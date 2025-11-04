이 영화 보고 나오는 길에 이상한 체험 했습니다

▲
영화 <8번 출구> 스틸(주)NEW
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
< 8번 출구 >는 최근 일본 애니메이션의 붐과 함께 반드시 극장에서 봐야 할 영화의 진화이자 트렌드를 이끌어 가고 있다. 이제 관객은 극장에서 영화를 관람하는 수동적인 형태를 떠나 '체험'을 원한다. 재미의 가치를 공통분모로 두고 아는 이야기도 끝까지 보고 싶도록 유도해야만 한다. 기존의 화법과 방식은 과감히 버려야 할 때다. 새로운 시도를 하되, 고유의 언어로 독창적인 작품이라야 관객을 극장으로 불러들일 수 있다.
작품은 게임 원작을 영상화한 작품 중 손꼽히는 웰메이드 영화다. 원작의 이해가 부족했던 게임 원작 영화와 다르다. 원작인 호러 게임의 법칙을 그대로 따르며 영화적 장르성을 더해 확장했다. 등장인물을 늘려 고유의 전사를 부여했는데 어떤 서사라도 자유로운 상상력의 극대화다.
영화의 완성도는 소설가, 프로듀서, 감독으로 종횡무진하는 카와무라 겐키가 있어 가능했다. 대중이 원하는 것과 영화적 경험을 제대로 읽어낸 감독 카와무라 겐키는 오랫동안 프로듀서로 활동해 왔다. <전차남>, <고백>, <분노>, <너의 이름은.>, <스즈메의 문단속> 등 실사와 애니메이션의 구분 없는 흥행 제작자로 이름을 알렸다.
2014년에는 소설가로도 활동해 역량을 발휘했다. 데뷔작 <고양이가 세상에서 사라진다면>, <억남>, < 4월이 되면 그녀는 > 등이 있다. 소설은 대부분 영화화되었으며 2022년에는 <백화>를 직접 연출하며 감독으로 데뷔했다. < 8번 출구 > 또한 게임을 소설로 옮긴 후 시나리오 작업까지 더한 두 번째 연출작으로 숨은 역량을 확인해 볼 수 있는 영화다.
제78회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문, 제30회 부산국제영화제 미드나잇 패션 섹션에 초청되었다. 현재는 20대 관객의 전폭적인 지지를 얻으며 지난 10월 22일 개봉해 누적 관객 33만명(11월 4일 기준)을 돌파했다.
체험을 원하는 관객 취향 저격