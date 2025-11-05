위기 딛고 부활한 서울독립영화제, 역대 최다 출품작 기록

▲
2025 서울독립영화제 개막작 <무관한 당신들에게> 손구용, 이종수 감독과 출연 배우 박봉준 하성국 한새연 황현빈(중앙). 그리고 배우 프로젝트 심사위원 권해효(왼쪽), 김동현 프로그램 위원장, 모은영 집행위원장(오른쪽)이선필
올해로 51회째를 맞은 서울독립영화제가 역대 최다 출품작을 기록하며 정상 개최 의지를 드러냈다. 서울 동작구 아트나인에서 5일 오전 열린 기자간담회엔 모은영 신임 집행위원장과 김동현 프로그램 위원장, 배우 프로젝트 심사위원인 권해효, 한국독립영화협회 백재호 이사장 등이 참석했다.
서울독립영화제는 과거 영화진흥공사가 민간 자율기구로 재편된 1999년부터 영화진흥위원회가 한국독립영화협회와 공동 운영해왔다. 민관 협력 거버넌스의 모범사례로 꼽혔던 해당 영화제는 보수 성향 정권 때마다 외압 의혹에 휩싸였고, 윤석열 정부 때인 지난해 예산안에서 운영 예산 전액이 삭감된 사실이 알려졌다.
한국독립영화협회 측은 공모에 참여하지 않으며 항의했고, 연대 서명이 이어졌다. 이런 진통 후 결국 지난 7월 삭감 예산이 4억원 수준으로 복원됐다.
백재호 이사장은 "지난해 말부터 서독제 기자회견을 열 수 있길 바랐다. 다행히도 예산이 복원되며 올해 영화제를 진행할 수 있게 됐다"며 "한 영화제의 회복뿐만이 아닌 독립영화가 한국영화의 큰 자산임을 확인했다고 생각한다"고 소회를 밝혔다.
지난해까지 부천국제판타스틱영화제 프로그램직을 수행했던 모은영 신임 집행위원장은 "어려운 환경에서 영화제의 정체성을 지키려는 분들과 함께 노력해 올해 프로그램을 정상 운영한다"며 "이후 한국 독립영화와 함께 아시아 및 해외 다른 국가의 독립영화들과 연대해 나가겠다"고 말했다.
영화제 출품작 1805편으로 역대 최다