이 영화, 각오하고 보셔야 합니다

▲
스틸컷세계의주인
하지만 외면하고 싶은 이 마음을 하나씩 꺼내어 묵은 먼지를 털어내고 차곡차곡 제자리에 두려는 창작자의 뭉근한 결기가 작동하는 곳도 주인의 세계다. 같은 피해를 당한 자조 모임은 정기적으로 만나 쓰레기장을 치우는 봉사활동을 하고 맛있는 걸 나눠 먹는다. 주인의 동네 언니이기도 한 미도(고민시)가 피해자 증언을 하러 법원에 출석할 때 방청석에서 함께 해주고, 피고 변호인의 몰상식한 질문으로 고통스러워할 때는 법정의 제지에도 불구하고 조용히 나아가 그녀의 손에 손수건을 쥐여준다.
태권도장 관장님(이대연)은 주인이 언제든 찾아와 샌드백에 발차기할 수 있도록 도장 문을 열어놓는다. 태권도장 한편에는 불에 그을린 화재의 흔적이 있다. 아버지에게 성폭행을 당한 후 집을 뛰쳐나온 미도가 삼겹살을 굽다가 태워 먹은 벽이다. 도장에 새로 페인트칠을 하지만 관장님은 페인트공에게 그쪽은 그냥 두시라고 말한다. 자신의 결정으로 지울 수 있는 시기가 오기를 조용히 기다리는 듯.
주인이 어떤 사람인지 정확히 그려낼 수 없기에 영화의 마지막까지도 우리는 주인의 자리에 설 수 없다. 수호의 어린 여동생 누리(박지윤)는 주인의 엄마 태선(장혜진)이 운영하는 유치원을 다녀온 뒤 목 부분에 멍이 들어 온다. 반복되는 일에 수호는 태선을 찾아가 CCTV를 보여달라고 사정한다. 나중에 밝혀지지만 누리를 멍들게 한 건 주인이다. 해코지하려는 의도는 아니다. 아파도 소리를 내지 않는 누리에게 아프면 아프다고 말해야 한다는 깨달음을 주기 위한 어떤 소신과 모종의 결심이 담긴 과격한 오지랖일 뿐. 장래 희망이 '사랑'이라고 말하는 복잡다단한 소녀의 살아가는 방법에 화면도 화답한다.
윤가은 감독은 인터뷰에서 100명의 피해자에게 100가지 모습이 있어서 오로지 주인에게만 집중하기로 했다고 밝혔다. 그렇다면 100명의 피해자를 둘러싼 세계 역시 100가지의 모습일 것이다. 성폭행 피해자임을 고백한 후부터 두 차례 등장한 발신자 불명의 쪽지가 다시 주인에게 도착한다. 편지 내용이 꾸짖듯 화면을 가득 채웠던 앞선 두 번과 달리 세 번째 쪽지는 목소리로 전달된다. 너의 용기가 자신의 용기가 되었다는 말이 주인을 둘러싼 세계의 목소리가 된다.