언니 파혼 뒤 산에 갔다가... 스님이 된 예비 형부를 만났다

금기라고 여겨지는 일이 있다. 범해져선 안 되는 일, 암묵적인 규칙이며 법으로써 일어나지 않도록 막는 것을 우리는 금기라고 말한다. 이를테면 성전은 더럽혀져선 안 된다. 군주에겐 예를 표해야 한다. 현대사회에도 금기는 얼마든지 있다. 부모를 공경해야 한다는 것, 약자를 함부로 대해선 안 된다는 것, 하다못해 도서관에서 떠들어선 안 된다는 것도 일종의 금기일 수 있겠다.
금기란 동시대 사회에서 암묵적으로 공유되는 질서다. 모두가 금기를 범하지 않아야 함을 안다. 사회적 틀이 개개인에게 내재화된 기준이 되어 있다는 뜻이다. 때로는 그와 같은 기준이 개인을 옭아매는 요소로 작용하기도 한다. 억눌린 욕망은 반사적으로 뛰쳐나가려는 욕구를 키운다. 도서관이나 극장에서 마음껏 떠들고 싶다는 욕구를 가져본 이는 그를 알 것이다. 이따금 예술이 금기를 제 안으로 끌어들여 그를 격파하는 것도 이러한 욕구를 활용하기 위함이다. 보는 이에게도 내재한 내적 금기를 깨뜨림으로써 통쾌함과 유쾌함, 해방감을 얻는 것이다.
일례로 저 베르나르도 베르톨루치의 <몽상가들>, 또 그 원형이 된 장 뤽 고다르의 <국외자들> 속 유명한 장면을 들 수 있겠다. 영화 속에선 프랑스 루브르 박물관을 가로지르는 세 남녀가 등장한다. 이들은 엄숙한 박물관 정중앙을 10분이 채 되지 않는 시간 만에 주파한다. 경비원의 저지를 뚫고 내달리는 이들의 모습은 영화를 보는 모두에게 자유, 두 글자를 연상케 한다. 비록 그것이 방종에 가까울지라도 그 순간만큼은 자유로운 질주인 것이다.