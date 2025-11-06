'ACLE 무패 행진 종료' 울산HD, 패배보다 뼈아팠던 '경기력' 문제

고베 원정을 떠난 울산은 패배도 아쉬웠지만, 경기력에 대한 문제는 너무나도 뼈아팠다.노상래 감독 대행이 이끄는 울산HD는 5일 오후 7시(한국시간) 일본 고베에 자리한 미사키 공원 경기장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 4차전서 비셀 고베에 1-0으로 패배했다. 이로써 울산은 2승 1무 1패 승점 7점 3위에, 고베는 3승 1패 승점 9점으로 동부권 조 선두로 올라섰다.울산으로서는 반드시 승리가 절실했다. 이번 시즌 처참한 분위기를 뿜어내고 있는 가운데 현재 리그 순위는 9위(승점 41점)로 승강 플레이오프 추락 위기에 봉착했다. 또 직전 라운드서는 안양에 3-1로 완패하며 고개를 숙였다. 그렇기에 무패 행진(2승 1무)을 질주하고 있는 챔피언스리그 무대서, 흐름을 반전 시킬 필요성이 확실하게 필요했다.노 대행 역시 이를 확실하게 인지, 경기 전 공식 기자회견을 통해 "오기 전 리그에서 결과가 좋지 않았다. 선수들에게는 이번 경기는 어차피 해야 하는 경기이기 때문에 처지지 않고, 한 경기 한 경기 집중하면서 최선을 다하자는 메시지를 줬다"라며 의욕을 드러냈다. 그렇게 휘슬이 울린 가운데 분위기는 고베가 주도권을 잡는 그림이 나왔고, 울산은 다소 고전했다.전반 10분이 채 되지 않은 시점, 울산은 오사코 유야의 오른발 슈팅에 선제골을 내줬으나 VAR 끝에 오프사이드가 선언되며 안도의 한숨을 내쉬었다. 이후에도 울산은 좀처럼 기세를 펴지 못했고, 고베의 공습을 막아내기에 급급했다. 후반에도 이런 흐름은 이어졌고, 결국 후반 12분 경기 내내 위협적인 모습을 선보이던 장 파트리크의 왼발 슈팅에 골망이 흔들렸다.울산도 빠르게 반격에 나섰고, 후반 19분 코너킥 상황서 동점 골을 만드는 듯했으나 골키퍼 차징 반칙으로 취소됐다. 이후 이청용·이동경·말컹을 연이어 투입하며 동점을 노렸지만, 이렇다 할 장면을 만들지 못하며 고베 원정에서 무릎을 꿇어야만 했다.울산은 고베 원정에서 원하는 목표를 달성하지 못하며 챔피언스리그 무패 행진이 깨졌다. 이번 경기서 승리를 가져가게 되면 동아시아 권역 조 1위를 굳게 수성하면서, 토너먼트 진출 가능성을 확실하게 올릴 수 있었지만, 그렇지 못했다. 또 지난 시즌 홈에서 고베에 당했던 0-2 패배에 대한 복수까지 이뤄내지 못하며 쓰라린 패배의 맛을 경험해야만 했다.이처럼 패배도 상당히 아팠지만, 울산에는 더욱 가슴 아프게 다가온 부분이 있었다. 바로 목적 없는 경기력이다. 이번 시즌 울산은 격변의 시기를 경험하고 있다. 지난해 여름 소방수로 부임했던 김판곤 감독은 지난 7월, 성적 부진으로 경질됐으며 이어 선임된 신태용 감독 역시 단 1승을 거두는 데 그치면서, 호랑이굴에서 물러나야만 했다.이에 따라 울산의 성적과 경기력은 급격하게 하락했고, 노상래 대행이 들어서도 비슷한 모습이었다. 노 대행은 이런 문제점을 인지하고, 4백을 기반으로 포지션 플레이를 중점적으로 두면서 반전을 노렸으나 쉽지 않은 상황이다. 이런 모습은 고베전에서도 뚜렷하게 나타났다. 직전 리그 스테이지 히로시마전에서 재미를 봤던 변형 3백을 들고나왔지만, 역부족이었다.고베의 체계적이고 강력한 압박을 좀처럼 풀어내지 못하는 모습이었고, 목적 없는 볼 처리만 급하게 이뤄지며 답답함을 보여줬다. 간간이 라카바·백인우와 같은 자원이 개인 능력으로 이를 풀어 나오면서 공격을 전개했지만, 공격에서의 짜임새와 날카로움은 확실하게 떨어졌다. 이는 수치로도 확실하게 드러났다. 전반에 29%의 점유율과 0개의 유효 슈팅에 그쳤다.또 세부 기록도 상당히 실망스러웠다. 전반에는 밀리는 상황 속 울산은 무의미한 걷어내기가 주를 이뤘고, 패스 성공률은 61%에 불과했다. 또 고베 진영에서 패스 성공은 단 26회와 페널티 박스 안 터치는 단 3회에 머물렀다. 상대가 울산 페널티 박스 안에서 42번의 터치를 가져간 거와는 엄청나게 대조되는 기록이다.결국 이를 통해 울산은 실점을 허용하기도 했다. 후반 12분 이진현의 아쉬운 후방 패스가 화를 불렀고, 이를 극복하지 못하면서 선제골을 내줘야만 했다. 노 대행은 이런 문제점을 타개하기 위해 실점 직후에는 이청용을, 후반 20분에는 말컹과 이동경을 넣으면서 답답함을 해갈하기도 했으나 기울어진 경기력을 급격하게 뒤집는 데는 실패했다.물론 고승범·보야니치·루빅손·김영권·조현우 등과 같은 주력 자원들이 나오지 않은 부분을 고려하면 그럴 수도 있다고 생각할 수 있지만, 그렇게 생각하게 되면 큰 오판이다. 현재 리그에서는 강등권인 가운데 빠르게 팀의 전술 색깔을 입히지 못하면, 강등으로 추락할 수 있다. 최근 전역한 이동경이 큰 힘이 될 수 있지만, 이것만 믿기에는 위험 부담이 상당히 크다.즉 개인이 아닌 팀으로 이겨내야만 하는 울산은 본인들이 추구하는 경기력을 보여줘야만 하는 상황이라는 것.한편, 쓰라린 패배를 경험한 울산은 귀국 후 오는 9일 홈에서 수원FC와 파이널 라운드 3번째 일전을 치르게 된다.