'골때녀' 월드클라쓰, 구척장신 꺾고 결승행... 챔피언 복귀 기회 마련했다

SBS '골 때리는 그녀들'

이번 월드클라쓰의 결승 진출에는 사오리+나티+제이 등 핵심 공격수들의 존재감 못잖게 그동안 경기 출전이 많지 않았던 엘로디의 깜짝 활약이 큰 몫을 담당했다. 비록 공격 포인트를 올리진 못했지만 여러 차례 상대 골문을 위협하는 슛으로 팀의 사기를 끌어 올렸다.

때론 수비수들과의 거친 몸싸움에서도 밀리지 않고 동료들에게 공격 기회를 마련해주는 등 오랜만에 풀타임으로 경기를 소화하면서 팀에 활력을 불어 넣었다. 반대로 구척장신으로선 에이스 제이 봉쇄에는 어느 정도 성공했지만 결과적으론 이 과정에서 연이은 실점 허용이라는 패착으로 작용했다.

원년 멤버 송해나까지 합류시키면서 결승 진출의 의지를 불태웠지만 전력의 상당 부분을 차지했던 주장 이현이의 빈자리를 채우는 건 쉽지 않은 일이었다. 공격과 수비의 문제 뿐만 아니라 정신적인 주주 역할을 했던 리더의 부재는 구척장신에겐 단순히 한 사람의 공백 이상으로 치명적인 위기를 초래했고 결국 구척장신은 GIFA컵 4강전을 끝으로 작별을 고하게 되었다.

