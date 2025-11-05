공감할 수 없는 상류층의 일탈을 다룬 연극이 남긴 것은

▲연극 <포쉬> 장면 시연연극 <포쉬> 배우들이 5장-폭행 장면을 연기하고 있다. 알리스터(최하윤)와 케이트(진태연)가 대립하고 있다. 한별

공감하기 어려운 이야기, 보고 남은 건



라이엇 클럽의 멤버들은 모두 정장을 차려입고 있다. 엄숙하게 건배사를 하고 여왕을 위한 노래를 부른다. 시 낭송을 하기도 한다. 그렇게 교양을 지키는 것처럼 보이지만, 그들의 행동은 철없는 일탈 행위일 뿐이다. 자본주의와 계층을 운운하지만, 그들은 명문대의 학생이라는 특권의식에 가득 찬 일개 학생들일 뿐이다.



극 중 알리스터는 "어떻게든 우릴 악당으로 만들어서 자신들이 겪는 불행을 우리 탓으로 돌려야만 직성이 풀려"라고 말하며 억울한 듯 나선다. 마치 자신이 소수자인 것처럼 식당 주인의 제지를 '질투'로 받아들인다.



그러나 <포쉬>에서 말하는 계층 차별이란, 상류층이 받는 '역차별'이다. 돈을 내고, 원하는 대로 즐길 수 있는 상류층임에도 '부르주아' 식당 주인에게 제지받는 것이 억울하다는 것이다. 그들이 얻은 부는 결코 스스로 축적한 것이 아니다. 그렇다면 과연 누가 그들의 억울함에 공감할 수 있을까?



공감할 수 없는 이들의 이야기를 내놓은 건, 현재 우리 사회의 현실 때문일지도 모르겠다. 공연을 본 후, 얼마 전 진행됐던 한 잡지사의 질병 인식 캠페인이 생각났다. 여러 유명 연예인들이 참석해 이목을 끌었지만, 공익 캠페인이라는 의도가 무색하게 연예인들이 화려한 의상을 입고 그들끼리 친목을 다지는 것이 행사의 전부였다는 점이 비판의 대상이 됐다.



SNS에서는 관련 질병 환자 및 환자의 가족들이 직접적으로 불쾌감을 표현하기도 했다. 논란이 이는데도 아무도 해명하거나 사과하지 않았고 모두가 침묵했다. 도리어 일부 연예인들은 비판받는 상황에 대해 억울하다는 입장을 표현했다. 마치 본인들의 선한 의도가 오해받은 듯 말하는 모습을 보면서, 의도가 어쨌든 자신의 행동에 대한 책임을 회피한다고 여겨졌다.



부와 명예가 세습되는 만큼, 상류층의 교류는 현실에서나 <포쉬> 속에서나 견고하게 보인다. 공연 말미 라이엇 클럽의 멤버들은 예상치 못했던 돌발 상황이 일어나자, 서둘러 클럽을 상징하는 재킷을 벗는다. 멤버 중 한 사람에게 모든 잘못을 덮어씌우며 나머지 아홉 명의 멤버들은 책임에서 빠져나간다.



책임지지 못하는 일탈이라면, 그건 범죄다. 무엇으로 포장하든, 라이엇 클럽의 일탈은 결코 정당화될 수 없다. <포쉬>는 책임지지 않고, 생각하지 않는 행동들이 얼마나 우스워보이는지 표현한다. 이를 통해 인간으로서, 지식인으로서 지켜야 하는 품위가 무엇인지 생각하게 한다.

