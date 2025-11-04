결혼 후 14년 간 가출한 남편, 결국 '이것' 때문이었다

MBC

실제로 관찰 영상에서의 아내는, 남편에게 끊임없이 술과 과거 문제 등을 거론하며 잔소리를 하거나 비아냥거리는 모습이 포착됐다. 자고 있는 남편을 일부러 깨워서 같은 이야기를 반복하기도 했다. 결국 참다못한 남편의 감정이 한계에 도달하면 가출과 잠수로 이어졌고, 극단적 선택까지 고민한 적도 있었다고.



오은영은 "아내가 힘들었다는 것은 이해한다. 하지만 힘든 상황에 대처방식에는 문제가 있다"고 지적했다. "남편의 음주와 가출은 분명 큰 문제지만, 부부간의 소통에서 아내의 대화는 일방적이다. 남편의 입장에서는 아내가 가출의 빌미를 제공한다고 생각할 것"이라는게 오은영의 진단이었다.



사실 남편은 사회적 긴장감이 높아 능숙하게 말을 하기 어려워하는 유형이었다. 그러나 아내는 대화를 하면서 상대의 대답을 기다려주지 않고 자신의 감정만 일방적으로 쏟아내거나 14년 동안 과거 이야기로 돌아가기 일쑤였다. 아내는 오은영의 설명에도 불구하고 자신의 문제를 인정하지 못하고 남편과 과거 탓만을 거듭했다.



좀처럼 솔루션을 받아들이려는 의지가 없는 아내에게, 답답해진 오은영도 목소리가 높아졌다. "우리가 '어떻게 변화해야할까'를 이야기 해야하지 않나' 인생에서 과거를 붙잡고 살 수는 없는 것"이라고 조언했다.



오은영은 "아내와 무슨 말을 해서 '대화가 풀려가네' '감정적 소통이 되네'가 아니라 잘못만 추궁한다면, 상대는 말을 안하고 싶을 것"이라고 지적했다. 영상에서 자신의 모습을 돌아보고 한참 생각에 잠긴 아내는 "알고 있었다. 남편이 나의 힘듦을 알아주기를 바랐다. 남편이 말을 안하는게 저를 골탕먹이려는 줄 알았다. 그래서 대화보다는 '술먹지마'라는 이야기만 나왔다"며 비로소 자신의 모습을 인정했다.



한편 이처럼 대화가 서툴고 어려운 남편이 용기를 내어 방송출연을 결심하게 된 이유는 무엇이었을까. 남편은 바로 "아이들 때문"이라고 고백했다.



두 딸은 잦은 음주와 가출로 가정에 소홀했던 아빠 때문에 받은 상처를 똑똑하게 기억하고 있었다. 남편은 자신 때문에 아이들이 상처받은 것에 깊은 죄책감을 느끼고 있었다.



아이들은 "마음이 아프다. 아빠가 제발 돌아왔으면 좋겟다. 여기서 끝내고 싶은 마음이 너무 많이 든다. 그만 울고 다시 웃는 얼굴로 돌아가면 좋겠다. 우리 네 식구 싸우지 말고 행복하게 살자고 하고 싶다"고 눈물을 흘리며 고백했다. 아이들의 속마음을 알게 된 부부 역시 하염없이 눈물을 쏟아냈다.



오은영은 "아이들은 돈을 많이 벌어오는 부모보다 그저 건강하게 옆에 오래있으면서 따뜻하게 사랑을 주는 부모가 더 필요하다"고 당부했다.



부부를 위한 최종힐링리포트가 내려졌다. 오은영은 남편의 금주와 함께 휴대폰에 '위치추적 앱'을 설치할 것을 제안했다. 아내의 불안도 줄이고, 남편이 만일 음주를 했을때 어디있는지 알고 대처할수 있을 것이라는 이유였다. 남편은 솔루션을 흔쾌히 수용했다.



또한 아내에게는 남편에 대한 불안감과 집착을 버리고 앞으로는 아내 자신의 삶에 좀더 집중하기를 당부했다.



남편은 아내의 손을 잡고 그동안 못다한 진심을 전하는 시간을 가졌다. 남편은 "앞으로는 아이들이랑 행복하게 잘 살도록 노력할께. 그동안 외롭게 해서 진짜 미안하다"며 사과했다. 아내 역시 "나만 생각했던 것 같다. 나도 변해야하는 것들은 노력하겠다. 앞으로 편안하게 잘 살아보자"고 다짐했다. 또한 부부는 자녀들에게도 앞으로 부끄럽지않은 부모로 거듭날 것을 약속하며 새로운 출발을 기약했다.

