친구에게 고백한 비밀 때문에 악몽이 된 학교생활

<너와 나의 5분> 스틸<너와 나의 5분>을 본다. 찾아본 영화정보로는 요즘 한국 독립영화 정형화한 패턴을 그대로 따르고 있었다. 감독의 자전적 경험에서 출발하는 이야기, 창작자와 동 세대만이 온전히 교감 가능한 기억과 감성 코드, 부모 세대 거대 담론 대신 자신만의 소우주를 형성하려는 세계관 등이다.영화를 다 보았다. 시작하기 전 품던 고정관념과 비교해 실제는 어땠을까? 예측했던 패턴과 기본 틀은 별다르지 않았다. 그렇다면 <너와 나의 5분>은 매년 양산되는 '팬시'한 감성의 영화 중 한 편으로 기억되면 족한 걸까? 그런데 묘하게 이 영화의 질감은 다르다. 단순한 느낌이라기보다, 매끈하지 않은 굴곡이 전해진다. 마치 3D 그래픽 효과가 구현하지 못하는 피부의 촉감이랄까, 이는 외부에서 이입된 정보가 아니라 창작자의 진득한 경험과 고민이 농축되었기 때문일 테다. 그런 작품은 섣불리 판단할 수 없다.창작자가 거쳐 온 시절 추억을 소재 삼는 과정에서, 소환된 '과거'는 'RETRO' 유행과 연결되게 마련이다. 한국 대중문화에서 마르지 않는 원천으로 기능하는, 각 세대가 추억하는 자신들의 전성시대 소환이 범람하는 이유다. 산업화 세대는 더불어 고생하며 성취하던 애환을, 민주화 세대는 억압과 맞서며 민주화와 번영을 추억한다. 그렇다면 다음 세대는? 기성세대가 이룩한 기반 안에서 부처님 손바닥 안 손오공 기분이 들 법하다.한국 사회는 격동의 세월을 보냈다. 놀라운 성장을 기록했으나 압축 성장 덕분에 세대 간 대화가 어려워지는 지경에 봉착한다. '빨리빨리'란 표현은 곧 시대정신이던 셈이다. 숨 가쁘던 시간이 강 하구로 갈수록 유속 느려지듯 천천히 흐르자, 비로소 유사 경험을 가진 옆 동네와 공통분모를 찾아간다. 가깝고도 먼 나라 일본 대중문화가 전형적인 예시다. 이제 한국 대도시 청년 세대에겐 읍면 시골보다는 주말에 마음만 먹으면 훌쩍 다녀올 수 있는 도쿄나 오사카가 더 친근할 테다.한국 독립영화에서 일본영화 관련성이 포착되는 건 몇 해 전부터 발견할 수 있는 거대한 흐름이다. 창작 층의 문화적 감성과 사회 변화가 맞아떨어진 탓이다. 고도성장 후 정체기를 맞은 공통점은 동질감을 반영하는 척도가 된다. 일본 대중문화가 더 취향에 맞는 이들의 비율은 결코 적지 않다. 하지만 뿌리 깊은 반일 정서는 예전부터 잠재해 온 성향을 수면 위로 꺼내지 못하게 했고, 취향을 공유하는 이들은 은밀하게 접선하며 유대감을 형성한다. PC통신과 온라인 커뮤니티 활동은 연결 고리가 되어준다. 20세기 말에서 21세기 초에 조성되기 시작한 현상이다.영화는 그런 시대상을 표본 채집해 보존한 것처럼 완성되었다. 모두가 공중파 텔레비전과 라디오, 연말 결산 시상식 결과를 지표로 삼던 시절에서 개인의 취향이 수많은 결을 형성하며 다양성은 우려 속에서 대세가 된다. 일본 음악으로 청춘의 스트레스를 위로하고, 자신의 소수자 정체성을 부정하지 않으며 기존 인간관계 대신 자유로운 온라인 활동에 일상을 보낸다. 그런 세대 차원 변화의 파도가 <너와 나의 5분> 내내 흘러간다. 어느덧 2001년의 기억이 새록새록 떠오른다. 주인공과 친구들의 성장과 변화를 통해.