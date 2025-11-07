포식자에서 리더로, 40년 프랜차이즈의 파격적 변신

▲영화 <프레데터: 죽음의 땅> 스틸컷 월트디즈니 컴퍼니 코리아

프레데터 시리즈 최초로 인간의 시점이 아닌 프레데터의 시점으로 펼쳐지는 성장 서사다. 외계 종족 '프레데터'의 이름은 철저히 인간의 입장에서 지어진 것일 뿐이다. 무자비한 포식자가 아닌 서툰 미성숙 존재로 설정해 프레데터를 인간과 같은 동일선상에 둔다. 혐오스러울 정도의 외모와 괴팍한 성격의 프레데터를 친근한 존재로 그려냈으며 종국에는 응원하는 마음까지 생겨 버린다.



가장 강한 자만 살아남는 세상에서 언더독의 반란은 혼자가 아닌 이해와 협력이었다. 모종의 이유로 손을 잡은 외계인과 휴머노이드는 서로의 가치를 배워 나간다. 티아를 도구라고 불렀지만 조력자로 활약하고 덴을 이용하려고 했던 티아도 차츰 변한다. 감수성은 나약함이라 배운 프레데터에게 리더란 적을 가장 많이 죽여야 한다는 것이었으나 티아의 생각은 달랐다. 행성 생물을 이해하려면 감수성은 필수라며 진정한 리더십에 대해서도 묻는다.



한 무리를 이끄는 리더는 이성과 감성을 고루 갖춰야 한다고 말이다. 빠른 판단과 결단력으로 이성을 드러내고, 군중의 희로애락을 어루만질 줄 아는 감성도 타고 나야 한다. 특히 지구 출신인 티아는 늑대 무리에 비유해 상황을 깔끔하게 정리한다. 늑대를 이끄는 알파는 무리를 지키는 존재라는 점을 여정의 끝에 증명해낸다.

혼자 일 때 보다 함께 일 때 커지는 시너지를 메시지적으로 잘 풀어냈다. 의견 차이로 생기는 마찰을 코믹하게 풀어내 의외의 웃음도 유발된다. 무엇보다 특수관에서 본다면 액션 본연의 움직임과 겐나 행성의 원시적인 위협과 공포를 생생히 즐길 수 있을 것이다.

