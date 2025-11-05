이강인 인스윙 크로스 도움 맹활약... 하지만 김민재의 '뮌헨' 4연승 1위 질주

2025-26 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 결과 (11월 5일 오전 5시, 파르크 데 프랭스, 파리)

★ 파리 생 제르맹 1-2 FC 바이에른 뮌헨 [골, 도움 기록 : 주앙 네베스(74분,도움-이강인) / 루이스 디아스(4분), 루이스 디아스(32분)]

◇ 파리 생 제르맹 (4-3-3 감독 : 루이스 엔리케)

FW : 브래들리 바르콜라(66분↔곤칼루 하무스), 우스망 뎀벨레(25분↔이강인), 흐비차 크바라츠헬리아

MF : 파비앙 루이스(66분↔주앙 네베스), 비티냐, 워렌 자이르-에메리

DF : 누누 멘데스, 윌리안 파초, 마르퀴뇨스, 아치라프 하키미(45+7분↔세니 마율루)

GK : 뤼카 슈발리에

◇ FC 바이에른 뮌헨 (4-2-3-1 감독 : 뱅상 콤파니)

FW : 해리 케인(88분↔레온 고레츠카)

AMF : 루이스 디아스, 세어주 그나브리(46분↔톰 비쇼프), 마이클 올리세(81분↔김민재)

