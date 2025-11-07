역시 나영석, 3년 만에 또 만난 예능 '웃수저들' 반갑네

▲tvN '출장 십오야 X 스타쉽 전국체전' CJ ENM, 에그이즈커밍

그동안 다양한 기획사 소속 아티스트들이 <출장 십오야>에 등장했지만 유독 스타쉽 편이 방영 이후에도 오랜 기간 사랑 받았던 이유 중 하나는 배우와 아이돌 가수라는 다소 이질적인 조합이 만드는 예상 밖 웃음 때문이 아닐까.

송승헌을 비롯해서 이동욱, 유연석, 이광수 등은 시청자들이 기대했던 것 이상의 재미를 선사했다. 특별히 공통점이 없어 보이는 어린 아이돌 후배 연예인들과 좋은 호흡도 한 몫 했다.

단체 사진을 찍는 순간 "싸이월드에 올려 놓으신답니다"라는 이광수의 농담에 멋쩍어 하면서도 각종 게임에 솔선수범으로 참여하는 송승헌 등 고참 배우들의 활약은 <출장 십오야> 타 기획사 편에서는 좀처럼 목격하기 힘든 스타쉽 편 만의 자랑거리가 됐다.

<런닝맨>을 비롯한 다양한 프로그림 속 강력한 존재감을 발휘했던 이광수의 맹활약은 수많은 출연진들을 하나로 모으는 역할을 담당해줬다. 이른바 '웃수저'들을 중심으로 한 가족같은 분위기가 시청자들에게 3년 전 이상의 만족감을 안겨준 것이다.

