'골때녀' 월드클라쓰, 구척장신 꺾고 결승행... 챔피언 복귀 기회 마련했다

SBS '골 때리는 그녀들'SBS
전반 시작과 동시에 선제골을 넣은 월드클라쓰의 공격은 제이+사오리 새로운 콤비 조합의 파괴력에 힘입어 구척장신을 압도하면서 경기 주도권을 장악했다. 5분 무렵 사오리가 추가골을 넣는 등 재빨리 2대 0을 만든 월드클라쓰의 기세에 구척장신은 속수무책으로 당할 수밖에 없었다.
뒤늦게 서로를 격려하며 사기를 끌어 올린 구척장신은 김진경의 롱패스를 넘겨 받은 최고참 이혜정의 재치 있는 슛에 힘입어 1대 2로 따라 붙으면서 전반을 끝마칠 수 있었다. 반면 나티의 GK배치로 인해 원할한 공격이 이뤄지지 않자 김병지 감독은 케시를 집어 넣고 나티를 최전방에 두는 승부수를 띄우며 추가골 마련에 총력을 기울였다.
그리고 경기 막판 왼쯕 측면 돌파에 나선 사오리를 막던 진정선의 자책골이 발생하면서 승부의 축은 완전히 월드클라쓰로 기울고 말았다. 결국 최종 점수 3대 1이라는 완벽한 승리로 4강전을 끝마친 월드클라쓰는 드디어 우승과의 재회에 한 발짝 다가설 수 있게 되었다.
엘로디 '깜짝 활약' vs. 끝내 발목 잡은 '주장 빈자리'