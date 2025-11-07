포식자에서 리더로, 40년 프랜차이즈의 파격적 변신

▲
영화 <프레데터: 죽음의 땅월트디즈니 컴퍼니 코리아
야우차 종족인 덱(디미트리우스 슈스터-콜로아마탕기)은 강한 자만이 살아남는 전통에 따라 마땅히 죽어야 했다. 부족장인 아버지로부터 최약체로 판명돼 죽을 운명에 처했지만 형의 도움으로 간신히 목숨을 부지한다. 원하지 않았지만 죽음의 땅이라 불리는 겐나로 이동한 덱은 칼리스크를 사냥해 스스로 존재를 증명하고자 탐색을 시도한다.
혼자 사냥하는 게 익숙했던 덱은 어떤 위험이 도사리고 있을지 모를 겐나를 휘젓고 다니다가 죽을 위험에 처한다. 다행인지 불행인지 우연히 티아(엘 패닝)의 도움으로 죽을 위기를 넘긴다.
한편, 티아는 2년 전부터 행성 생물을 연구해온 합성 인간으로 덱과 모종의 거래를 제안한다. 덱이 칼리스크를 잡을 수 있게 도와주는 대가로 소실된 하체를 찾는 데 도움을 얻고자 한다. 둘은 서로의 눈과 다리가 되어 길을 떠나고 그 과정에 크리처 버드와 만나 고군분투를 벌인다.
사실 <프레데터: 죽음의 땅>의 구성은 낯설지 않다. 지구에서 온 합성 인간과 행성의 원주민 버드와 팀을 이루는 과정은 익히 봐왔던 설정이다. 우주에서 이종의 존재들이 힘을 합쳐 위기를 모면하고 친구 혹은 가족이 되는 과정은 <가디언즈 오브 갤럭시>과 유사하다. 기시감이 크지만 독보적인 티아의 존재감이 활력을 불어 넣는다.
상반신만 등장하는 기괴한 모습이지만 엘 패닝 특유의 사랑스러운 아우라로 어둡고 삭막한 분위기를 반전 시킨다. 극 중 1인 2역을 맡아 상반된 이미지를 선보여 매력적이다. 막강한 신 스틸러도 등장한다. 마치 알에서 깨어나 처음 본 존재를 어미라고 여기는 오리 새끼처럼 프레데터를 따르는 버디는 귀여움과 동시에 반전 떡밥으로 작용한다.
프레데터를 응원하는 마음