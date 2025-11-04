이별한 여자 친구 찾아온 남자, 대뜸 무덤에 가자고 한 이유

인디그라운드

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"원래 백일 기념으로 엄마 보러 가자고 하려 했는데."

영화 <차가운 숨> 스틸컷01.학생인 승연(정민주 분)과 연수(윤성우 분)는 사귄 지 백일이 되는 날 헤어졌다. 정확한 이유는 알 수 없지만, 늦은 밤 초라한 행색으로 여자 친구의 집을 찾아온 연수의 모습을 보면 어떤 모양의 연애가 둘 사이에 있었을지 느낌이 온다. 이별을 맞이한 두 사람은 이제 어떤 사이도 아니지만, 아직 미련이 남은 그는 대뜸 자신의 엄마를 만나러 가자고 제안한다. 정확히는 세상을 떠난 어머니가 잠들어 있는 묘지다. 언젠가 두 사람이 만나고 있던 중에, 사정을 알 리 없던 승연이 섣부른 약속을 했던 모양. 그렇게 이상한 동행이 시작된다. 밤늦은 시간, 두 어린 학생이, 헤어진 상태로, 여기에 존재하지 않는 어머니를 만나러.채한영 감독의 작품 속에서는 관계 내부의 서로 어긋난 정서와 성장기의 흔들리는 내면과 같은 소재들이 지속적으로 발견되어왔다. <선아의 방>(2017)에서는 가족이라는 경계 속의 타자성이, <보이는 어둠>(2020)에서는 정확히 명명할 수 없는 불안이 그려지는 식이었다. 소재를 스크린 위로 호출해 내는 방식 역시 일관성을 보였다. 대사를 최소화하는 대신 인물의 시선과 침묵에 중심을 두고 내면을 들여다보는 연출은 그 감정을 설명하기보다는 관객이 이해하는 과정으로 이끌었다. 이번 작품 역시 유사하다. 청소년기의 설익은 사랑과 연애 위에서 그려지는 두 인물의 관계와 서사는 그들의 로맨스가 무조건적으로 무해하고 순수할 수 있다는 착각에 균열 하나를 일으키며 내부적 권력과 위계를 보여주고자 한다.02.영화 <차가운 숨>은 한 번의 연애가 막 끝난 뒤의 시간이 배경이 된다. 어느 한쪽에 의해 관계의 종언은 선언되었지만, 아직 실제적인 감정은 여전히 서로의 영역을 맴도는 때다. 연수가 승연을 찾아와 엄마한테 가달라고 부탁하는 장면은 그래서 단순하지 않다. 이 어색하고 껄끄러운 재회가 그 안에 숨겨진 감정적 동의와 위계의 문제를 비추며 단번에 복잡한 층위를 드러내도록 유도하고 있어서다. 처음 두 사람의 사랑과 이별은 우리가 '연애'라고 부르는 행위의 한 사이클처럼 보이지만, '어머니의 묘지'가 내세워지면서부터 은근한 압력과 묘한 강요의 기미가 떠오르기 시작한다.사실 이 이야기에서 연수가 승연을 데리고 가고자 하는, 또 데리고 가는 장소인 어머니의 묘지는 단순한 기억 공유의 차원을 넘어, 자신에게 주어진 애도의 감정과 고독의 시간을 타인에게 전가하기 위한 공간으로 그려지고 있다. 겉으로 드러나는 표현은 '함께 가주었으면 좋겠다'이지만, 이 말의 속뜻은 '함께 감당하라'는 요구와 강요에 더 가까워서다. 두 사람이 과거 연인이었다는 사실만으로, 그리고 오늘이 백일이라는 기념일이라는 이유로 이미 끝난 감정의 자리에 타인(가까운 존재)의 애도를 불러오는 이 과정은 정서적 무례함과 감정적 전가를 동반한다. 심지어, 그런 상황에 일방적으로 놓이게 되는 승연은 (일반적으로) 유사한 상황에 놓여 본 경험이 부족할 나이다. 그들의 사랑이 그러했듯이 말이다.