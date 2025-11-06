"내 남편을 죽여주세요"... 이유미의 새로운 도전

넷플릭스

큰사진보기 ▲배우 이유미가 5일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

<오징어 게임>과 <지금 우리 학교는>을 통해 늦깎이 스타로 도약한 이유미는 2022년 tvN 드라마 <멘탈코치 제갈길>에서 쇼트트랙 세계선수권대회 금메달리스트 차가을을 연기했다. 하지만 정우와 호흡을 맞춘 <멘탈코치 제갈길>은 최고 시청률 2.51%에 그치면서 기대에 미치지 못했다(닐슨코리아 시청률 기준). 섣부른 시청자들은 이유미가 주연보다 '신스틸러'에 어울리는 배우라고 평가하기도 했다.



하지만 이유미는 2023년 단독 주연드라마 <힘 쎈 여자 강남순>을 통해 자신에 대한 의심의 시선을 털어냈다. 물론 드라마의 재미는 박보영이 주연을 맡았던 전작 <힘 쎈 여자 도봉순>보다 못하다는 평가도 있었지만 <강남순>은 <도봉순>(9.7%)이 달성하지 못한 시청률 10%의 벽을 돌파했다. 또한 넷플릭스에서 1억7400만 시간의 누적 시청시간을 기록하며 해외에서도 많은 사랑을 받았다(넷플릭스 TOP 10 집계 기준).



작년 우도환, 오정세와 넷플릭스 드라마 <Mr. 플랑크톤>에 출연했던 이유미는 7일 공개되는 <당신이 죽였다>에서 그녀에게 익숙한 플랫폼 넷플릭스를 통해 시청자들을 만난다. 일본 소설 <나오미와 가나코>를 원작으로 만든 <그녀가 죽였다>는 < VIP >와 <악귀>를 연출했던 이정림 감독의 신작이다. 이유미는 <그녀가 죽였다>에서 친구와 함께 가정폭력을 일삼는 남편을 죽이는 계획을 실행하는 조희수 역을 맡았다.



<그녀가 죽였다>에는 이유미 외에도 영화 <소울메이트>와 드라마 <기생수:더 그레이>,<멜로무비> 등에 출연했던 전소니가 어린 시절 가정 폭력의 트라우마를 안고 자신과 비슷한 고통을 겪는 친구를 돕기로 한 조은수를 연기한다. 장승조는 사회적으로 인정받지만 아내에게는 자유를 허락하지 않는 희수의 남편 노진표 역을, 이무생은 은수와 희수의 계획을 돕는 조력자 진소백 역을 맡았다.











넷플릭스 <오징어게임> 한 장면.중학교 3학년에 재학 중이던 2009년 CF를 통해 연예계에 데뷔한 이유미는 여러 작품에서 조연과 단역을 오가며 아역 및 청소년 배우로 활동했다. 이유미가 2010년에 출연했던 EBS 어린이 과학 드라마 <미래를 보는 소년> 중 일부는 초등학교 교과서에 실리기도 했다. 이유미는 영화 <황해>와 <화이: 괴물을 삼킨 아이>, 드라마 <신의 퀴즈3>, <특수사건전담반 TEN2> 등에 출연하며 연기 경력을 쌓았다.그렇게 짧지 않은 시간 동안 조·단역으로 활동을 이어가던 이유미는 2018년에 개봉한 이환 감독의 독립영화 <박화영>에서 가출소녀 세진을 연기하며 관객들의 눈도장을 찍었다. 원조 교제를 빌미로 남자들을 협박해 돈을 뜯어내던 세진은 미정(강민아 분)의 남자친구 영재(이재균 분)의 아이를 임신했고 화영(김가희 분)과 적대 관계를 유지하다가 화가 난 화영에게 심한 구타를 당하면서 아이를 유산했다.이후 이유미는 <미스 함무라비>에서 성추행을 당하는 여대생 인턴사원, <보이스2>에서 아동 성폭행 사건 피해자,<진심이 닿다>에서 전 남자친구에게 스토킹을 당하는 캐릭터를 연기했다. 그리고 2020년 <드라마 스테이지-모두 그곳에 있다>에서는 학교폭력 가해자를 연기했는데 당시 피해자 역할로 나왔던 배우가 올해 <마녀>와 <바니와 오빠들> 등에 출연했던 노정의였다.데뷔 후 좀처럼 대중들의 주목을 받을 기회가 없었던 이유미는 2021년 <오징어게임>에서 첫 번째 '인생 캐릭터' 지영을 만났다. 물론 <오징어게임>의 지영도 엄청나게 힘든 삶을 살아온 캐릭터지만 이유미는 이를 해맑게 표현하며 수많은 시청자들을 매료 시켰다. 이유미는 <오징어게임>을 통해 2022년 에미상과 골드더비 TV어워즈에서 여우게스트상을 수상했다.<오징어게임>을 통해 인지도를 끌어올린 이유미는 2022년 좀비 드라마 <지금 우리 학교는>에서 깍쟁이 여학생 이나연을 연기했다. 나연은 고급 아파트에 사는 금수저 집안의 딸로 임대 아파트에 사는 학우를 '기생수'라고 무시하다가 급기야 경수(함성민 분)에게 좀비의 피를 묻혀 감염 시킨다. 결국 스스로 무리에서 벗어난 나연은 홀로 음악실에 피신해 있다가 윤귀남(유인수 분)에게 물려 좀비가 된다.