'4년 연속 개근' 최강 중견수... 2번째 FA도 대박 예감?

올시즌 LG 주장으로 통합 우승에 기여한 박해민LG트윈스
LG 트윈스의 붙박이 중견수이자 2025시즌 통합우승의 핵심으로 활약한 박해민이 시즌 종료 후 2번째 FA 자격을 얻었다. 지난 2012년 삼성 라이온즈에 육성 선수로 입단했던 박해민은 2021시즌 종료 후 1차 FA 계약(4년 총액 60억)을 통해 LG로 이적했었다. 박해민은 이후 4시즌 동안 빠른 발과 탄탄한 수비로 팀을 지탱했다.
FA 4년 내내, 전 경기에 출장한 박해민은 올시즌 타율 0.276, 122안타, 80득점, 49도루(1위), 출루율 0.379, WAR(승리기여도/케이비리포트 기준) 2.88을 기록했다. 리그 최고 중견수라는 평가에는 변함이 없었고 공수에서 자신의 존재감을 극대화했다.
정규시즌은 물론 한국시리즈에서도 흔들림 없는 수비는 LG가 2년 만에 다시 통합 우승을 달성하는 밑거름이 됐다. 1990년생으로 어느새 30대 중반의 베테랑이 된 박해민이지만 4년 연속 전경기 출장으로 입증한 내구성은 삼성 시절 이상이다.