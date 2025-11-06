뇌종양 수술 3개월 만에 복귀전... 최홍만 "지면 없는 말도 지어내 욕하더라"

TVN

"어머니는 제 인생의 전부였다. 유일한 제 편이었다. 어릴 때부터 연예인 못지않게 관심을 받고 자라며 스트레스를 받던 저에게 어머니는 '즐기면서 살아라. 사람들을 좋아해라'고 항상 이야기해주셨다. 어머니는 제가 경기에서 이기든 지든 제 표정을 보시고 아들이 스트레스 받지 않는지 걱정을 해주시곤 했다. 돌아가신 어머니가 꿈속에서도 늘 웃지 않고 걱정스러운 표정으로 저를 보고 계시더라. 제가 많이 웃다보면 언젠가 어머니도 웃지 않으실까."

"키가 크다 보니까 사람들에게 거리감이 있었다. 항상 혼자였고 친구도 한 명도 없었다. 숙소에 있는 지네, 귀뚜라미같은 벌레들이 유일한 친구였다. 매일 집에 가고 싶었고, 이 숙소를 벗어나고 싶었다. 그 밤에 항상 학교 안에 혼자 있다보니 불을 끌 수가 없었다. 지금도 한 번도 불을 끄고 자본 적이 없다. 진짜 매일같이 울었다."

"시합을 이기고 기분이 좋으니까 자연스럽게 나온 거다. 춤을 미리 연습한 게 아니라 즉흥적으로 나온 동작이었다. 소속팀 감독님은 처음엔 적응을 못하셨는데, 제 춤이 젊은 팬들에게 인기를 끌기 시작하게 되자 눈이 커지시더라. 나중에는 '동작을 더 크게 해봐'라며 조언까지 해주셨다."

"소속 프로팀이 해체된다는 소식을 듣고 큰 충격이었다. 씨름 선수로 최고의 전성기를 보내고 있었다보니 주변에서 관심이 많았다. 격투기 진출 당시 반응은 50대 50이었다. 응원해주시는 분들도 있었지만, 비난과 비아냥도 많다보니 더 오기가 생겼다. 26살 어린 나이에 무서울 게 뭐가 있었겠나. 젊다보니 새로운 도전도 해보고 싶었다. 이왕 하는 거 뭔가 보여줘야겠다고 결심했다."

"제가 시합을 이길 때는 팬들이 정말 응원을 많이 해주신다. 반대로 지게 되면, 없는 말도 지어내며 욕을 하더라. 계속 그게 마음에 두고 쌓였다. 이제 운동을 그만해야 하나 하는 생각도 들었다. 길을 가다가 반대편에서 사람들이 오면 항상 제 이야기를 하고 있는 것 같은 생각이 들고, 사람이 많은데 가면 마음이 불안해졌다. 사람과 마주해야 하니까 병원조차도 가기 싫었다. 그런 게 계속 쌓이다보니 당시에는 일단 피해야겠다는 생각이 들었다."

하지만 최홍만은 복귀전 승리의 순간에 어머니가 위독하다는 소식을 전해듣게 된다. 최홍만의 어머니는 유방암으로 투병중이었고, 부모님은 아들을 위하여 그동안 상태를 숨겨왔다. 제주도로 달려온 최홍만은 2년 만에 마주한 어머니의 변한 모습에 큰 충격을 받았다고 한다.



"어머니가 복귀전에서 제가 이긴 모습을 보고도 '이겼지만 네 얼굴이 슬퍼보이더라'고 하시더라. 어머니가 '홍만아, 내가 해줄 수 있는 말은 앞으로 살아가면서 두 번 다시 스트레스를 받지 말라'고 한 게 마지막 말씀이었다. 그리고 나서 어머니가 눈을 감으셨다."



항상 아들만을 걱정하던 어머니의 임종 이후, 최홍만은 상처받은 마음을 치유하기 위하여 고향 제주에 정착했다 "어머니를 생각하면서 제주에 살아야겠다는 생각이 들었다"는 최홍만은 수시로 새벽 등산을 하며 제주 서귀포 고근산을 찾아 어머니를 향한 그리움을 달랬다고 한다.



"혼자만의 생각도 할 수 있고, 삶에 대하여 고민하는 시간을 가졌다. 제일 중요한 건 정상 오름에 오르면 어머니가 저를 품고 있다는 그런 느낌이 들면서 마음이 편안해지더라. 정상에 왔을 때 하늘을 보면 기분이 너무 좋다."



제주에서 긴 시간을 보내던 최홍만은 사람들의 따뜻한 응원과 격려 속에 조금씩 세상 밖으로 다시 나올 수 있는 자신감을 회복했다. 최홍만은 "아직 해야 할 게 많다. 안 해봤던 게 많더라"며 미소를 지었다.



"요즘엔 다시 반대로 되어서 사람들이 좋아지기 시작했다. 밖에 나가면 사람들과 다시 대화를 하고 싶고 만나고 싶어졌다. 원래의 나로 돌아온 느낌이다. 이제는 그냥 평범하게 웃고 싶다. 사람들 만나서 그냥 웃으면 좋지 않나. 앞으로 제가 뭘 할 수 있다는 그 기운이 오는 느낌이 들더라."



최근에는 썸을 타기 시작한 여성이 있다는 사실을 고백한 최홍만은 "잘 지내고 있다. 연인으로 발전할 가능성? 없지 않아 있다. 노력을 해보고 싶은 마음이 있고, 주번에서도 제 2세를 보고 싶어 하는 분들이 많다"며 미소를 지었다. 또한 선수생활을 아직 은퇴하지 않았다며, 링으로의 복귀에 대한 의지도 강하게 드러냈다.



"앞으로 제 꿈은 최고의 상태에서 마지막으로 은퇴 시합을 하는 것이다. '큰 사람'하면 최홍만이라고 기억해줬으면 좋겠다. 제가 원조니까. 제가 없는 시기에 서장훈, 하승진 같은 사람들이 등장해서 제 자리를 뺏어갔다(웃음). 다시 돌아가는 게 제 목표다."

