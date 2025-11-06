'UCL 멀티 골' 필 포든 맹활약... 감독도 '칭찬 일색'

챔피언스리그 무대서 멀티 골을 터뜨리며 포효한 필 포든이다.펩 과르디올라 감독이 이끄는 맨체스터 시티는 6일 오전 5시(한국시간) 맨체스터에 자리한 에티하드 스타디움서 열린 '2025-26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)' 리그 페이즈 4라운드서 도르트문트에 4-1 승리했다. 이로써 맨시티는 3승 1무 승점 10점 4위에, 도르트문트는 2승 1무 1패 승점 7점 14위에 자리했다.경기는 맨시티가 일방적으로 지배했던 구조였다. 전반 22분에는 필 포든이 환상적인 중거리 슈팅으로 포문을 열었고, 이어 7분 뒤에는 홀란이 왼발로 추가 득점을 완성했다. 도르트문트는 좀처럼 기세를 펴지 못했고, 후반 12분에는 포든에 세 번째 실점을 허용했다. 내리 3골을 내준 이들은 후반 26분 안톤이 오른발로 추가 골을 터뜨렸지만, 맨시티는 역시나 강력했다.종료 직전, 교체 투입된 셰르키가 우측에서 돌파 후 오른발 슈팅을 날렸고, 수비진 맞고 굴절되어 들어가며 쐐기 득점을 완성했다. 이후 도르트문트는 완벽하게 기세를 잃었고, 경기는 그대로 종료됐다.홈에서 도르트문트를 대파한 맨시티는 챔피언스리그서 순항을 이어갔다. 이번 시즌 리그 페이즈 개막 후 4라운드를 치른 가운데 단 한 번도 패배하지 않는 모습을 보여줬고, 또 16강 직행 가능성을 확연하게 높이는 데 성공했다. 이처럼 까다로운 상대를 만나 승점 3점을 챙긴 가운데 단연 이 선수의 활약은 빛났다. 바로 멀티 골을 기록한 필 포든이다.2000년생인 포든은 맨시티 유스 출신으로 될성부른 떡잎이라는 평가를 받았었다. 2017-18시즌에 10경기에 나서며 프로 데뷔에 성공한 그는 2020-21시즌에는 공식전 첫 10-10을 기록하며 기량을 만개했다. 특히 2023-24시즌에는 53경기에 나서 27골 12도움이라는 어마어마한 수치를 기록했고, PFA(선수협) 올해의 선수상에 선정되는 기염을 토해냈다.이는 자국 레전드 웨인 루니에 이어 PFA-프리미어리그-FWA 올해의 선수 3관왕을 차지한 2번째 선수로 이름을 올렸다. 빠르게 정상 궤도에 올랐지만, 지난 시즌에는 부진의 늪에서 빠져나오지 못했다. 잔부상으로 컨디션 회복에 애를 먹었고, 드리블 패턴과 슈팅 타이밍이 모두 읽히면서 어려움을 겪었으며 이에 따라 강점이었던 스탯 생산력도 확연하게 떨어졌다.리그에서는 28경기서 단 7골 2도움에 그쳤고, 챔피언스리그서도 3골 추가에 그쳤다. 빠른 추락을 맛본 포든은 이번 시즌을 앞두고 빠르게 퍼포먼스를 끌어올리고 있다. 2선에서 강력한 스탯 생산력에 관해서는 아직 의문점이 붙고 있지만, 플레이 메이킹 능력을 확실하게 선보이며 팀 공격을 이끌고 있다. 리그-카라바오컵서 컨디션을 올린 그는 이번 경기서 폭발했다.4-1-4-1의 전술서 중앙 미드필더로 출격한 포든은 본인의 장점을 유감없이 발휘하는 데 성공했다. 창의적인 왼발 전개 능력은 물론이며, 공격 상황에서는 강점인 정확한 슈팅을 선보이면서 압도적인 클래스를 선보였다. 또 중앙에만 국한되지 않고, 측면과 최전방까지 유동적으로 움직이며 도르트문트 수비에 혼란을 유발했으며 수비 가담에도 진심인 모습이었다.포든은 전반 9분 강력한 왼발 슈팅을 날렸으나 코벨의 선방 범위에 막히며 아쉬움을 낳았지만, 곧바로 득점을 성공시켰다. 전반 22분에 땅볼로 깔리는 정확한 슈팅이 그대로 도르트문트 우측 골문 하단에 꽂혔고, 이는 대승의 시발점 역할이 되기에 충분했다. 이에 그치지 않고, 홀란·라인더르스·도쿠와의 연계를 통해 수비진을 흔든 그는 추가 득점도 기록했다.후반 12분 반 박자 빠른 감아차기를 통해 팀의 세 번째 골을 완성하며 포효했다. 또 후반 39분에는 적극적인 수비 가담으로 뤼에르손의 슈팅을 방해하면서 왕성한 활동량을 보여줬다. 이처럼 풀타임으로 경기장을 누비며 강력한 존재감을 뽐낸 포든은 기회 창출 3회, 패스 성공률 90%, 슈팅 전환율 100%, 드리블 성공률 100%, 롱패스 성공률 100%로 펄펄 날았다.이런 활약에 축구 전문 통계 매체 <풋몹>도 경기 내 최우수 선수로 선정, 평점 역시 9.2점을 부여하며 인정했고, UEFA도 POTM에 포든의 이름을 올렸다. 펩 과르디올라 감독 역시 현지 매체 <더 가디언즈>와의 인터뷰를 통해 "이 나라, 전 세계 누구도 그의 자질과 능력을 모르는 사람은 없다. 이번 시즌, 그는 돌아왔다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.한편, 맨시티는 짧은 휴식 후 오는 10일(한국시간) 홈에서 리버풀과 리그 11라운드 일전을 치르게 된다.