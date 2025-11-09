언니 파혼 뒤 산에 갔다가... 스님이 된 예비 형부를 만났다

전북독립영화제

스틸컷25회 전북독립영화제 상영작 <자매의 등산>도 금기를 유쾌하게 활용하는 영화다. 제목처럼 한 자매가 산에 오르며 벌어지는 이야기를 다룬 작품은 시작하고 얼마 지나지 않아 체면 따위 다 내버리고 흙바닥을 구르는 두 여성의 모습을 비춘다. 언니인 미정(강진아 분)과 동생 은지(심해인 분)가 엎치락뒤치락 드잡이질 하는 뒤로 보이는 배경은 다름 아닌 사찰이다. 정숙해 마땅해야 할 절에서 두 여자가, 그것도 자매가 서로 머리를 쥐어뜯으며 싸우고 있는 것이다. 꼴불견이다. 동시에 다른 어떤 영화에서도 본 적 없는 파격적 장면이다. 말하자면 금기를 범한 것이다.영화는 또 하나의 금기를 범한다. 동생에게 이런 저런 이야기를 발화하는 미정과 달리 은지는 언니에게 손짓 발짓으로만 저항한다. 요컨대 동생 은지는 말하지 못하는 농인이다. 수어로 언니에게 제 의사를 전하는 은지와 말할 수 있는 언니 미정이 서로를 땅바닥에 눕히고 뒹군다. 장애인을 사회적 약자로 놓아두고 늘 보조적이며 수동적인 존재로만 대해왔던 매체에서 장애인의 이 같은 모습을 비춘 장면을 본 게 언제인지 기억도 나지 않는다. 금기다. 그 금지된 영토를 밟은 것이다.김수현 감독의 18분짜리 단편은 근래 보기 드문 인상적 코미디다. 농인인 동생이 싫다는 언니를 극구 끌고서 오른 산 중턱의 어느 사찰, 그곳에서 마주한 머리 깎은 한 사내가 언니의 약혼자란 건 웃픈 일이다. 결혼을 얼마 앞두고 돌연 파혼을 선언하고 도주한 예비신랑이 스님이 되었단 건 미정에게도 처음 듣는 일이다. 그렇다고 절에 찾아가 사유를 따져 물을 용기를 내기란 어려운 것이다. 절이란 엄숙한 성전이고, 미정은 나름대로 양식 있는 사람이니까.