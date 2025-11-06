이 영화, 각오하고 보셔야 합니다

세계의주인

큰사진보기 ▲스틸컷 세계의주인

트라우마와 세계의 주인



트라우마의 어원은 '뚫다'라는 뜻의 그리스어다. 신형철 문학평론가는 이 트라우마 앞에서 인간은 주체가 아닌 객체가 될 수밖에 없다고 말한다. 주체가 아닌 대상이 되어버린 이 고통이 얼마나 참혹한지 당사자가 아닌 사람은 짐작하기 어려우며 표현 역시 '나는 트라우마를~'이 아니라 '트라우마가 나를~' 이라고 쓸 수밖에 없다는 말을 덧붙인다. 야속하게도 주인에게 남겨진 트라우마는 주인의 세계만 꿰뚫고 지나가지 않는다.



주인의 동생 해인(이재희)은 마술에 심취했다. 해인은 가족들에게 학예회 참석을 신신당부하지만, 각자의 사연으로 아무도 오지 못한다. 오지 않는 가족을 기다리며 해인은 관객들에게 근심과 걱정을 담은 쪽지를 받는다. 그것을 사라지게 만드는 게 오늘 마술쇼의 하이라이트. 수도 없이 연습한 멘트와 동작들을 애써 해내지만 해인의 마술은 실패한다. 관객들의 근심과 걱정은 무대에 뒹군다.



수호와의 다툼으로 학폭위가 열릴 위기가 결국 주인의 서명으로 수습된 뒤 태선은 함께 세차장으로 향한다. 서로에게 미안해하던 모녀의 대화는 왜 아이들만 신경 쓰고 자신을 지켜보지 않았냐는 주인의 절규로 이어진다. 세차 코스의 종료와 주인의 분노도 사그라들고 태선은 별말 없이 담담하게 생수를 건넨다. 어쩌면 가장 가까이서 주인을 보듬어야 할 가족들마저 트라우마의 객체가 되어버린 걸까. 영화의 결말을 보면 꼭 그렇지만은 않다는 걸 알 수 있다.



<세계의 주인>을 본 최란 한국성폭력상담소 부소장은 그 일이 나의 세계가 새로 쓰이는 경험이라고 말한다. 지원단체에서는 피해 이전의 삶으로 돌아가는 게 아니라 피해 경험을 본인의 자원 삼아 새로운 세계를 만들어 나가는 과정이 성폭력 피해자의 회복이라고. 트라우마가 나를, 트라우마가 우리를 꿰뚫을 순 있지만 뚫린 마음에 덧댈 수 있는 보내지 못한 답장, 한 번 더 돌자며 상처를 보듬을 세계에서는 바로 우리가 주인이다.

영화 세계의주인 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 고광일 (redcomet01) 내방 구독하기 책 파는 영화 애호가 이 기자의 최신기사 '빨갱이 색출'하던 시절, 위대할 뻔했던 '그 거짓말'

스틸컷하지만 외면하고 싶은 이 마음을 하나씩 꺼내어 묵은 먼지를 털어내고 차곡차곡 제자리에 두려는 창작자의 뭉근한 결기가 작동하는 곳도 주인의 세계다. 같은 피해를 당한 자조 모임은 정기적으로 만나 쓰레기장을 치우는 봉사활동을 하고 맛있는 걸 나눠 먹는다. 주인의 동네 언니이기도 한 미도(고민시)가 피해자 증언을 하러 법원에 출석할 때 방청석에서 함께 해주고, 피고 변호인의 몰상식한 질문으로 고통스러워할 때는 법정의 제지에도 불구하고 조용히 나아가 그녀의 손에 손수건을 쥐여준다.태권도장 관장님(이대연)은 주인이 언제든 찾아와 샌드백에 발차기할 수 있도록 도장 문을 열어놓는다. 태권도장 한편에는 불에 그을린 화재의 흔적이 있다. 아버지에게 성폭행을 당한 후 집을 뛰쳐나온 미도가 삼겹살을 굽다가 태워 먹은 벽이다. 도장에 새로 페인트칠을 하지만 관장님은 페인트공에게 그쪽은 그냥 두시라고 말한다. 자신의 결정으로 지울 수 있는 시기가 오기를 조용히 기다리는 듯.주인이 어떤 사람인지 정확히 그려낼 수 없기에 영화의 마지막까지도 우리는 주인의 자리에 설 수 없다. 수호의 어린 여동생 누리(박지윤)는 주인의 엄마 태선(장혜진)이 운영하는 유치원을 다녀온 뒤 목 부분에 멍이 들어 온다. 반복되는 일에 수호는 태선을 찾아가 CCTV를 보여달라고 사정한다. 나중에 밝혀지지만 누리를 멍들게 한 건 주인이다. 해코지하려는 의도는 아니다. 아파도 소리를 내지 않는 누리에게 아프면 아프다고 말해야 한다는 깨달음을 주기 위한 어떤 소신과 모종의 결심이 담긴 과격한 오지랖일 뿐. 장래 희망이 '사랑'이라고 말하는 복잡다단한 소녀의 살아가는 방법에 화면도 화답한다.윤가은 감독은 인터뷰에서 100명의 피해자에게 100가지 모습이 있어서 오로지 주인에게만 집중하기로 했다고 밝혔다. 그렇다면 100명의 피해자를 둘러싼 세계 역시 100가지의 모습일 것이다. 성폭행 피해자임을 고백한 후부터 두 차례 등장한 발신자 불명의 쪽지가 다시 주인에게 도착한다. 편지 내용이 꾸짖듯 화면을 가득 채웠던 앞선 두 번과 달리 세 번째 쪽지는 목소리로 전달된다. 너의 용기가 자신의 용기가 되었다는 말이 주인을 둘러싼 세계의 목소리가 된다.