이 영화 보고 나오는 길에 이상한 체험 했습니다

▲영화 <8번 출구> 스틸컷 (주)NEW

단조로운 게임을 철학적 사유로 끌어들이는 메시지는 '자각'이란 깨달음의 곱씹어 볼 기회를 준다. 헤매는 남자와 계속 만나는 걷는 남자도 (코우치 야마토) 사연이 있었다. 아들을 보러 가던 중 지하도에 갇혔고, 아이(아사누마 나루)의 말을 무시한 대가로 이상 현상(NPC)이 되어 버렸다. 아이는 걷는 남자와 헤매는 남자가 지나쳤던 것을 이상 현상을 찾아냈다. 편견에 익숙한 어른의 눈에는 보이지 않던 무언가를 아이의 눈으로 발견한 것이다.



어쩌면 '이상 현상 발견 시 후진'이라는 법칙처럼 때로는 전진만이 정답은 아니다. 두보 전진을 위한 한보 후퇴는 더 큰 목표를 위해 물러설 줄 아는 재정비의 시간이다. 똑같은 삶을 살 것인지, 변화를 줄 것인지, 도전할 것인지 제시한다. 반복 속에서도 인식하려 노력한다면 반드시 돌파구를 발견한다 희망적인 어조로 해석해 볼 수 있다.



현대인이라면 누구나 소유하고 있는 스마트폰을 매개로 인간의 무의식을 들춘다. 출구를 찾는 행위는 걷는 남자의 머릿속이자 관객의 복잡한 마음이다. 손바닥만 한 창만 열면 그 속에 가짜 뉴스와 이미지, 영상이 넘쳐난다. 진실 여부를 떠나 목적 없이 중독된 지 오래다. 작은 창에 매여 현실을 망각하기보다, 현실을 직시하며 문제를 해결하려는 노력을 잊지 말길 독려하고 있다.



끝으로 고백하건데 < 8번 출구 >를 본 후 이상한 경험을 했다. 개인적으로 공포영화를 좋아하는데 그 의도에 흠뻑 빠지는 게 즐겁다. 현실과 영화의 경계는 확실하기에 크게 공포스럽지 않다. 영화가 끝나 특정 공간을 벗어나면 반드시 현실로 돌아오는 안도감도 이유 중 하나다. 하지만 < 8번 출구 >를 본 후는 조금 달랐다. 괜히 기분이 묘했다. 영화관을 나서자 긴 복도가 이어졌고 스마트폰을 보고 걷는 군중을 지나 지하철로 귀가해서다.



영화에서 분명히 로그아웃했는데 현실로 로그인하지 못하는 기분이랄까. 혼란스러웠다. 스마트폰을 켜 단 두 마디로 무한 재생되는 곡을 만든 라벨의 '볼레로'를 들었다. 에셔의 착시 그림, 뫼비우스의 띠처럼 반복되는 불길함이 음악과 함께 최면에 빠진 듯 멍해졌다. 과연 8번 출구로 빠져나올 수 있을지 의문이 들었다.

﻿



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기