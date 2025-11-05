전북독립영화제 성료, 대상작은?... 낯선 실험영화가 주는 특별한 감상

전북독립영화제

스틸컷신작 <몬스트로 옵스큐라>는 1996년 서울에서 버려진 폐수로 괴물이 생겨난다는 독특한 설정을 배경으로 한다. 폐수는 영화 필름을 현상하며 나온 것으로, 이로부터 비롯된 괴물이 영화적 환상을 간직한 채 도심을 떠도는 모습을 형상화했다. 로그라인은 '폐수로부터 괴물이 깨어나고, 필름 속 수많은 영화는 그의 기억이 된다'고 적고 있는데, 영화가 남긴 기억과 망각된 기억 사이로 도심을 걷는 괴물의 모습을 실험적으로 그려냈다.17분짜리 실험적 극영화는 흑백 화면 위에 방황하는 괴물의 모습을 비춘다. 제목을 이루는 '옵스큐라 Obscura'는 사각형 구조물로, 카메라의 기원이 된 암상자 카메라 옵스큐라를 연상케 한다. 옵스큐라는 앞에 붙은 '몬스트로 Monstro', 즉 괴물을 뜻하는 라틴어와 맞물리며 영화적 괴물이 된다. 흑백 화면에 더하여 고전영화를 떠올리는 연출, 나아가 이 같은 제목까지 맞물리며 <몬스트로 옵스큐라>는 그대로 영화적 고전을 고전적 SF적 연출로써 구현한 독자적이며 실험적 작품으로 완성됐다.감독은 전북독립영화제에 앞서 '더 이상 자신을 찾아오지 않으니 스스로 세상 밖으로 나와 자신을 잊은 현실을 영화로 오염시키는 한 괴물에 대한 이야기'라 작품을 소개했다. 디지털로 변환되기 이전 필름시대의 유산으로써의 영화예술이 괴물로 화하여 현실을 오염시킨다는 이야기가 곧 작품의 구조임을 보여준다.한편으로 이는 20세기 말엽 곧 디지털로 대체될 운명에다 TV와 인터넷에 의해 빠르게 설 자리를 잃어가는 영화예술의 비명을 형상화한 듯도 하다. 그로부터 30년 가까이 흘러 기존 극장 영화가 OTT 서비스 등과도 경쟁하고 있는 현실 가운데서 <몬스트로 옵스큐라>의 이야기는 남다르게 다가온다.