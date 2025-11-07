김세정·강태오, '영혼 체인지' 사극으로 살아날까

SBS 화면 캡처

[강태오]

김세정은 <사내맞선>을 통해 아이돌 이미지를 떨쳐내고 배우로 자리 잡았다.2013년 젤리피쉬엔터테인먼트의 연습생이 된 김세정은 2016년 오디션 프로그램 < 프로듀스 101 >에 출전해 탄탄한 실력과 털털하고 밝은 성격을 두루 갖춘 '육각형 멤버'로 주목 받으며 최종 순위 2위를 차지했다. 아이오아이 활동이 한창이던 2016년 6월 걸그룹 구구단으로 데뷔한 김세정은 2017년 < 학교2017 >에서 라은호 역을 맡아 연기 활동을 시작했고 그 해 KBS 연기대상에서 신인상을 수상했다.< 학교2017 > 이후 가수와 예능 활동에 전념하던 김세정은 2019년 드라마 <너의 노래를 들려줘>에서 팀파니스트 홍이영을 연기했지만 아쉬운 완성도 속에 최고 시청률 4%에 머물렀다. 하지만 김세정은 2020년 OCN 드라마 <경이로운 소문>에서 악귀를 감지하는 능력을 가진 도하나 역을 맡아 카리스마 있는 연기를 선보였고 <경이로운 소문>은 OCN 드라마 최초로 두 자리 수 시청률을 기록하며 큰 사랑을 받았다.2021년 뮤지컬 <레드북>으로 한국뮤지컬어워즈 신인상 후보에 오른 김세정은 2022년 드라마 <사내맞선>에서 식품회사의 대리 신하리 역을 맡으며 스타배우로 성장했다. 김세정의 능청스럽고 발랄한 연기가 돋보였던 <사내맞선>은 4.9%의 시청률로 시작해 11.4%의 시청률로 막을 내렸다. 해외에서도 인기를 끈 <사내맞선>은 넷플릭스에서 2억7900만 시간의 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP 10 집계 기준).하지만 안타깝게도 <사내맞선> 이후 김세정의 행보는 썩 순조롭지 못하다. <사내맞선> 직후에 출연한 SBS 드라마 <오늘의 웹툰>은 1.6%의 다소 민망한 시청률로 종영했고 tvN으로 채널을 옮긴 <경이로운 소문2: 카운터 펀치>도 3~4%대의 시청률을 오가며 고전을 면치 못했다. 작년에는 <사내맞선>의 박선호 감독이 연출한 ENA 드라마 <취하는 로맨스>에 출연했지만 최고 시청률 2.1%로 큰 화제가 되지 못했다.따라서 김세정이 능청스럽고 능력 있는 부보상계의 떠오르는 샛별 박달이를 연기하는 <이 강에는 달이 흐른다>는 그녀의 연기 커리어에서 매우 중요한 작품이 될 전망이다. 20대의 끝자락에 선택한 김세정의 신작에 더욱 많은 관심이 집중되는 이유다.