갑자기 나타나 500만 원 달라는 여자, 비로소 알게 된 진실

영화 <생명의 은인> 스틸컷㈜영화특별시SMC
03.
"그놈들 잡을 때까지는 여기서 지내면 되겠다."
두 사람이 동거하게 되는 시점부터 영화는 이전까지 이어왔던 일종의 불안을 애매하게 봉합하면서 짧지만 깊은 안온함을 보여주고자 한다. 세정의 500만 원을 은숙이 함께 찾아주기로 하면서다. 물론 순수한 목적은 아니다. 이제 그는 자신에게 그 돈이 필요하다는 사실을 더 이상 감추지 않으며 훨씬 더 노골적으로 드러낸다. 세정 역시 암묵적으로 동의하는 모습이다. 어차피 자신이 지낼 공간을 위해 필요했던 액수이기에, 지금처럼 은숙과 함께 지낼 수 있다면 잠시 빌려주는 정도는 할 수 있을 것이라 생각한다. 자신을 따뜻하게 대해주는 이의 존재감이 나쁘지 않아서다.
하지만 우여곡절 끝에 사기꾼을 찾아내고 500만 원을 되찾게 된 다음 날, 은숙은 각서까지 쓰며 빌린 병원비를 들고 혼자 도망쳐 버린다. 심지어 함께 지내던 집은 밀린 월세로 보증금까지 다 까먹으며 바로 비워줘야 하는 상황. 다시 돈을 잃게 된 세정은 즉시 길 위로 나앉게 된다. 그만큼 500만 원이라는 금액은 이 작품 속에서 상징적인 의미를 갖는다. 자립 지원금이라는 이름으로 세정에게 주어진 최소한의 출발점이자, 그가 지금껏 기대해 온 독립된 삶의 마지노선. 동시에 은숙에게는 자신의 생명을 연장할 마지막 수단이자 기회로 여겨진다.
이렇게 두 인물의 처지를 관통하는 동일한 금액은, 단순한 재화 이상의 생존 수단이자 정체성의 문제로 작동한다. '나만의 방'과 '목숨값' 사이의 금액은 철저히 양도 불가능한 절박함의 무게가 되는 것이다. 그리고 이 지점은 다시 한번, 사회가 정해놓은 자립의 금액과 죽음을 피해 보려는 한 인간의 마지막 수단이 동일한 위치에 매달려 있다는 사실로 치환되며 비극을 극대화한다.
04.
영화 <생명의 은인>에서 반드시 짚어봐야 하는 점은 세정이 두 번에 걸쳐 500만 원에 대한 위협을 받게 되는 구조를 중심으로 전개된다는 사실이다. 다시 한번 정리하자면, 첫 번째는 명백한 사기꾼에 의한 것이고, 두 번째는 자신이 생명의 은인이라 말하며 접근한 은숙 때문에 벌어지는 사건이다. 이 두 사건은 모두 사회에 첫발을 내디딘 세정이 누군가로부터 신뢰를 요구받고, 그 신뢰가 악용될 수 있다는 사실을 직면하게 만드는 일에 해당한다. 하지만 두 사건의 본질은 완전히 다르다. 사기꾼과 달리 은숙은 과거로부터 이어진 감정적, 시간적 라포가 형성된 대상이어서다.
이 차이가 영화의 후반부 전개를 완전히 다른 방향으로 이끌어낸다. 은숙이라는 인물이 오롯한 악인이 아니라는 점을 설명하기 위한 서사가 발 디딜 수 있는 공간을 마련할 수 있게 만드는 것이다. 은숙의 전 남자 친구인 현식(허정도 분)은 그사이의 연결고리가 되어주는 인물이 된다. 두 번의 사건을 지나는 동안, 세정은 자신의 과거에 놓여 있었던 이야기의 진실에 가까이 다가가게 되고, 은숙은 그 사건으로 인해 평생 마음으로부터 떨쳐낼 수 없었던 일 하나와 화해할 수 있게 된다. 지금 자신이 할 수 있는 최선이자 최후의 방법을 통해서다.