석과 신승호는 꾸준한 예능 고정 출연으로 친근감을 높였고 케이윌은 어엿한 소속사의 이사가 됐다. 첫 출연 당시 막내였던 아이브에겐 이제 어엿한 후배 그룹이 2팀이나 생겼다.
하지만 변하지 않은 것도 있었다. 다름아닌 출연진들의 탁월한 예능감이었다. 어느덧 나영석 PD의 새로운 예능 페르소나(?)로 맹활약 중인 이광수, 안유진(아이브) 등을 비롯해서 제일 맏형인 송승헌까지 기대 이상의 웃음을 선사하며 시끌벅적한 분위기를 자아냈다.
지역별로 모인 전국체전...몸개그 대향연