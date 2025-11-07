'2위 유지' 포항 스틸러스, 뼈아팠던 '역습 허용·다득점 실패'

홈에서 자존심 회복에 실패한 포항. 우려했던 부분이 모두 나온 거 역시 상당히 뼈아팠다.박태하 감독이 이끄는 포항 스틸러스는 6일 오후 7시 포항 스틸야드에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 2(ACLT)' H조 4차전서 탬피니스 로버스(싱가포르)와 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 포항은 2승 1무 1패 승점 7점 조 2위에, 탬피니스는 3승 1무 승점 10점으로 조 선두 자리를 유지했다.토너먼트 진출을 위해서 반드시 승리가 절실했던 포항이었다. 이번 시즌 처음으로 챔피언스리그 2에 참가했던 이들은 출발이 좋았다. H조에 묶인 가운데 1차전서는 BG 빠툼 유나이티드-카야 일로일로를 제압하며 2연승을 질주했지만, 뜻밖의 난관에서 상승 곡선이 멈췄다. 3차전 탬피니스 원정서 단 한 번의 실수가 실점으로 이어졌고, 첫 패배를 맛봤다.이에 따라 조 순위는 2위에 자리했고, 3위 빠툼과는 3점 차로 유지됐다. 만약 이번 경기서 패배를 기록하게 되고, 빠툼이 카야를 상대로 승리를 거두게 되면 16강 진출을 장담할 수 없었기에 승점 1점이 아닌 승점 3점을 가져오는 것은 필수였다. 박 감독도 경기 전 기자회견을 통해 "승점 3점이 꼭 필요한 경기다"라며 강력한 의욕을 보여줬다.이는 선발 명단에서도 확실하게 느껴졌다. 3-4-3 형태를 꺼낸 포항은 최후방에 윤형국 골키퍼를 필두로 수비에는 박찬용·이동희·박승욱을 중원에는 김동진·김종우·김인성·조재훈이 포진됐다. 공격진에는 강현제·백성동·안재준이 섰으며, 또 벤치에는 오베르단·조르지·이호재·주닝요·조상혁·강민준 등과 같은 1진급 자원들도 대거 배치됐다.강력한 전력들을 대거 내보낸 포항은 예상대로 경기 분위기를 잡고 흔들었고, 김인성·김동진·조재훈이 연이어 슈팅을 날렸으나 탬피니스의 골문을 쉽게 열지 못했다. 오히려 역습에 휘둘리는 모습이 나왔고, 전반은 0-0으로 종료됐다. 후반에는 이호재·주닝요·오베르단을 투입하면서 공격 고삐를 당겼지만, 오히려 후반 10분 글렌 쿠웨의 왼발에 선제골을 내줬다.일격을 허용한 포항은 조르지·조상혁을 투입하며 동점을 노렸고, 후반 41분 조상혁이 왼발 슈팅으로 승부의 균형을 맞추는 데 성공했다. 이후 치열하게 추가 득점을 노렸으나 결정적 장면은 없었고, 경기는 그대로 1-1로 종료됐다.패배 위기에서 극적으로 동점이 나오면서 한숨을 내쉬었지만, 절대 만족스러운 결과는 아니었다. 선두 탬피니스와의 순위를 교환하지 못했고, 2경기가 남은 가운데 격차가 3점까지 벌어지면서 조기 토너먼트 진출을 확정하는 데 실패했다. 이처럼 포항은 승점 1점만 가져온 부분도 상당히 아쉬웠지만, 우려했던 장면이 모두 나온 게 너무나도 뼈아팠다.가장 먼저 역습으로 인한 실점이 2경기 연속 나왔다는 것이다. 직전 3라운드 탬피니스 원정 맞대결서 포항은 경기 시작과 함께 상대 롱볼 역습 패턴에 그대로 당하면서 쓰라린 패배를 경험했다. 경기 자체는 20개의 슈팅과 8번의 유효 슈팅을 날리면서 지배하는 구조였으나 단 한 번의 역습 패턴에 실점했고, 이후에도 빠른 발에 휘둘리는 모습이 그대로 나왔다.이에 따라 박 감독은 이 부분에 대해서 "내일은 우리가 주도권을 갖고 있는 경기를 할 것으로 예상되기 때문에, 가장 경계해야 할 부분은 주도권을 갖고 있을 때 상대 역습에 대한 부분을 경계해야 할 것 같다"라고 언급했지만, 이번 경기서도 이 패턴은 똑같이 나왔다. 포항은 전반에만 68%의 점유율을 통해 경기를 통제했으나 후반 11분에 단 한 번의 역습에 무너지는 모습이었다.1차로 경계했던 역습에 대한 부분이 완벽하게 무너진 가운데 다득점을 원했던 목표도 이뤄지지 않았다. 챔피언스리그를 치르면서 포항은 3경기서 단 3골에 그치며 최전방에서 다소 약한 화력을 보여주고 있다. 리그에서도 35경기서 41골(리그 최소 득점 4위)에 머무르며, 빈공을 사고 있는 모습이 그대로 이어지고 있는 것.이런 걱정스러운 부분에 대해 박 감독도 "일단 이기는 게 목표고, 다득점 또한 필요한 시기라고 생각한다"라며 탬피니스전에서 화끈한 공격을 펼쳐보이기를 원했지만, 이 역시 무산됐다. 5백으로 깊게 내려선 상대 수비진을 공략하는 데 어려움을 보였고, 최전방에서의 세밀함 역시 확연하게 떨어졌다. 중앙에서 답을 찾지 못하자, 측면에서 크로스만 올리는 모습만 나왔다.전반에는 12개의 슈팅을 날렸으나 골문 안으로 들어간 볼은 단 2번에 그쳤고, 크로스 성공률 역시 30%에 그쳤다. 후반에도 비슷했다. 이번 시즌 뜨거운 감각을 보유하고 있는 이호재·조르지와 함께 최근 인상적인 활약을 선보이고 있는 주닝요까지 투입했지만, 해법은 빠르게 나오지 않았다.후반 41분 조상혁의 극장 동점 골로 안도의 한숨을 내쉬었으나 골망을 흔들기 전까지는 확실히 답답한 모습이었다. 경기 내내 72%의 점유율로 상대 페널티 박스 안 터치는 무려 44번이나 됐지만, 유효 슈팅은 단 6번에 그쳤다. 그만큼 효율적인 공격을 해내지 못했고, 이는 결국 승점 3점을 가져오지 못하는 요인이 됐다.이에 대해 득점을 기록한 조상혁도 경기 종료 후 방송사와의 인터뷰를 통해 "골을 넣었다는 거는 만족스럽지만, 전술적으로 지시했던 부분이 잘 못해 준 부분이 있어서 반성해야 할 거 같다"라며 고개를 숙였다.한편, 포항은 짧은 휴식 후 오는 9일(일) 홈에서 FC서울과 파이널 라운드 3번째 일전을 치르게 된다.