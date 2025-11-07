사이트 전체보기
역시 나영석, 3년 만에 또 만난 예능 '웃수저들' 반갑네

역시 나영석, 3년 만에 또 만난 예능 '웃수저들' 반갑네

[리뷰] tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'

김상화(steelydan)
25.11.07 11:22
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'CJ ENM, 에그이즈커밍

3년 만에 다시 만난 <출장 십오야>와 스타쉽 엔터테인먼트 소속 연예인들이 또 한번 큰 웃음을 만들어냈다.

지난 5일 TV 선공개·6일 유튜브 풀버전 공개 형식으로 첫 방영된 tvN <출장 십오야 X 스타쉽 전국체전>편은 2022년 가을 야유회 편 이후 3년 만에 스타쉽 소속 배우와 가수들을 한 자리에 모은 3부작 예능이다.

첫 방영 이래 유튜브 버전 기준으로 각 편당 기본 1천만뷰 이상의 조회수를 기록하는 폭발적인 인기를 누렸고 TV 버전은 매년 명절 및 연휴 기간 마다 수시로 재방송이 이뤄질 만큼 시청자들의 꾸준한 사랑을 얻은 바 있다.

지난 10월 소개되어 화제를 모았던 JYP 엔터테인먼트 편에 이어 <출장 십오야>는 '출장 전문 MC' 나영석을 앞세워 배우·아이돌 가수 조합이라는 인적 구성을 자랑하는 스타쉽 아티스트들과 재회했다.

반가운 그때 인물들·신인들의 조합
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'CJ ENM, 에그이즈커밍

3년 전 만났던 스타쉽 아티스트 상당수가 이번 녹화에 참여한 가운데 새 얼굴들도 대거 모습을 드러냈다. 송승헌, 이동욱, 유연석, 이광수, 김범, 손우현, 채수빈, 신승호, 케이윌, 몬스타엑스, 우주소녀, 크래비티, 아이브 외에도 신인 그룹 키키, 아이딧, 배우 김경남, 안지환 등이 가세했다.

시간이 흐른 만큼 참가 연예인들에게도 많은 변화가 찾아왔다. 유연석과 신승호는 꾸준한 예능 고정 출연으로 친근감을 높였고 케이윌은 어엿한 소속사의 이사가 됐다. 첫 출연 당시 막내였던 아이브에겐 이제 어엿한 후배 그룹이 2팀이나 생겼다.

하지만 변하지 않은 것도 있었다. 다름아닌 출연진들의 탁월한 예능감이었다. 어느덧 나영석 PD의 새로운 예능 페르소나(?)로 맹활약 중인 이광수, 안유진(아이브) 등을 비롯해서 제일 맏형인 송승헌까지 기대 이상의 웃음을 선사하며 시끌벅적한 분위기를 자아냈다.

지역별로 모인 전국체전...몸개그 대향연
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'CJ ENM, 에그이즈커밍

본격적인 행사 시작에 앞서 점심 식사 메뉴를 놓고 <지구오락실>의 대표 게임 중 하나인 '청개구리 절대음감'으로 간단한 몸풀기에 돌입했다. '숙달된 조교' 안유진의 능숙한 시범이 감탄을 자아낸 가운데 저마다 도전에 나섰지만 쉽지 않은 제시어에 당황하며 실수를 연발했다.

'전국체전'이라는 주제 하에 각 지역별로 6개팀을 나뉜 스타쉽 아티스트들은 단체 줄넘기, 지압 슬리퍼 신고 피구 대결 등 다채로운 게임 대결로 치열한 경쟁에 돌입했다.

후배들의 인간 가마(?)에 올라탄 송승헌의 등장을 비롯해서 온몸을 아끼지 않은 이광수의 몸개그 등이 어울지며 <출장 십오야- 스타쉽 전국체전>은 뜨거운 열기를 내뿜었다. 총 1박2일에 걸친 장시간 녹화로 진행된 스타쉽 연예인들의 즐거운 한때는 총 3주에 걸쳐 매주 수요일(TV)과 목요일(유튜브)에 소개될 예정이다.

배우·아이돌 조합이 만드는 이색 재미
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'
tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전'CJ ENM, 에그이즈커밍

그동안 다양한 기획사 소속 아티스트들이 <출장 십오야>에 등장했지만 유독 스타쉽 편이 방영 이후에도 오랜 기간 사랑 받았던 이유 중 하나는 배우와 아이돌 가수라는 다소 이질적인 조합이 만드는 예상 밖 웃음 때문이 아닐까.

송승헌을 비롯해서 이동욱, 유연석, 이광수 등은 시청자들이 기대했던 것 이상의 재미를 선사했다. 특별히 공통점이 없어 보이는 어린 아이돌 후배 연예인들과 좋은 호흡도 한 몫 했다.

단체 사진을 찍는 순간 "싸이월드에 올려 놓으신답니다"라는 이광수의 농담에 멋쩍어 하면서도 각종 게임에 솔선수범으로 참여하는 송승헌 등 고참 배우들의 활약은 <출장 십오야> 타 기획사 편에서는 좀처럼 목격하기 힘든 스타쉽 편 만의 자랑거리가 됐다.

<런닝맨>을 비롯한 다양한 프로그림 속 강력한 존재감을 발휘했던 이광수의 맹활약은 수많은 출연진들을 하나로 모으는 역할을 담당해줬다. 이른바 '웃수저'들을 중심으로 한 가족같은 분위기가 시청자들에게 3년 전 이상의 만족감을 안겨준 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
