영국 왕실서 울려 퍼진 '케데헌 골든'... "이례적 선곡" 화제

▲2025년 11월 4일(화요일), 영국 버크셔주 윈저성에서 열린 서훈식에서 영국의 찰스 3세 국왕이 데이비드 베컴에게 기사 작위를 수여했다. AP/연합뉴스

왕실 악단이 현악 4중주로 연주한 '골든'... 누리꾼들 평가는?



2013년 은퇴한 베컴은 유엔아동기금(UNICEF·유니세프) 친선대사로 활동했고, 2015년에는 맨체스터 유나이티드 선수 당시 등번호를 딴 '7' 기금을 만들어 빈곤을 겪는 아이들을 돕고 있다.



그는 이처럼 축구 선수로서의 활약과 자선 활동을 펼친 공로로 기사 작위를 받게 됐다. 베컴의 부인이자 영국 인기 걸그룹 '스파이스걸스' 출신인 빅토리아 베컴에게는 '레이디'(Lady) 호칭이 붙게 된다.



베컴은 "지금까지 내가 이룬 업적은 큰 행운이었지만, 이처럼 기사 작위를 받는 것은 제가 생각했던 것보다 훨씬 큰 영광"이라며 "런던의 동쪽에서 온 어린 소년이 윈저성에서 국왕으로부터 기사 작위를 받는 것은 너무 의미 있는 순간"이라고 소감을 말했다.



이날 수훈식에서는 베컴이 작위를 받을 때 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 주제곡 '골든'이 흘러나와 인기를 끌었다. 왕실 악단은 골든을 현악 4중주로 연주했다.



영상을 본 사람들은 처음에는 긴가민가했다. 그러다가 한 누리꾼이 "배경 음악으로 골든이 연주된 것 같다"라고 하자 여러 사람이 "나만 그렇게 들은 줄 알았다", "헷갈렸는데 골든이 맞았다" 등 댓글을 달며 화답했다.



누리꾼들은 "클래식 스타일로 연주해도 놀라울 정도로 잘 어울린다", "앞으로 더 다양한 곳에서 연주됐으면 좋겠다"라고 반겼다. 한 누리꾼은 "이 영화의 영향력은 어디에나 있다"라며 <케이팝 데몬 헌터스>의 인기에 놀라워했다.



영국 왕실의 '골든' 연주, 처음 아냐... 공주도 좋아한 '케데헌'



영국 일간 <데일리메일>은 "왕실에서 이례적으로 수훈식에 잘 어울리는 전통 클래식 음악 대신 골든이 연주됐다"라고 보도했다.



또한 "이 노래가 괜히 선택받은 것은 아니다"라며 "베컴의 부인 빅토리아가 2008년 어느 인터뷰에서 남편을 '골든볼'(Goldenballs)이라고 언급하면서 생긴 장난스러운 별명을 참고한 선곡일 수 있다"라고 추측했다.



<미러>도 "오케스트라 버전의 골든이 배경 음악으로 흘러나오며 중요한 순간을 더욱 의미 있게 만들었다"라고 전했다.



그러면서 "이 노래가 영국 왕실에서 연주된 것은 처음이 아니다"라며 왕세자 윌리엄 부부의 딸 샬럿 공주가 <케이팝 데몬 헌터스>의 팬이라는 사연을 덧붙였다.



최근 영국 언론에 따르면 왕실은 한 6세 소녀가 편지에서 <케이팝 데몬 헌터스>가 자기가 본 최고의 영화라며 샬럿 공주도 이 영화를 봤는지 묻자 "버킹엄궁 근위병 교대식에서 골든이 연주된 적 있다"라고 답장한 것이 알려져 화제가 됐다.



'골든'은 지난달 31일 발표된 영국 오피셜 싱글차트에서 전주보다 두 계단 상승하면서 미국 팝스타 테일러 스위프트의 신곡을 제치고 1위 자리를 되찾았다. 그러면서 1위 기록을 통산 9주로 늘렸다.





