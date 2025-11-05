최준용 복귀와 허웅의 탈락, 농구대표팀에 득 될까

대한민국농구협회가 중국과 2연전으로 치러질 '2025 FIBA 월드컵 아시아예선'에 출전할 남자 농구 국가대표 12인 명단을 지난 11월 4일 발표했다. 정식 감독을 아직 선임하지 못해 전희철 서울 SK나이츠 감독, 조상현 창원 LG감독(코치)의 '임시 코칭스태프 체제'로 운영되는 이번 대표팀은 선수 명단에서도 일부 변화가 눈에 띈다.가장 눈에 띄는 것은 'KCC 3인방'으로 꼽히는 최준용-송교창의 대표팀 복귀와 허웅의 탈락이다. 이 세 선수는 모두 국가대표급 기량을 갖췄지만, 모두 전임 안준호 감독 체제에서는 한동안 대표팀에 승선하지 못했다.송교창의 대표팀 복귀는 예상된 선택이다. 송교창은 2020-21시즌 정규리그 MVP까지 수상했던 엘리트 장신포워드다. 하지만 고질적인 잔부상으로 인하여 지난 2024-25시즌 소속팀에는 부산 KCC에서 고작 8경기 출장에 그쳤고, 지난 8월 FIBA 아시아컵 대표팀 최종명단에서도 탈락했다.다행히 올시즌에는 지금까지 팀이 치른 11경기에 모두 출장하며 건강한 모습으로 복귀했고 평균 34분 30초를 줄장하며 11.9점, 5.7리바운드, 4.1어시스트로 좋은 활약을 이어가고 있다. 장신에 운동능력을 겸비했다. 특히 수비력은 리그 포워드중 탑클래스로 꼽힌다.송교창은 지난해 2월 아시아컵 예선 이후 1년 9개월 만에 다시 태극마크를 달게 됐다. 송교창이 은 모습을 보여준다면, 이번 대표팀에는 합류가 불발된 여준석(시애틀대)의 공백을 메우면서 에이스 이현중의 부담을 덜어줄 새로운 파트너가 될수 있을 것으로 보인다.하지만 현재 리그 최고의 슈터로 꼽히는 허웅의 탈락은 다소 의외라는 평가다. 현재 허웅은 경기당 16.5점(전체 10위), 3점슛 2.5개와 적중률 34.2%를 기록하며 국내 선수중 손꼽히는 활약을 펼치고 있다. 지난 1라운드에서 9경기에서는 평균 34분을 뛰며 18.3점을 기록하며 올시즌 첫 '라운드 MVP'에 선정되기도 했다. 아시안게임 등 국가대표 경험도 풍부한 편이다.허웅은 신장 185cm로 국제전에서는 단신이라는 핸디캡이 있다. 지난 아시아컵에서 좋은 활약을 보여준 이현중(나가사키) 유기상(LG) 등 포지션이 겹치는 기존 대표팀 슈터들과의 경쟁에서 밀린 것으로 보인다.가장 논란이 되고 있는 것은, 역시 최준용의 대표팀 복귀다. 최준용은 2022년 7월 뉴질랜드와의 FIBA 아시아컵 8강전 이후 무려 3년 4개월 만에 다시 태극마크를 달게 됐다.최준용은 재능 면에서는 현재 KBL 최고의 올어라운드 플레이어로 꼽힌다. 패스와 수비, 득점 능력까지 고루 갖춘 만능 자원으로 2021-22시즌에는 정규리그 MVP까지 수상했다. 2015년부터 국가대표 경력을 시작으로 아시아컵 4회 출전, 2018 아시안게임-2019 농구월드컵 출전 등 국제경험도 풍부하다.전희철-조상현 감독이 최준용을 발탁한 배경에는 중국전을 대비한 맞춤형 전술과 관련된 것으로 보인다. 아시아컵 준우승팀인 중국을 상대로 한국은 높이와 빅맨진에서 고질적인 열세다. 한국은 상대적으로 풍부한 장신포워드진을 활용한 2-3 지역방어나 3-2 드롭존, 트랜지션 등 변칙적인 공수 전략이 필요한 상황이다. 최준용은 이 시스템을 완성하는데 필요한 다재다능함을 갖추고 있다.문제는 몸 상태에 대한 의구심이다. 최준용은 프로 데뷔 이래 항상 부상으로 고전하며 자리를 비우는 경우가 많았다. 지난 2024-25시즌 17경기 출장에 그쳤고, 이번 시즌도 종아리 부상으로 4경기 출장에 그치고 있다.최준용은 대표팀 명단 발표를 앞두고 지난 11월 1일 서울 삼성전에서 약 한 달만에 코트에 복귀했지만 아직 컨디션은 정상이 아니었다. 복귀 두번째 경기였던 4일 SK전에서는 전희철 대표팀 임시 감독이 지켜보는 가운데 15분을 뛰며 7점 2리바운드에 그쳤다.자칫 제대로 활용도 못하고 엔트리 하나를 낭비하는 꼴이 될 수 있는 데다, 만일 대표팀에서 부상이 더 악화되기라도 한다면 소속팀에게도 큰 손실이다.대표팀은 이미 안준호 전 감독 체제에서 젊은 선수들로 세대교체에 성공했다. 1994년생인 최준용은 이번 대표팀에서 최고참 이승현(92년생)에 이어 두번째로 나이가 많은 선수가 됐다. 이현중-이정현-양준석-유기상 등 대표팀의 주축이 된 젊은 선수들을 지원하면서 베테랑으로서 솔선수범하는 모습을 보일 수 있을지가 관건이다.최준용은 오랫동안 대표팀 복귀에 대한 열망을 드러내 왔다. 어느덧 나이도 베테랑이 된만큼 경기 내외적으로 성숙하고 책임감있는 모습이 요구된다. 전희철 임시 감독이 이끄는 대표팀은 오는 21일 충북 진천 국가대표선수촌에 소집돼 훈련에 돌입한다. 중국의 FIBA 월드컵 예선 경기는 28일 중국 베이징, 12월 1일 원주에서 차례로 치러진다. 말도 많고 탈도 많던 최준용의 복귀는 과연 새로운 대표팀에 득이 될까.