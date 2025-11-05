전북독립영화제 성료, 대상작은?... 낯선 실험영화가 주는 특별한 감상

정동진, 목포국도1호선 등 전국 여러 독립영화제 가운데서도 성공례가 아닌가 한다. 10월 30일부터 이달 3일까지 닷새간 펼쳐진 전북독립영화제 이야기다. 올해로 25회 차를 맞이한 전북독립영화제엔 모두 1118편이 출품돼 이 중 57편이 상영되며 한국 독립영화판에서 제작되는 거의 모든 작품이 출품을 고려하는 주요한 창구로써 확고히 자리매김했다. 단순히 영화를 소개하는 장을 넘어 동료 영화인을 응원하고 관계를 돈독히 하는 독립영화 축제로서의 가치 또한 분명히 해냈다.
전북독립영화제 최고 영예는 대상격인 옹골진상이다. 순우리말로 '실속 있게 꽉 찬' 모양을 뜻하는 '옹골진' 작품을 골라 선정한다. 매년 독립영화계 주목할 만한 작품이 이 상을 가져가는 가운데, 올해는 홍승기 감독의 단편 <몬스트로 옵스큐라>가 옹골진상의 주인공이 됐다.
홍승기는 근 몇 년 동안 독립영화계에서 주목할 만한 작가를 여럿 배출한 성결대학교 영화영상학과를 졸업한 영화인이다. 올해 전북독립영화제 외에도 58회 시체스국제영화제, 27회 정동진독립영화제, 25회 서울국제대안영상예술페스티벌, 26회 대구단편영화제, 1회 대전꿈돌이영화제 등 크고 작은 다양한 영화제 문턱을 넘어 관객과 만났다. 옹골진상을 비롯하여 <몬스트로 옵스큐라>가 올해 여러 영화제서 받은 다양한 상들은 영화가 가진 남다른 착상과 스타일이 나름의 성취를 얻은 결과라 해도 좋겠다.