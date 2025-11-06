여전히 강한 '북한' 여자축구, U17 월드컵 브라질 꺾고 2연패 노린다

연합뉴스

2025 FIFA U17 여자월드컵 4강 결과(11월 6일 오전 0시 30분, 라바트 올림픽 스타디움 - 모로코)

북한 2-0 브라질 [골, 도움 기록 : 유정향(43분 57초,PK), 유정향(50분 25초)]

▲ 북한 (4-4-2 감독 : 박성진)

FW : 김원심(90+7분↔박수림), 유정향(90+11분↔김선녀)

MF : 리의경, 리경임, 어청금, 박례영(90분↔리예림)

DF : 윤진아, 류진주, 리진아, 김수림

GK : 김선경

▲ 북한의 2025 U17 여자 월드컵 게임 기록

4강 토너먼트 ★ 북한 2-0 브라질

8강 토너먼트 ★ 북한 5-1 일본

16강 토너먼트 ★ 북한 6-1 모로코

B조 리그 ★ 북한 5-0 네덜란드

B조 리그 ★ 북한 2-1 카메룬

B조 리그 ★ 북한 2-0 멕시코

북한, U-17 여자 월드컵 결승행(FIFA SNS 캡처)북한 축구소녀들의 실력이 역시 세계 최고 수준이라는 것을 다시 한 번 확인할 수 있는 게임이었다. 브라질과의 4강 게임, 최종 대진표 모양을 고려하면 미리 보는 결승이라고 해도 과언이 아닌 대진이었는데 북한의 완승으로 끝났다.이로써 북한은 2008년, 2016년, 2024년 이 대회 우승에 이어 네 번째 우승 역사를 쓸 수 있는 절호의 기회를 잡았다. 결승 상대 네덜란드는 이미 조별리그에서 5-0으로 크게 이긴 경험이 있기 때문이다. 고현복 감독이 이끄는 한국 U17 여자대표팀도 이 대회 E조에 참가했지만 1무 2패의 부진한 성적으로 16강에 오르지 못했다.박성진 감독이 이끌고 있는 17세 이하 북한 여자축구대표팀이 한국 시각으로 6일(목) 오전 0시 30분 모로코 라바트에 있는 올림픽 스타디움에서 벌어진 2025 FIFA(국제축구연맹) U17 여자월드컵 4강에서 브라질을 2-0으로 물리치고 결승에 올라 2년 연속 우승의 영광을 노리게 됐다.북한 입장에서 실질적인 결승 게임은 세계 여자축구 강국 일본과의 8강 대결이었다. 그런데 바로 그 게임을 5-1로 크게 이겼으니 이 대회 2년 연속 우승에 대한 자신감이 차오를 수밖에 없었다.전반 33분에 아찔한 수비 실수를 저질러 브라질에게 먼저 골을 내주고 어려운 게임을 펼치는 줄 알았다. 하지만 북한 골문을 책임지고 있는 김선경 골키퍼가 브라질 마리아의 오른발 슛 상황에서 자기 오른쪽으로 몸을 날려 잡아낸 것이다.이 위기를 잘 넘긴 북한 선수들은 38분에 유정향, 리의경, 김원심이 차례로 브라질 골문에 결정적인 유효슛을 퍼부으며 먼저 달아날 기회를 잡았다. 이 연속 슛에 이어서 박례영의 왼발 슛이 들어가는 궤적이었지만 브라질 수비수 안드레이나가 골 라인 위에서 오른팔을 뻗어 막아낸 것이다.이에 알리사 페닝턴 주심이 풋볼 비디오 시스템 확인 절차를 거쳐 당연히 페널티킥을 선언했고 안드레이나에게는 퇴장 명령까지 내렸다. 여기서 북한 골잡이 유정향의 오른발 인사이드 페널티킥(43분 57초)이 브라질 골키퍼 아나 모르간티를 피해 왼쪽 구석으로 정확하게 빨려들어갔다.유정향은 후반에도 자신에게 찾아온 결정적인 추가골 기회를 놓치지 않았다. 오른쪽 풀백 김수림의 날카로운 크로스가 브라질 수비수 머리에 맞고 넘어오자 공을 침착하게 세워놓은 유정향은 정확한 오른발 슛(50분 25초)으로 브라질 골문 왼쪽 구석을 꿰뚫었다.브라질은 이후 1골이라도 따라붙기 위해 마리안느와 다니 페레이라를 88분에 함께 들여보내며 안간힘을 썼지만 추가 시간 12분이 다 끝날 때까지 북한 골문을 끝내 열지 못하고 말았다.이제 북한 축구 소녀들은 오는 9일(일요일) 오전 4시 같은 장소에서 멕시코를 1-0으로 물리치고 올라온 네덜란드와 우승 트로피를 놓고 이번 U17 월드컵 마지막 게임을 치르는데, 북한은 이미 지난 달 25일 살레에서 열린 B조 세 번째 게임에서 네덜란드를 5-0으로 크게 이긴 경험이 있기 때문에 대회 2년 연속 우승이 유력하다고 말할 수 있다.