르세라핌 파격적인 신곡, 기발함과 광기의 완벽한 결합

르세라핌르세라핌(사쿠라-김채원-허윤진-카즈하-홍은채)이 또 한번 예측불허의 음악으로 케이팝 팬들을 흔들어 놓기 시작했다. 지난달 24일 발매된 르세라핌의 첫번째 싱글 음반 < SPAGHETTI >의 동명곡은 공개와 동시에 빌보드, 스포티파이, 유튜브 뮤직 등 세계 각국의 인기 순위에 안착하면서 예상을 뛰어 넘는 반응을 일으키고 있다.특히 B급 정서를 뛰어 넘는 기묘한 분위기로 제작된 뮤직비디오와 관련 영상의 화제성에 힘이어 '르세라핌 스파게티'는 '핵잠수함'(APEC), '한화 LG'(한국시리즈) 등과 더불어 지난 1일자 기준 구글 트렌드 집계 유튜브 검색어 인기 급상승 Top3에 오르는 기염을 토하기도 했다.그동안 르세라핌은 당돌함이 돋보이는 가사('이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내), 실험적인 영상미가 담긴 뮤직비디오('ANTIFRAGILE', FEARLESS') 등으로 본인들만의 독보적인 세계관을 성공적으로 그려낸 바 있다. 하지만 이번 신곡 'SPAGHETTI'(스파게티)는 그동안 봐왔던 르세라핌의 이미지를 180도 뒤집어 놓았다.