'4연승 질주' 도로공사, 3년 만에 재정비 끝냈다

도로공사가 안방에서 정관장을 꺾고 4일 만에 선두 자리를 되찾았다.
김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 5일 김천체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 정관장 레드스파크스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(27-25,25-20,25-15)으로 승리했다. 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 시즌 첫 경기 2-3 패배 후 내리 4연승을 질주하고 있는 도로공사는 여자부에서 가장 먼저 두 자리 수 승점을 기록하며 현대건설 힐스테이트를 제치고 선두로 올라섰다(4승1패).
도로공사는 강소휘가 블로킹 3개를 포함해 50%의 공격성공률로 16득점을 올렸고 레티치아 모마 바소코도 서브득점 1개와 함께 16득점으로 강소휘와 도로공사의 공격을 이끌었다. 상대적으로 득점 (10득점)이 적었던 타나차 쑥솟은 42.86%의 리시브 점유율을 책임지며 수비에서 크게 기여했다. 최근 두 시즌 연속 봄 배구에 나가지 못한 도로공사는 이번 시즌 초반 선두로 도약하며 3년 만에 전력 재정비에 성공했다.
2번째 우승 후 두 시즌 연속 봄 배구 실패