IMF 시절 '통곡의 방'에서 울던 우리, 다시 떠올릴 줄이야

노래 - 혼자였다
가수 - 이적 (작곡 - 정재형 / 작사 - 이적 / 편곡 - 정재형)
앨범 - 서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기 OST Part 1
|"노래를 들을 때 60% 이상 리스너가 가사를 꼼꼼히 봐요." 음악 플랫폼 관계자가 말했습니다. 사실 가사에는 비밀이 많습니다. 새 앨범의 콘셉트, 그룹의 지향점, 아티스트의 고민도 담겨 있어요. 그뿐인가요. 답답한 내 현실, 어느새 시작된 설렘, 내일로 갈 용기가 담긴 한마디가 묻어 있죠. 곁에 두고 싶은 한 곡에 담긴 여러 의미를 가사로 풀어 봅니다.[기자말]
고등학교 시절, 독서실 휴게실은 '통곡의 방'이라 불렸다. 테이블 하나에 간단한 먹을거리를 보관하는 냉장고, 의자 몇 개가 놓인 작은 그 방에서 누군가의 울음이 끊이지 않고 터져 나왔다. 여고생들이 목 놓아 우는 이유는 대부분 비슷했다. "우리 집 망했어", "우리 아빠 이제 어떻게 해", "당장 이사 가야 할지도 몰라"와 같은 말이 휴게실 문을 비집고 새어 나왔다.
원인은 IMF였다. 2000년, 새천년이 시작됐지만 여고생들의 집에 찾아든 거라곤 '희망'보다 '해고'와 '부도', '파산'이 담긴 소식이었다. 경기도 1기 신도시에 살던 집집의 사정이야 대충 엇비슷했다. 대기업에서 일하다 해고된 아빠, 탄탄한 2차 하청업체를 운영했지만 자금줄이 막혀 파산한 아빠, 20년 가까이 일하던 은행에서 권고사직을 받고 매일 소주를 마시던 아빠의 딸들이 모여 울던 시기였다. 어느 집이든 사정이 비슷해 길게 말하지 않아도 된다는 게 위로가 된다는 걸 그때 알았다.
20년도 더 된 '통곡의 방'과 엉엉 울던 우리들의 얼굴이 최근에 자주 떠오른다. 경제가 어렵다는 뒤숭숭한 소식에 대규모 희망퇴직을 진행 중인 대기업 뉴스를 들을 때면 더 그렇다. 주말에 챙겨보는 드라마 영향도 있다. 특히 마지막 장면에 빠지지 않고 등장하는 이 노래.
'혼자였다'는 탄식