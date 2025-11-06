명절에 내 집에 온 전 남편 어머니와 동생... 세 여자의 불편한 연휴

여적여. 어째서 '여자의 적은 여자'란 말이 이토록 널리 쓰이게 된 것일까. 그는 현실을 반영한 이야기인가. 아니면 여성에 대한 편견의 결과인 걸까. 한동안 골똘히 앉아 이를 생각해 보게 된 것은 어쩌면 전북독립영화제서 이 영화를 보고 난 잔향 때문인지도 모를 일이다.
올해로 25회째를 맞이한 전북독립영화제가 선보인 57편의 작품 가운데 <갈비>가 있다. 송에스더와 임연주가 함께 연출한 20분짜리 단편은 집 거실이란 제한된 공간 안에서 세 여성이 꾸려가는 독특한 영화다. 제목인 '갈비'에 더하여 영화의 시간적 배경이 명절연휴라는 것, 또 세 여성의 관계가 시모와 아가씨, 그리고 (전) 며느리란 점에서 적잖은 긴장이 감도는 듯도 하다. 영화를 연출한 두 감독과 출연한 세 배우가 모두 여성이란 사실도 이 영화의 성격에 더하여 주목할 지점이 되겠다.
영화는 모녀가 빈 집에 들어서는 장면으로부터 출발한다. 엄마 순자(남권아 분)와 딸 수민(이루비 분)으로, 수민의 오빠 상철이 집을 비운 틈에 그 집에 들어서는 것이다. 때는 명절연휴로, 여느 때라면 집에서 가족들과 함께 해야 하지만 이번엔 그럴 수 없는 사정이 있다. 순자는 남편과 황혼이혼을 염두에 두고 있고, 수민은 결혼을 약속하고 동거 중인 애인과 삐걱거리고 있는 것이다. 진지하게 자기 남자들과 갈라서려는 두 사람이지만, 그들 각자의 관계가 또 서로에게 영향이 없지 않단 점이 흥미로운 지점이 된다. 모녀사이라 하지만 속내를 마음껏 털어놓을 수도 없고, 또 서로를 완전히 이해하지도 설득할 수도 없는 상황인 것이다.