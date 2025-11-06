'골때녀' 월드클라쓰, 구척장신 꺾고 결승행... 챔피언 복귀 기회 마련했다

사이트 전체보기
[리뷰] SBS <골 때리는 그녀들> 엘로디 풀타임 맹활약... '이현이 공백' 극복 못한 구척장신

김상화(steelydan)
25.11.06 09:26최종업데이트25.11.06 09:26
<골때녀> FC 월드클라쓰가 지난 대회 우승팀 FC 구척장신을 완파하고 챔피언 재등극의 기회를 마련했다. 3일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들> G리그 월드클라쓰 대 구척장신의 4강 대결에서 멤버들의 고른 활약을 앞세운 월드클라쓰가 3대 1 완승을 거두고 결승 진출에 성공했다.

이로써 지난해 주요 대회를 석권하며 <골때녀> 최강팀으로 군림했던 월드클라쓰는 또 다른 4강팀 원더우먼 대 국대패밀리 전의 승자를 상대로 우승 도전에 나서게 된다. 앞선 G리그에서 부진을 겪으며 방출 위기까지 몰렸던 월드클라쓰는 새 멤버 제이의 공격 가담과 모처럼 풀타임 출전한 엘로디 등의 맹활약에 힘입어 손쉬운 승리를 차지했다.

반면 G리그 우승을 차지했던 디펜딩 챔피언 구척장신은 주장 이현이의 코뼈 부상 결장에 따른 전력 공백 약점을 끝내 해결하지 못하면서 2골 차 패배 속에 아쉽게 <골때녀> 무대에서 퇴장하게 되었다.

이현이 부상 공백... 송해나 복귀
직전 경기에서 코뼈 골절상을 입은 이현이는 결국 시즌 아웃이 확정되었고 구척장신으로선 경기를 불과 나흘 앞두고 부랴부랴 대체 멤버를 구해야만 했다. 위기의 팀에 기꺼이 합류한 인물은 다름 아닌 '원년 멤버' 송해나였다. 2년 전 부상으로 인해 <골때녀>에서 하차했던 송해나였지만 동료들의 어려움을 외면할 수 없었고 비록 부족한 시간이었지만 매일 훈련에 참여하며 팀워크를 맞추는 데 주력했다.

이에 맞선 월드클라쓰 또한 전력상 차질이 빚어졌다. 팀의 골키퍼 케시가 발목 부상을 당해 정상적인 플레이가 사실상 불가능해지다보니 김병지 감독으로선 대안을 마련해야 했다. 그 결과 주전 공격수 나티가 골문을 지켜야 하는 플랜B 가동으로 준결승전을 준비했다.

양팀 모두 주전들의 부상 공백이 새로운 변수로 떠오른 상황에서 선제골을 넣은 주인공은 놀랍게도 임시 골키퍼 나티였다. 케시와 마찬가지로 빌드업에 나선 나티는 상대 수비진이 자신을 막지 않은 틈을 노려 왼발 중거리 슛으로 1대 0 리드를 안겨줬다.

경기 주도권 장악한 월드클라쓰
전반 시작과 동시에 선제골을 넣은 월드클라쓰의 공격은 제이+사오리 새로운 콤비 조합의 파괴력에 힘입어 구척장신을 압도하면서 경기 주도권을 장악했다. 5분 무렵 사오리가 추가골을 넣는 등 재빨리 2대 0을 만든 월드클라쓰의 기세에 구척장신은 속수무책으로 당할 수밖에 없었다.

뒤늦게 서로를 격려하며 사기를 끌어 올린 구척장신은 김진경의 롱패스를 넘겨 받은 최고참 이혜정의 재치 있는 슛에 힘입어 1대 2로 따라 붙으면서 전반을 끝마칠 수 있었다. 반면 나티의 GK배치로 인해 원할한 공격이 이뤄지지 않자 김병지 감독은 케시를 집어 넣고 나티를 최전방에 두는 승부수를 띄우며 추가골 마련에 총력을 기울였다.

그리고 경기 막판 왼쯕 측면 돌파에 나선 사오리를 막던 진정선의 자책골이 발생하면서 승부의 축은 완전히 월드클라쓰로 기울고 말았다. 결국 최종 점수 3대 1이라는 완벽한 승리로 4강전을 끝마친 월드클라쓰는 드디어 우승과의 재회에 한 발짝 다가설 수 있게 되었다.

엘로디 '깜짝 활약' vs. 끝내 발목 잡은 '주장 빈자리'
이번 월드클라쓰의 결승 진출에는 사오리+나티+제이 등 핵심 공격수들의 존재감 못잖게 그동안 경기 출전이 많지 않았던 엘로디의 깜짝 활약이 큰 몫을 담당했다. 비록 공격 포인트를 올리진 못했지만 여러 차례 상대 골문을 위협하는 슛으로 팀의 사기를 끌어 올렸다.

때론 수비수들과의 거친 몸싸움에서도 밀리지 않고 동료들에게 공격 기회를 마련해주는 등 오랜만에 풀타임으로 경기를 소화하면서 팀에 활력을 불어 넣었다. 반대로 구척장신으로선 에이스 제이 봉쇄에는 어느 정도 성공했지만 결과적으론 이 과정에서 연이은 실점 허용이라는 패착으로 작용했다.

원년 멤버 송해나까지 합류시키면서 결승 진출의 의지를 불태웠지만 전력의 상당 부분을 차지했던 주장 이현이의 빈자리를 채우는 건 쉽지 않은 일이었다. 공격과 수비의 문제 뿐만 아니라 정신적인 주주 역할을 했던 리더의 부재는 구척장신에겐 단순히 한 사람의 공백 이상으로 치명적인 위기를 초래했고 결국 구척장신은 GIFA컵 4강전을 끝으로 작별을 고하게 되었다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
