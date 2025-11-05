멕시코 제압한 백기태호, U17 월드컵 기분 좋은 출발

멕시코를 제압하며 U17 월드컵에서 기분 좋은 출발을 알린 백기태호다.백기태 감독이 이끄는 대한민국 U17 대표팀은 4일 오후 10시(한국시간) 카타르 도하에 자리한 아스파이어 존 1 구장에서 열린 '2025 국제축구연맹(FIFA) U17 월드컵' F조 1차전서 멕시코에 1-2 승리를 거뒀다. 이로써 대표팀은 1승 승점 3점으로 조 2위에, 멕시코는 1패 승점 0점 조 3위에 자리했다.경기 초반부터 상당히 의욕적으로 멕시코를 밀어붙인 대표팀이었다. 전반 19분에는 코너킥 상황서 크로스를 받은 구현빈이 절묘하게 돌려놓으면서 기선 제압에 성공했다. 일격을 허용한 멕시코도 반격에 나섰고, 꾸준하게 공략한 끝에 전반 43분 데 니그리스가 헤더로 승부의 균형을 맞추는 데 성공했다.대표팀은 후반 빠르게 역전에 성공했다. 후반 3분 김도민이 멕시코 골키퍼를 완벽하게 제치고 크로스를 올렸고, 이를 남이안이 헤더로 역전 골을 완성했다. 역전 이후 빠르게 안정을 찾으며 멕시코의 공세에 적절하게 잘 대처했고, 추가 실점 없이 경기를 마치며 승점 3점을 획득했다.백기태호는 멕시코를 상대로 4-4-2 전형을 내세웠다. 강력한 전방 압박을 필두로 빌드업 시에는 인원을 최대한 넓게 배치하면서, 패스 선택지를 다양하게 가져갔다. 공격 상황 시에는 빠른 전환을 통해 상대 수비 뒷공간을 공략하는 모습이었고, 이는 완벽하게 적중했다.특히 최전방과 최후방에서의 활약이 상당히 돋보였다. 대구 U18(현풍고) 소속 수문장인 박도훈의 선방 능력이 빛났다. 주전 골키퍼로 낙점된 박도훈은 전반 내내 멕시코가 날린 유효 슈팅 5개 중 4개를 선방하며 펄펄 날았다.전반 6분과 7분에는 멕시코가 연이어 날린 위협적인 슈팅을 쳐냈고, 또 전반 40분에는 1대1 상황에서 감각적인 선방으로 위기 상황을 구해내는 모습이었다. 비록 1실점을 내주며 고개를 떨구기는 했지만, 박도훈은 후방에서 안정된 세이브로 대표팀의 1승을 챙기는 데 공을 세웠다. 최후방에서 박도훈이 있었다면, 최전방에서는 김예건·김도민의 활약도 빛났다.전북 현대 U18 소속(영생고)인 김예건은 대표팀 핵심 미드필더로 기대를 받았던 자원이었고, 이번 경기서는 공격 포인트를 기록하지 못했으나 본인의 몫을 확실하게 해냈다. 좌측면 미드필더로 배치돼 빠른 주력과 센스 있는 볼 터치로 멕시코 수비를 무너뜨렸고, 전반 25분과 전반 39분에는 돌파 후 강력한 슈팅으로 득점을 노리기도 했다.김예건의 반대편에서는 울산HD U18 소속(현대고) 김도민이 인상적인 활약상을 선보였다. 전반에는 다소 침묵했지만, 후반 시작과 함께 상대 뒷공간을 파고들며 기회를 만들었다. 후반 3분에는 골키퍼를 제치고, 정확한 크로스를 올려 오하람의 역전 결승 골을 도우며 포효했다.한편, 백기태호는 짧은 휴식 후 오는 8일 오전 0시 15분(한국시간) 스위스와 F조 2차전을 치르게 된다.