명절에 내 집에 온 전 남편 어머니와 동생... 세 여자의 불편한 연휴

전북독립영화제

스틸컷이들이 들어선 집은 오빠의 집이었다고 하지만 정확히는 그 아내, 그것도 이제 막 이혼한 전처 현숙(윤차영 분)의 명의다. 남편을, 또 귀찮은 명절을 피하고자 이 집에 들어선 모녀에게 반길 수 없는 이가 들어서니 바로 집 주인인 현숙이다. 명절을 맞아 제 집에 갔으리란 건 완전한 오산이 됐다. 전 며느리와 전 시댁 식구들의 어색한 조우. 이보다 불편한 상황이 어디 있을까. 알아서 짐을 챙겨 일어서려던 순자와 수민을 현숙이 어쩌지 못하여 붙드니, 세 여자의 어색한 명절이 이렇게 시작된다.코미디의 성격을 가진 드라마다. 순자와 수민, 현숙 모두가 상대에게 속 시원하게 터놓지 못할 저만의 사정을 가졌다. 전 시어머니와 아가씨, 또 며느리의 조합이란 각자 다른 이해관계와 역할, 서로 다른 세대와 성격 탓으로 터놓고 가까워질 수만은 없는 불편한 사이인 것이다. 그러나 이들이 처한 상황이란 남편과 애인, 또 이혼한 전 남편과의 관계에서 비롯된 문제들로, 찬찬히 돌아보면 얼마쯤은 통하는 바가 있다. 더없이 불편한 관계가 약간만 조정되면 가장 의지할 수 있는 관계가 될 수도 있는 것이다. 바로 이 지점이 영화 <갈비>가 공략하는 대목이 된다.남자 한 명 등장하지 않는 20여 분을 서로 간에 묻고 떠드는 이야기로 가득 채운다. 황혼이혼을 앞둔 순자와 파혼을 앞둔 수민의 사정은 저들보다 먼저 비슷한 선택을 한 전 며느리이자 새언니의 경험을 통해 되짚어진다. 급기야 시어머니와 며느리, 새언니와 아가씨의 관계가 장난스럽게나마 전복되는 순간 또한 도래한다. 가부장적 질서 아래 역할지워진 관계로부터 벗어나 언니와 동생이란 구분 아래 편입되는 것이다. 나이로 위와 아래를 가르는 일 또한 유교적 구분이 아니냐 하면 반박할 수 없는 것이지만, 어찌됐든 영화는 가볍고 유쾌하게 가부장적 질서를 뒤흔들고 여자 셋이 자리한 집 안에서만의 새로운 질서를 일으킨다. 남성 없는 자리에서 이룩한 여성 간의 연대가 바로 그것이다.