DMF : 알렉산다르 파블로비치, 요주아 키미히

DF : 요십 스타니시치, 다요 우파메카노, 요나탄 타, 콘라드 라이머

GK : 마누엘 노이어

◇ UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 상위권 현재 순위

1 FC 바이에른 뮌헨(독일) 12점 4승 14득점 3실점 +11

2 아스널 FC(잉글랜드) 12점 4승 11득점 0실점 +11

3 파리 생 제르맹(프랑스) 9점 3승 1패 14득점 5실점 +9

4 인테르 밀란(이탈리아) 9점 3승 9득점 0실점 +9

5 레알 마드리드 CF(스페인) 9점 3승 1패 8득점 2실점 +6

6 리버풀 FC(잉글랜드) 9점 3승 1패 9득점 4실점 +5

7 토트넘 홋스퍼(잉글랜드) 8점 2승 2무 7득점 2실점 +5

8 보루시아 도르트문트(독일) 7점 2승 1무 12득점 7실점 +5

9 맨체스터 시티 FC(잉글랜드) 7점 2승 1무 6득점 2실점 +4

10 스포르팅 CP(포르투갈) 7점 2승 1무 1패 8득점 5실점 +3

발롱도르 수상자 우스망 뎀벨레를 대신하여 예상보다 일찍 교체 멤버로 등장한 이강인이 놀라운 왼발 크로스 실력을 뽐내며 인상적으로 활약했지만 끝내 동점골까지는 뽑아내지 못해 아쉬움을 남겼다. 지난 시즌 트레블 위업을 뛰어넘어 거의 모든 대회 우승 트로피를 싹쓸이했던 파리 생 제르맹은 최근 5년간 FC 바이에른 뮌헨과 다섯 번 만나서 모두 패하는 불명예(5패, 1득점 7실점) 꼬리표를 붙이게 된 것이다.뱅상 콤파니 감독이 이끌고 있는 FC 바이에른 뮌헨(독일)이 한국 시각으로 5일(수) 오전 5시 파리에 있는 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-26 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 리그 페이즈 네 번째 게임에서 디펜딩 챔피언 파리 생 제르맹(프랑스)을 2-1로 물리치고 아스널 FC(잉글랜드)와 나란히 4전 전승 선두 자리에 올라섰다.이 게임 홈 팀 파리 생 제르맹은 FC 바이에른 뮌헨과의 최근 챔피언스리그 맞대결 기록에서 4게임 연속 패배(2021년 4월 0-1, 2023년 2월 0-1, 2023년 3월 0-2, 2024년 11월 0-1)를 당했기 때문에 파리 홈팬들 앞에서 이번만은 이기고 싶었다.하지만 너무 이른 시간에 FC 바이에른 뮌헨 날개 공격수 루이스 디아스에게 첫 골을 내주며 크게 흔들리고 말았다. 시작 후 4분 만에 바이에른 뮌헨 마이클 올리세의 빠른 공간 돌파 후 왼발 슛을 PSG 슈발리에 골키퍼가 몸으로 잘 막아냈지만 루이스 디아스의 세컨드 볼 오른발 슛까지 막아낼 수는 없었다.파리 생 제르맹은 25분에 우스망 뎀벨레가 몸으로 밀어넣은 공이 마누엘 노이어가 지키고 있는 FC 바이에른 뮌헨 골문을 통과했지만 오프 사이드 판정이 나오면서 실맘감을 감추지 못했다. 바로 그 때 뎀벨레의 부상으로 이강인이 급하게 교체 멤버로 들어갔다.7분 뒤에 홈팬들이 감당하기 힘든 추가골이 들어갔다. 믿었던 파리 생 제르맹 주장 마르퀴뇨스가 실수하는 바람에 루이스 디아스에게 공을 쉽게 빼앗겼고 디아스는 날카로운 오른발 슛을 골문 왼쪽 구석에 차 넣어 점수판을 2-0으로 바꿔버렸다.그렇다고 홈팬들이 절망할 만한 게임은 아니었다. 전반 추가 시간에 혼자서 2골을 넣은 루이스 디아스가 PSG 풀백 하키미를 향해 거친 태클 반칙을 저지르는 바람에 퇴장 당하는 변수가 생긴 것이다.이에 후반 총공세를 펼친 홈 팀 파리 생 제르맹은 오른쪽 날개 역할을 맡은 이강인을 중심으로 날카로운 크로스 공격을 펼쳤고 74분에 귀중한 골을 뽑아냈다. 이강인이 오른쪽 측면에서 날카로운 왼발 인스윙 크로스를 넘겨주었고 후반 교체 멤버 주앙 네베스가 오른발 발리슛을 성공시킨 것이다.결정적인 어시스트 실력을 보여준 이강인은 4분 뒤에도 노룩 왼발 스루패스로 자이르-에메리의 오른발 노마크 슛 기회를 열어주었는데, 경험 많은 바이에른 뮌헨 골키퍼 노이어가 각도를 줄이며 달려나와 온몸으로 막아냈다.2-1 점수판을 지키기 위해 바이에른 뮌헨 콤파니 감독은 80분에 날개 공격수 마이클 올리세를 빼고 센터백 김민재를 들여보내 본격적인 잠그기를 지시했고, 2021년 4월 13일부터 이어온 파리 생 제르맹과의 챔피언스리그 맞대결 5게임 연속 승리(7득점 1실점) 성적표를 완성시켰다.81분에 이강인이 또 한 번 날카로운 왼발 인스윙 크로스로 주앙 네베스의 헤더슛을 만들어주었지만 그 공이 바이에른 뮌헨 골문 오른쪽 기둥을 아슬아슬하게 벗어나는 바람에 파리 생 제르맹 선수들은 아쉬운 표정을 지어야 했다. 89분 이강인의 과감한 왼발 중거리슛까지 상대 골문 왼쪽 기둥을 벗어나고 말았다.FC 바이에른 뮌헨은 이 승리 덕분에 리그 페이즈 현재 순위 단독 1위(4승)로 올라섰으며 11월 27일 런던에서 벌어지는 아스널 FC(4승)와의 어웨이 게임을 통해 실질적인 선두 굳히기를 구상하게 됐다.현재 순위 3위로 내려앉은 파리 생 제르맹도 같은 날 손흥민(LA FC)의 전 소속 팀 토트넘 홋스퍼(현재 7위)를 안방으로 불러들인다.