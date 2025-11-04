방출·부상 이겨낸 '오뚝이' 임창민, 18년 마운드에 마침표

삼성라이온즈

현역 은퇴를 발표한 삼성 베테랑 불펜 임창민삼성 라이온즈 소속이던 베테랑 불펜 투수 임창민이 18년간의 프로 선수 생활을 마감하고 지난 3일 오후 현역 은퇴를 발표했다.지난 2008년 신인 드래프트에서 지금은 사라진 현대 유니콘스의 2차지명 2라운드 11순위 지명을 받고 프로에 입단한 임창민은 이후 히어로즈(넥센), NC 다이노스, 두산 베어스, 키움 히어로즈를 거쳐 지난해 FA 자격으로 삼성 라이온즈 유니폼을 입었다. 여러 팀을 거친 임창민의 야구 인생은 영광과 좌절이 교차하는 '굴곡진 역사' 그 자체였다.임창민은 프로 통산 563경기에 등판해 30승 30패 123세이브 87홀드, 평균자책점 3.78이라는 준수한 기록을 남겼다. 특히 전성기를 보낸 NC 다이노스 시절(2015~2017)에는 3시즌 연속 26세이브 이상을 기록하며 구단 프랜차이즈 최다인 94세이브 기록을 세웠고 해당 기간 중 국가대표팀에 발탁되는 등 리그 정상급 마무리투수로 활약했다.하지만 구단이 해체된 현대의 지명을 받고 시작한 임창민의 프로 인생은 순탄치만은 않았다. 3년 간의 전성기 후 팔꿈치 인대접합 수술과 이후 두 번의 방출 시련을 겪었다. 하지만 임창민은 좌절하지 않았다. 9년의 세월을 보낸 NC를 떠나 2022년 두산, 2023년 친정팀 키움 히어로즈로 이적한 임창민은 다시 마무리 자리를 꿰차고 26세이브를 기록하며 부활에 성공했다.