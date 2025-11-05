주인 살해한 애완 로봇, 현실이 된 20년 전 예언

▲애니메이션 영화 <이노센스>의 한 장면. 디스테이션

2004년, <이노센스>는 시대를 너무 앞서 있었다. 인공지능은 여전히 공상과학의 영역이었고, 로봇은 인간의 노동을 돕는 존재에 머물렀다. 그러나 2025년의 우리는 다르다. AI가 시를 쓰고, 음악을 만들며, 인간의 감정을 흉내 낸다. 인간과 기계의 경계가 실제로 무너지고 있는 지금, <이노센스>의 문제의식은 더 이상 철학적 공상이 아니다.



버트가 토그사에게 던지는 대사가 있다. "인형에게도 영혼이 있다면, 인간과 뭐가 다르지?" 이 짧은 문장은 오늘날 인공지능을 둘러싼 모든 논쟁의 본질을 꿰뚫는다. 기술의 진보는 인간을 구원할까, 아니면 인간을 대체할까.



결국 <이노센스>는 '기계의 반란'을 이야기하는 영화가 아니다. 인간의 오만, 인간 스스로의 기계화를 고발하는 작품이다. 인간은 스스로를 완벽하게 만들고자 했지만, 그 욕망이 오히려 인간을 기계로 환원시켰다. 그리하여 제목 'Innocence(순수)'는 아이러니하게도 인간이 이미 잃어버린 마지막 덕목을 뜻한다.



재개봉한 <이노센스>를 다시 보는 일은 단순한 향수나 팬심의 문제가 아니다. 20년 전 한 감독이 던진 질문을 이제야 우리가 제대로 이해할 수 있게 되었음을 뜻한다. 이 영화는 더 이상 과거의 유산이 아니라 다가올 미래의 '경전'이다.



<이노센스>는 결코 친절하지 않다. 그러나 그 불친절함이야말로, 인간이 스스로에게 던지는 가장 정직한 질문의 형식이다. "우리는 아직 인간인가?" 라는 질문 앞에서, 20년 전의 애니메이션은 가장 현대적인 작품으로 남는다.

