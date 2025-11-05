공감할 수 없는 상류층의 일탈을 다룬 연극이 남긴 것은

옥스포드 학생 중 상류층으로 구성된 '라이엇 클럽'의 멤버들은 어느 날, 학교로부터 멀리 떨어진 '불스헤드 펍'에 모인다. '청년 사업가 모임'으로 위장한 열 명의 학생들은 레스토랑에서 일탈한다. 금연 장소에서 흡연하는 것은 물론 벌주라는 이유로 온갖 것을 한 사람에게 먹이며, 테이블을 정리하러 온 식당 주인의 아들을 성추행한다. 그들은 자신들이 '포쉬'라는 이유로 모든 행동을 정당화한다.
현재 링크아트센터드림 4관에서 공연되고 있는 연극 <포쉬>의 빈 무대는 단출하다. 긴 테이블과 열 개의 의자, 와인잔이 보인다. 샹들리에가 내려와 있어 천장은 낮게 느껴지고 가로로 긴 거울이 벽에 붙어 있다. 이 때문에 공연 중 객석을 보고 연기하는 배우들의 뒷모습이 보인다. 마치 한 인간의 뒷모습을 보여주는 것처럼 말이다.
'포쉬'는 영국에서 상류층의 품위 있고 세련된 생활방식, 말투, 태도를 의미하는 단어다. 그러나 연극 <포쉬>는 특권의식에 가득찬 젊은 층을 다룬다. 극을 보는 내내, 이런 연극을 통해 관객에게 전달하고자 하는 것은 무엇일까 고민했다.
아무런 죄책감 없이 성추행과 폭행을 일삼고, 그들 내에서도 계급을 나누어 자신보다 낮다고 생각하는 사람에게 면박주는 모습을 보며 생각했다. 극 중 자신들이 '포쉬'라 주장하는 라이엇 클럽의 멤버들의 모습은 전혀 우아하지 않다. 돈과 유산을 통해 사람의 계급을 나누는 행위가 얼마나 저질스러운가.