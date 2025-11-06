사이트 전체보기
'4연승 질주' 도로공사, 3년 만에 재정비 끝냈다

'4연승 질주' 도로공사, 3년 만에 재정비 끝냈다

[여자배구] 5일 정관장전 세트스코어 3-0 승리, 김종민 감독 통산 200승

양형석(utopia697)
25.11.06 09:11최종업데이트25.11.06 09:12
도로공사가 안방에서 정관장을 꺾고 4일 만에 선두 자리를 되찾았다.

김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 5일 김천체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 정관장 레드스파크스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(27-25,25-20,25-15)으로 승리했다. 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 시즌 첫 경기 2-3 패배 후 내리 4연승을 질주하고 있는 도로공사는 여자부에서 가장 먼저 두 자리 수 승점을 기록하며 현대건설 힐스테이트를 제치고 선두로 올라섰다(4승1패).

도로공사는 강소휘가 블로킹 3개를 포함해 50%의 공격성공률로 16득점을 올렸고 레티치아 모마 바소코도 서브득점 1개와 함께 16득점으로 강소휘와 도로공사의 공격을 이끌었다. 상대적으로 득점 (10득점)이 적었던 타나차 쑥솟은 42.86%의 리시브 점유율을 책임지며 수비에서 크게 기여했다. 최근 두 시즌 연속 봄 배구에 나가지 못한 도로공사는 이번 시즌 초반 선두로 도약하며 3년 만에 전력 재정비에 성공했다.

2번째 우승 후 두 시즌 연속 봄 배구 실패

도로공사는 작년 FA시장에서 최대어 강소휘를 영입했음에도 지난 시즌 봄 배구 진출에 실패했다.
도로공사는 작년 FA시장에서 최대어 강소휘를 영입했음에도 지난 시즌 봄 배구 진출에 실패했다.한국배구연맹

도로공사는 지난 2022-2023 시즌 시즌 선수들의 고른 활약으로 정규리그 막판 4연승을 기록하면서 득점 1위 엘리자벳 이네 바르가(바체리에블러 벨레디예스포르)가 이끈 정관장을 제치고 플레이오프에 진출했다. 상승세를 탄 도로공사는 플레이오프에서 현대건설을 꺾었고 챔프전에서도 김연경이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스를 상대로 '리버스 스윕'을 달성하며 프로 출범 후 두 번째 우승을 차지했다.

하지만 도로공사는 시즌이 끝나자마자 우승을 이끈 주역 5명이 동시에 FA자격을 얻었다. 연봉 상한선을 고려하면 5명의 FA를 모두 잡는 것은 현실적으로 불가능에 가까웠고 결국 도로공사는 '클러치박' 박정아를 페퍼저축은행으로, 맏언니 정대영을 GS칼텍스 KIXX로 보내야 했다. 도로공사는 신인 드래프트에서 전체 1순위로 한봄고의 미들블로커 김세빈을 지명했지만 두 베테랑의 공백은 예상보다 컸다.

도로공사는 2023-2024 시즌 외국인 선수 반야 부리리치(일 비종떼 피렌치)가 935득점(득점 3위), 아시아쿼터 타나차가 365득점(16위)을 기록했고 루키 김세빈도 블로킹 5위(세트당 0.60개)에 오르며 좋은 활약을 해줬다. 하지만 도로공사는 부키리치, 타나차와 함께 공격을 이끌어갈 토종 에아스의 부재가 시즌 내내 발목을 잡았고 결국 12승24패 승점39점으로 7개 구단 중 6위라는 부진한 성적을 기록했다.

2023-2024 시즌이 끝나고 전력 보강의 필요성을 절실히 느낀 도로공사는 작년 FA시장 최대어였던 강소휘를 역대 여자부 최고 연봉인 3년24억 원을 주고 영입했다. 여기에 트레이드를 통해 백업세터 하효림과 아웃사이드히터 김세인을 영입했고 신인 드래프트에서는 2년 연속 1순위 지명권을 얻어 목포여상의 김다은 세터를 지명했다. 하지만 부지런한 보강도 도로공사의 봄 배구 진출로 이어지진 못했다.

