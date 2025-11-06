'4연승 질주' 도로공사, 3년 만에 재정비 끝냈다

한국배구연맹

V리그 최장수 사령탑 김종민 감독은 5일 정관장전 승리를 통해 개인 통산 200승을 달성했다.도로공사는 2023-2024 시즌엔 FA 이적생들의 공백, 2024-2025 시즌엔 아시아쿼터 영입 실패로 인해 2022-2023 시즌 챔프전 우승 후 두 시즌 연속 봄 배구 진출에 실패했다. 여기에 지난 4월에는 6시즌 연속 리베로 부문 베스트7에 선정됐던 '최리' 임명옥 리베로가 사인&트레이드를 통해 IBK기업은행 알토스로 이적하는 악재도 있었다. 도로공사는 지난 비 시즌 베테랑 황연주 영입이 유일한 전력 보강이었다.하지만 도로공사는 지난 9월에 열린 2025-2026 시즌 신인 드래프트에서 20%의 낮은 확률을 뚫고 3년 연속 전체 1순위 지명권을 얻었고 최대어로 꼽히던 중앙여고의 미들블로커 이지윤을 지명했다. 당장 배유나와 김세빈으로 구성된 도로공사의 미들블로커 라인에서 주전으로 활약하긴 쉽지 않지만 배유나가 어느덧 30대 중반의 노장 선수가 됐음을 고려하면 이지윤은 미래를 위한 최고의 지명이었다.올 시즌 첫 실전이었던 컵대회에서 준우승을 차지한 도로공사는 시즌 개막 후 첫 경기에서 외국인 선수 조 웨더링튼이 부상으로 결장한 페퍼저축은행에게 2-3으로 패했다. 그 때까지만 해도 지난 시즌과 비교해 전력이 크게 나아지지 않은 도로공사가 좋은 성적을 올리긴 힘들 거라는 의견이 많았다. 하지만 도로공사는 첫 경기 후 흥국생명과 기업은행, GS칼텍스, 정관장을 차례로 꺾으며 파죽의 4연승 행진을 달렸다.V리그에서 5번째 시즌을 맞는 모마는 이번 시즌 5경기에서 44.04%의 성공률(3위)로 149득점(1위)을 기록하며 명불허전의 기량을 뽐내고 있다. 김세빈은 세트당 1.05개의 블로킹을 기록하며 블로킹 부문 1위에 올라 있고 이윤정과 김다은도 상황에 따라 번갈아 가며 코트에 투입돼 제 역할을 해주고 있다. 배유나가 어깨 부상으로 이탈하는 악재가 있었지만 신인 이지윤이 기대 이상으로 공백을 잘 메우고 있다.5일 정관장전에서 승리하면서 지난 2016년부터 팀을 이끌었던 도로공사의 김종민 감독은 통산 200승 고지를 밟았다. 하지만 김종민 감독의 200승 달성보다 더욱 고무적인 사실은 지난 두 시즌 동안 고전을 면치 못했던 도로공사가 3년 만에 전력 재정비에 성공해 도약의 발판을 마련했다는 점이다. 도로공사는 오는 8일 김천에서 3승1패로 시즌을 시작하고 있는 현대건설과 1라운드 마지막 경기를 치른다.