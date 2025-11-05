주인 살해한 애완 로봇, 현실이 된 20년 전 예언

1995년, 애니메이션 <공각기동대>는 일본보다 해외에서 더 큰 충격을 안겼다. 인간의 의식이 네트워크에 접속하는 세계, '전뇌'라는 개념은 <매트릭스>나 < 블레이드 러너 2049 > 등 수많은 작품에 영감을 주었다. 그러나 9년 후 등장한 후속작 <이노센스>는 정작 본토에서 또 한 번 흥행 참패를 맞았다. 철학적이고 난해한 대사, 현학적 구도, 한 치의 감정선조차 허락하지 않는 냉정한 세계관은 대중에게 쉽지 않은 경험이었다.
하지만 20년이 흐른 지금, 그 실패는 되레 이 작품의 명예가 되었다. 2004년 <이노센스>가 예언하듯, 인공지능이 인간의 일상을 넘어 인간 그 자체를 모사하는 시대가 도래했기 때문이다. '기계는 인간이 될 수 있을까'라는 질문보다 '인간은 이미 기계가 된 것이 아닐까'라는 질문이 더 현실적이 되어버린 지금, 이 작품은 그 어느 때보다도 생생하게 되살아난다.
<이노센스>는 2032년을 배경으로, 인간의 영혼이 전뇌 속으로 확장된 시대를 그린다. 공안 9과 소속 버트와 토그사는 '하다리'라 불리는 소녀형 애완로봇이 주인을 살해하고 자살하는 사건을 조사한다. 수사 끝에 거대 기업 '로커스 솔루스'의 비밀이 드러나지만, 그보다 작품이 집요하게 추적하는 건 '인간의 본질'이다. 인간이 왜 자신을 닮은 기계를 만들고, 그 기계가 왜 인간을 공격하는가. <이노센스>는 이 단순한 물음에서 시작해 철학과 신학, 윤리와 기술의 경계를 끝없이 넘나든다.
영혼이 있는 기계가 묻는 철학