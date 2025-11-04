'스파이'로 몰린 남자의 최후 진술 후 벌어진 일

▲벌거벗은세계사
드레퓌스사건tvn
'드레퓌스 사건(1894-1906)'은 19세기 말 프랑스 사회를 강타한 희대의 간첩 스캔들이다. 이 사건은 '자유와 포용'의 상징으로 여겨지던 프랑스의 민주주의를 뒤흔들었고 이후의 세계사에까지 엄청난 나비효과를 초래했다는 평가를 받는다.
촉망받는 엘리트 군인이었던 드레퓌스는 어쩌다가 프랑스의 반역자로 취급받으며 간첩죄를 뒤집어쓰고 모친 고초를 겪어야만 했을까. 일개 장교가 연루된 간첩 사건이 어떻게 프랑스의 민주주의 발전과 이스라엘 건국에까지 영향을 미친 전환점이 되었을까.
11월 3일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '이스라엘 건국의 씨앗이 된 간첩 스캔들' 편을 조명했다.
극단적인 애국주의
1894년 당시 프랑스는 보불전쟁(프로이센-프랑스 전쟁, 1870-1871) 패전의 여파로 사회적 혼란을 겪고 있었다. 제정 체제가 무너지고 제3공화국(1870-1940) 체제가 수립되었지만, 과거의 영광을 그리워하던 프랑스인들 사이에서는 사회적 불만을 외부로 전가하려는 배타적이고 극단적인 애국주의 정서가 만연했다.
당시 프랑스인들은 보불전쟁의 패배와 사회적 혼란의 원인이 내부의 반프랑스 세력 때문이라고 책임을 돌리는 목소리가 늘어났다. 이러한 프랑스인들의 분노가 집중된 표적이 '유대인'들이었다. 유럽의 대표적인 금융 재벌 가문으로 꼽히던 로스차일드 가문을 비롯하여 유대계는 막강한 자본력을 바탕으로 경제와 종교적인 측면에서 프랑스에서 막강한 영향력을 행사하고 있었다. 프랑스 사회에서는 이러한 유대인들을 둘러싼 각종 음모론과 배후설이 성행하면서 반유대 정서가 날로 높아지고 있었다.
1894년 9월 26일, 프랑스를 뒤흔들게 되는 드레퓌스 사건의 막이 오른다. 프랑스 정보국은 독일 대사관의 휴지통에서 프랑스의 군사기밀문서가 유출된 사실을 적발해낸다. 해당 문서에는 프랑스군의 대포 설계도와 야전포병 교범, 전투시 병력의 작전 위치 등 중요한 일급 기밀정보가 포함되어 있었다. 프랑스군 내부에 기밀을 유출한 간첩이 있다는 정황이 유력했다.
보불전쟁 패전 이후 위상이 추락한 프랑스 군부로서는, 적국인 독일에 군사기밀까지 유출된 사실이 드러나면 또 한 번 군의 명예가 크게 실추되는 것을 우려했다. 정보국 수사팀의 내사 결과 간첩사건의 용의자로 지목된 것은 알프레드 드레퓌스라는 인물이었다.
사실 드레퓌스가 유력한 용의자로 부상하게 된 가장 결정적인 이유는 바로 그의 '혈통과 출신' 때문이었다. 드레퓌스는 유대인이었고, 보불전쟁으로 독일에 병합된 알자스-로렌 지방 출신이었다. 이는 당시 프랑스의 반유대주의-반독일 정서와 맞물리며 드레퓌스에 대한 의혹을 높이게 된다.
프랑스 정보국은 유출된 군사기밀 문서와 드레퓌스의 '필체'가 흡사하다는 것을 유력한 근거로 내세웠다. 하지만 정작 드레퓌스의 혐의를 입증할 만한 결정적인 증거는 나오지 않았다. 이에 군부는 이에 드레퓌스의 구속 사실과 유대인이라는 출신을 언론에 흘리며 그를 범인으로 몰아가려는 '마녀사냥'도 서슴치않았다.
드레퓌스는 그해 12월 19일, 간첩 혐의로 비공개 군사재판에 회부했다. 군사재판은 드레퓌스의 방어권과 무기(증거) 대등 원칙을 무시하고 절차적으로 불공정한 밀실 재판으로 진행됐다. 또한 프랑스 정보국은 드레퓌스를 진범으로 몰기 위하여 각종 거짓 증언과 증거조작까지 저질렀다.
1894년 12월 22일, 1차 군사재판에서 만장일치로 드레퓌스는 반역죄가 인정되며 불명예제대와 프랑스에서의 추방을 통한 종신유배형이 선고된다. 드레퓌스는 "나는 프랑스를 사랑한다. 나는 결코 조국을 배신하지 않았다"며 억울함을 호소했지만, 받아들여지지 않고 항소도 기각되었다.
드레퓌스가 겪은 일