도로공사는 189cm의 큰 신장을 자랑하는 아시아쿼터 유니에스키 로블레스 바티스타가 기량 미달로 단 2경기 만에 방출됐고 시즌 개막 후 13경기에서 2승11패로 부진했다. 3라운드 시작과 함께 타나차를 재영입한 도로공사는 늦게나마 반등의 계기를 마련해 후반기 18경기에서 12승6패로 좋은 성적을 올렸지만 초반 부진을 회복하긴 힘들었다. 결국 도로공사는 지난 시즌에도 17승19패 승점46점으로 5위에 그쳤다.

개막전 패배 후 4연승 질주하며 선두 도약

V리그 최장수 사령탑 김종민 감독은 5일 정관장전 승리를 통해 개인 통산 200승을 달성했다.
V리그 최장수 사령탑 김종민 감독은 5일 정관장전 승리를 통해 개인 통산 200승을 달성했다.한국배구연맹

도로공사는 2023-2024 시즌엔 FA 이적생들의 공백, 2024-2025 시즌엔 아시아쿼터 영입 실패로 인해 2022-2023 시즌 챔프전 우승 후 두 시즌 연속 봄 배구 진출에 실패했다. 여기에 지난 4월에는 6시즌 연속 리베로 부문 베스트7에 선정됐던 '최리' 임명옥 리베로가 사인&트레이드를 통해 IBK기업은행 알토스로 이적하는 악재도 있었다. 도로공사는 지난 비 시즌 베테랑 황연주 영입이 유일한 전력 보강이었다.

하지만 도로공사는 지난 9월에 열린 2025-2026 시즌 신인 드래프트에서 20%의 낮은 확률을 뚫고 3년 연속 전체 1순위 지명권을 얻었고 최대어로 꼽히던 중앙여고의 미들블로커 이지윤을 지명했다. 당장 배유나와 김세빈으로 구성된 도로공사의 미들블로커 라인에서 주전으로 활약하긴 쉽지 않지만 배유나가 어느덧 30대 중반의 노장 선수가 됐음을 고려하면 이지윤은 미래를 위한 최고의 지명이었다.

올 시즌 첫 실전이었던 컵대회에서 준우승을 차지한 도로공사는 시즌 개막 후 첫 경기에서 외국인 선수 조 웨더링튼이 부상으로 결장한 페퍼저축은행에게 2-3으로 패했다. 그 때까지만 해도 지난 시즌과 비교해 전력이 크게 나아지지 않은 도로공사가 좋은 성적을 올리긴 힘들 거라는 의견이 많았다. 하지만 도로공사는 첫 경기 후 흥국생명과 기업은행, GS칼텍스, 정관장을 차례로 꺾으며 파죽의 4연승 행진을 달렸다.

V리그에서 5번째 시즌을 맞는 모마는 이번 시즌 5경기에서 44.04%의 성공률(3위)로 149득점(1위)을 기록하며 명불허전의 기량을 뽐내고 있다. 김세빈은 세트당 1.05개의 블로킹을 기록하며 블로킹 부문 1위에 올라 있고 이윤정과 김다은도 상황에 따라 번갈아 가며 코트에 투입돼 제 역할을 해주고 있다. 배유나가 어깨 부상으로 이탈하는 악재가 있었지만 신인 이지윤이 기대 이상으로 공백을 잘 메우고 있다.

5일 정관장전에서 승리하면서 지난 2016년부터 팀을 이끌었던 도로공사의 김종민 감독은 통산 200승 고지를 밟았다. 하지만 김종민 감독의 200승 달성보다 더욱 고무적인 사실은 지난 두 시즌 동안 고전을 면치 못했던 도로공사가 3년 만에 전력 재정비에 성공해 도약의 발판을 마련했다는 점이다. 도로공사는 오는 8일 김천에서 3승1패로 시즌을 시작하고 있는 현대건설과 1라운드 마지막 경기를 치른다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
여자배구 V리그여자부 한국도로공사하이패스 4연승 김종민감독

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기