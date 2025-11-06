'우승 MVP' 훈장 단 김현수, FA 누적 300억 돌파할까?

▲
2025 한국시리즈 MVP로 선정된 김현수LG트윈스
야구는 타이밍의 스포츠다. 육성선수로 입단해 프로야구를 대표하는 스타가 된 김현수가 선수로서 새로운 이정표를 달성한 시점에서 세 번째 자유계약선수(FA) 자격을 얻었다.
2022시즌을 앞두고 LG 트윈스와 맺었던 '4+2년' 계약의 자동 연장 옵션을 채우지 못해 FA 시장에 나오게 된 것이, 오히려 2025 한국시리즈 MVP라는 프리미엄을 얹고 협상 테이블에 앉게 되는 전화위복이 됐다.
김현수는 한화 이글스와 맞붙은 지난 한국시리즈 5경기에서 타율 0.529(17타수 9안타), 1홈런, 8타점의 불방망이로 팀의 우승을 이끌었다. 그동안 김현수에게 붙었던 '가을에 약한 타자'라는 고정관념을 완전히 불식시킨 맹활약이었다.
원소속팀 LG 트윈스는 김현수를 잔류시키겠다는 의지를 이미 공식화했다. 차명석 단장은 김현수의 FA 옵션 미충족분인 2년 25억 원을 기본 보장하고 협상을 시작하겠다고 밝혔다. 여기에 KS MVP 프리미엄과 정규시즌 타율 0.298, 90타점, OPS 0.806 WAR(승리기여도/케이비리포트 기준) 3.19를 감안하면 김현수의 계약 총액은 상당한 규모가 될 가능성이 높다.