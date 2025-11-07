아빠 손가락 찾으러 공장으로... 남매가 마주한 비정한 현실

몇 년 전인가. 교통사고로 병원에 오래 입원한 적이 있다. 6인실을 몇 달간 쓰는 동안, 같은 병실에 신체 일부가 절단된 뒤 접합수술을 한 이들이 여럿 들고 나갔다. 신기한 것은 이들 중 상당수가 비슷한 배경을 가진 젊은 청년이었단 사실이다. 그들과 함께 지내며 나는 그 대부분이 비슷한 일로 다치고 입원했단 걸 알게 되었다. 이들 중 다수는 공장 노동자로, 기계를 잘못 다룬 탓에 손가락이며 다리가 눌리고 잘렸다고 했다. 어째서 비슷한 직업, 유사한 환경에 있는 이들만이 같은 병실에 들어오는 것일까. 그런 의문이 자연스럽게 자리했다.서울서 공부하고 비교적 안정된 일자리를 옮겨 다닌 때문일까. 서른이 다 될 때까지 산업재해를 피부로 체감한 적이 없었다. 서른 즈음에 해양수산부 산하 한국해양수산연수원에서 항해사가 되기 위한 과정을 밟고 난 뒤에야 산업재해를 당하는 이들이 눈에 들어왔다. 이론교육을 마치고 시험에 통과한 뒤 실습을 위해 처음 상선에 오르던 그날, 한국 굴지의 대기업이 운영하는 선박에서 한 항해사의 손가락이 잘렸다는 소식이 들려왔다.그가 마지막이 아니었다. 육지로는 좀처럼 전해지지 못하는 목소리들이 저기 어느 배에서 배를 묶은 밧줄이 터져 중상을 입었다거나, 기관실에서 무거운 물체가 떨어져 발가락이 잘렸다거나, 도무지 알 수 없는 이유로 바다에 떨어져 목숨을 잃은 선배며 동기들의 이야기를 전해왔다. 사고는 끊이지 않았으나 바뀌는 것은 없었다. 산재 인정을 받는 일도 눈치를 봐야 했고, 보상조차도 소송을 거치는 경우가 흔했다.