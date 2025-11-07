김세정·강태오, '영혼 체인지' 사극으로 살아날까

작년 MBC 금토드라마는 <밤에 피는 꽃>과 <원더풀 월드>,< 수사반장 1958 >,<백설공주에게 죽음을>,<이토록 친밀한 배신자>,<지금 거신 전화는>처럼 시청률과 완성도에서 의미 있는 성과를 올린 작품들이 많았다. 물론 시청률 20%를 돌파했던 소위 '대박 드라마'는 없었지만 OTT의 강세로 지상파 드라마의 입지가 점점 작아지는 현실을 고려하면 작년 MBC 금토드라마는 꽤 선전했다고 평가할 수 있다.
하지만 2025년 들어 MBC 금토드라마는 좀처럼 시청자들의 마음을 사로잡지 못하고 있다. MBC 금토드라마는 연초 <모델 캘리포니아>를 시작으로 6편(단막극,OTT 드라마 편성 제외)의 작품을 선보였지만 두 자리 수 시청률을 기록한 작품은 한 편도 없었다. 특히 10월 31일에 종영한 <달까지 가자>는 최고 시청률 2.8%, 최저시청률1.2%로 고전을 면치 못하다가 초라하게 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준).
따라서 MBC로서는 2025년의 마지막 금토드라마가 될 가상 역사 판타지 로맨틱 코미디 <이 강에는 달이 흐른다>에 많은 기대를 걸고 있다. 기억을 잃은 여성 부보상을 연기하는 김세정과 대리청정 중인 세자를 연기하는 강태오가 그 주인공이다.
[김세정] <사내맞선> 후 세 작품 연속 흥행 실패