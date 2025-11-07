사기로 전재산 500만원 날린 19살, '청년 잔혹사'의 결말은?

㈜영화특별시SMC

<생명의 은인> 스틸<생명의 은인>은 (블랙) 코미디와 가족 드라마가 전후반 임무 교대하며 자칫 느슨해지기 쉬운 줄거리를 흡입력 넘치게 밀고 나간다. 조금만 엇박자가 나도 구성 전체가 헐거워지기 딱 좋은 구조를 성공적으로 이어붙이는 솜씨가 만만찮다.영화는 자주 사회면에 오르내리는 자립준비 청년의 수난에서 출발한다. 주인공은 자신만의 든든하고 안전한 울타리가 되어줄 가족의 존재를 구경도 못한 채 '어른'의 세계로 내몰린 처지다. 이를 악물고 능력껏 생존 대비를 했다지만, 치밀하게 궁리한 것 같아도 막상 차가운 세상에 홀로 나오니 고난만 가득하다. 성인이 되었으니 알아서 해결하라며 몇백만 원의 지원금만 쥔 채 나온 자립준비 청년들이 주변의 유혹과 사기, 서툰 경제 관념 등으로 길바닥에 나앉는 사례는 도무지 개선될 기미가 없다. 출발부터 불리한 조건에 처한 그들이 기댈 피난처가 부족하기에 자연스레 위험에 취약할 수밖에 없다. 세정 역시 그런 전형에 내몰리고 만다.그녀가 위기에 처한 건 도덕적 해이도, 헤픈 지출 탓도 아니다. 요즘 대학가를 중심으로 전국적으로 심각한 병폐를 끼치는 전세 보증금 사기에서 소재를 얻었을 모종의 사건이 세정에게 청천벽력 마냥 떨어진다. 보육원을 나오면서 동생들에게 보란 듯 잘 살겠다고 다짐했건만, 현실은 당장 한 몸 누일 곳도 없는 처량한 신세다. 어떻게든 자기 힘으로 해결하려 해도, 법과 제도는 막연하기만 하다. 그야말로 눈 뜨고 코 베인 꼴이다.누군가는 세정을 '헛똑똑이' 노릇한다며 혀를 찾 수도 있다. 하지만 미우나 고우나 기댈 '가족'의 존재를 한 번도 누려보지 못한 19살 그녀가 스스로 노력해 자립하려는 도전을 지켜본 관객이라면 그런 취급은 지나치게 냉혹한 시선으로 여길 수밖에 없다. 기껏 단서를 찾아 신고도 하고, 용의자에게 돈을 돌려달라 요청도 해보지만, 적반하장 협박 외엔 답이 없다. 미치고 팔짝 뛸 노릇이다. 사적 구제가 위험하단 걸 아는 관객도 주먹이 운다 외칠 지경이다.벼랑에 몰린 빈궁한 청년 잔혹사를 그린 독립영화가 대개 그들의 극단적 상황을 한층 증폭해 관객에게 심리적 충격을 폭탄처럼 투척하게 마련인데, 본작은 현실의 엄중함을 억지로 완화하진 않으면서도 풍자적 접근을 통해 심적 부담은 덜하면서도 현실의 난국을 효과적으로 전달하는 성과를 이룩한다. '불행 포르노'에 힘겹던 이들에겐 반가운 대목이 아닐 수 없다.