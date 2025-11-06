'우승 MVP' 훈장 단 김현수, FA 누적 300억 돌파할까?

케이비리포트

LG 김현수의 최근 4시즌 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport)현실 가능성이 높진 않지만 LG와 김현수가 총액 95억 원 이상의 규모에 합의할 경우, 그는 메이저리그에서 복귀해 LG에 입단한 2018년(4년 115억 원) 계약과 2022년 2차 계약(4년 90억 원), 그리고 이번 계약을 통해 FA 누적 300억 원을 달성하게 된다. 지금까지 누적 300억을 넘긴 것은 SSG 랜더스 최정 뿐이다.김현수의 가치는 가을야구 징크스까지 극복한 타격 능력 뿐이 아니다. 대다수 야구전문가들이 LG의 팀 분위기는 김현수 영입 전후로 확 바뀌었다고 평가할 만큼 선수단 내에서 리더십을 발휘했고 팀 문화를 긍정적으로 변화시켰다. 후배들에게 잔소리꾼을 자처하며 팀의 훈련 문화를 주도했고, 이는 팀 전체의 기량 향상과 끈끈한 조직력으로 이어졌다.외부 FA 영입보다는 우승 전력 온존에 집중하는 LG 구단은 김현수와 박해민 두 베테랑 외야수 모두 잡겠다는 입장이지만 FA 시장은 특정 구단의 의도대로만 흘러가지 않는다. 과거에 비해 모그룹 재정이 탄탄해진 두산이 외야와 리더십 보강을 위해 보상 선수 출혈 없이 영입할 수 있는 'C등급 FA' 김현수를 예의주시 중이라는 관측도 있다.