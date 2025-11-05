친구에게 고백한 비밀 때문에 악몽이 된 학교생활

고등학교 1학년, '경환'은 대구로 전학을 왔다. 별로 멀리 온 것도 아닌데, 그저 모든 게 낯설다. 엄마가 가게를 대구로 옮긴 바람에 벌어진 변화다. 변화는 새롭고 설레기보단, 두렵고 혼란스럽기만 하다. 경환은 늘 귀에 이어폰을 끼고 MP3로 좋아하는 일본 음악을 듣는 게 유일한 낙이다.
(아마도 전학생 적응 배려 차원에서) 옆자리 짝꿍이 된 반장 '재민'은 살갑게 대하며 친구가 되어준다. 경환이 즐겨듣던 일본 그룹을 재민 역시 좋아한다. 같은 음악 취향은 둘을 가깝게 만들고, 외톨이던 경환에게 재민과 이어폰을 나눠 끼고 함께 음악을 듣는 찰나의 시간은 고단하던 학교생활에 버팀목이 되어준다. 하굣길 같은 버스를 타는 바람에 매일 동행하게 된 둘은 버스 맨 뒷자리에서 학교에서 쉬는 시간에 그랬듯 이어폰을 공유해 음악을 듣곤 한다. 그 5분의 시간은 기억의 퇴적처럼 첩첩이 쌓인다.
처음엔 경환을 무시하고 함부로 대하던 급우들도 그가 성적이 뛰어나고 재민을 위시해 친구가 생기자 보는 눈이 바뀐다. 이제 낯설던 학교생활도 제법 견딜 만하다. 그런 경환은 자신에게 손을 내밀어준 재민에 대한 신뢰가 깊어만 간다. 그러던 어느 날, 경환은 재민에게 새 학교에선 꼭꼭 감춰두려던 비밀을 고백한다. 그러나 그의 기대와 달리 이후 학교생활은 악몽으로 바뀌고, 재민과의 관계는 서먹해진다.
영화의 발견: "너와 나의 5분"