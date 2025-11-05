'4년 연속 개근' 최강 중견수... 2번째 FA도 대박 예감?

케이비리포트

LG 박해민의 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport)주루 능력 역시 여전히 리그 최고 수준이다. 올 시즌 49도루(14실패)를 기록하며 통산 5번째 도루왕 타이틀을 차지했다. 박해민은 2년 연속 40도루 이상을 기록하며 기동력 야구를 중시하는 염경엽 감독 체제의 핵심이라는 평가를 받고 있다.리그 최정상급인 수비 반경은 시간이 지날수록 더욱 빛났다. 광활한 잠실구장 외야를 안방처럼 편안하게 지키는 박해민은 장타성 타구를 종종 걷어내며 LG 마운드의 부담을 덜었다. 팀 주장 첫해의 막중한 책임감에도 불구하고 후반기 3할 타율과 클러치 능력, 선수단 내 소통 능력을 발휘하며 대체불가 자원임을 재확인시켰다.​센터라인의 한 축인 중견수는 언제나 수요가 많은 포지션이다. 외야 수비 보강이 간절한 지방 구단에서도 박해민 영입을 위해 적극적으로 나설 것이라는 예상이 많다. 원 소속팀인 LG 구단 역시 KS MVP 김현수와 박해민의 잔류를 스토브리그 최우선 순위로 꼽고 있다.