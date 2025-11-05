위기 속에서 빛난 국민의 힘, 임진왜란과 IMF가 준 교훈

▲벌거벗은한국사2
16세기 말, 도요토미 히데요시는 전국을 제패하고 분열됐던 일본을 통일했다. 그는 전국시대를 통해 육성된 막강한 군사력을 앞세워 해외 정복에 눈길을 돌렸고, 가장 먼저 이웃나라인 조선에 조공과 복속을 요구했다.
조선도 일본에 통신사를 파견하여 현지의 사정을 탐문하는 등, 나름대로 일본의 위험성을 인지하고는 있었다. 하지만 당시만 해도 조선의 세계관에서 일본(왜)은 문물에 뒤떨어진 섬나라 정도로만 인식하고 있었다. 건국 이후 한번도 대규모 전쟁 없이 오랫동안 평화에 익숙해져 있던 조선은, 설마 일본이 전례없는 국가적인 전면전까지 걸어오리라고는 예상하지 못했다. 결과적으로 이는 일본의 정세와 국력을 과소평가한 오판이었다.
또한 당시 조선은 건국 200년을 넘기며 내부적으로 여러 가지 구조적인 문제점을 드러내고 있었다. 정치는 민생을 외면하고 당쟁을 통한 권력다툼에 빠져있었다. 특권층이 된 양반들의 병역기피와 부정부패로 국방의 기본인 군사력은 극도로 약화됐다. 또한 외교는 명나라와의 사대관계에만 몰두하며 동아시아 국제정세의 변화에 무지했다.
1592년 4월 13일, 일본의 기습공격으로 마침내 임진왜란 7년 전쟁의 막이 올랐다. 전국시대의 풍부한 군사경험과 최신식 무기 '조총'으로 무장한 일본군은, 부산진에 상륙한 이래 불과 20일만에 파죽지세로 요충지를 함락하며 수도 한양까지 진격해온다.
오랜 평화로 전쟁 경험과 대비가 부족했던 조선은 일본군의 상대가 되지 못했다. 궁지에 올린 선조는 수도 한양을 버리고 북쪽으로 몽진했다. 일본은 한양을 점령하고 조선 각지를 유린했다. 조선 백성들은 일본군의 가혹한 학살과 약탈에 시달려야했다.
일본군이 노린 것은 조선의 영토만이 아니었다. 일본은 조선의 발전된 도자기 기술을 탐내어 문화재는 물론이고 세공 기술자와 손재주 있는 여성들을 대거 납치해갔다. 일본군의 포로가 된 조선 백성들은 국제 노예가 되어 싼 값에 해외로 팔려가기도 했다.
하지만 조선은 쉽게 무너지지 않았다. 1592년 5월 7일, 조선군은 옥포해전'에서 일본군을 상대로 임진왜란 개전 이후 첫 승을 거둔다. 바로 충무공 이순신의 데뷔전이었다. 이후 이순신이 이끄는 조선 수군은 '한산도 대첩' '명랑대첩' 등에서 연전연승을 거듭하며 육지에서의 패배와는 달리, 일본 수군을 몰아내고 제해권을 장악한다.
이순신이 지휘한 전투에서 조선 수군은 단 한차례도 패하지 않는 불패 신화를 작성했다. 재해권을 상실한 일본은 보급로가 차단되며 더이상 공세를 이어가기 어렵게 됐고, 조선은 반격의 실마리를 잡게 된다. 결국 히데요시는 "바다에서 이순신의 조선 수군과 싸우지 말라"는 명령까지 내릴만큼 이순신을 두려워하게 된다.
또한 육지에서는 가족과 나라를 지키기 위하여 백성들이 직접 전투에 뛰어들며 각지에서 자발적인 의병(義兵)들이 등장하여 활약한다. 의병들은 현지 지리에 밝은 이점을 활용하여 유격전으로 일본군을 괴롭혔다. 전국 각지에서 봉기한 의병의 숫자는 무려 10만이 넘었다고 한다. 그저 지배층만 굴복시키면 바로 승리하는 자국의 내전 방식에만 익숙했던 일본군으로서는, 민초들이 스스로 나서서 결사항전하는 낯선 상황에 당혹스러울 수밖에 없었다.
한편 조선 조정은 명나라에 지원군을 요청했다. 조선이 무너진다면 자국의 안보도 위험해지는 명나라로서도, 당시 황제였던 만력제의 전폭적인 지원속에 대규모 군사와 물자 원조를 단행했다. 조선과 명나라의 '조명연합군'이 구축되어 대대적인 반격에 나서면서 임진왜란의 전황은 새로운 국면을 맞이하게 된다.
1598년 8월 18일, 임진왜란을 주도한 전범 도요토미 히데요시가 사망한다. 이미 전선은 정체되며 수세에 몰린 일본군은 어차피 전쟁을 지속해도 승산이 없는 상황이었다. 일본군은 결국 아무런 소득도 없이 철수하고 7년에 걸친 전란은 조선의 승리로 끝난다. 비록 비싼 대가를 치렀지만, 나라를 위하여 용감하게 전쟁에 뛰어든 수많은 영웅들과 백성들이 함께 이룬 승리였다.