핵무기는 과연 평화를 보호해줄까?

영화 <하우스 오브 다이너마이트>의 한 장면넷플릭스
역사에 관심 있는 사람들은 위의 사건들이 전부 실제였다는 것을 알 것이다. [사건 1]은 쿠바 미사일 위기, [사건 2]는 1983년 핵전쟁 위기, [사건 3]은 1995년 노르웨이 로켓 사건이다. 이들 가운데 단 한 명이라도 미사일 발사 결정을 내렸다면 지금의 지구는 없었을 것이다. 다행히 사건의 당사자들이 침착함을 발휘해 전쟁은 일어나지 않았다.
[사건 1]의 위기는 미국과 소련 정부가 협상의 끈을 놓지 않았기에 해결되었다. 당시 케네디 행정부는 쿠바에 대한 공습과 소련 정부와의 협상 사이에서 갈등했다. 정확히는 공격 쪽으로 기울어 있었다. 이는 백악관 참모들이 쿠바에 핵탄두를 반입하려는 소련의 의중을 정확히 파악하지 못했기 때문이다. 그 과정에서 커티스 르메이 같은 군 장성들의 입김이 강하게 작용했다.
하지만 온건파는 끝까지 케네디를 설득했다. 흐루시초프가 국내정치적으로 난감한 상황에 처해 있었고, '우리가 쿠바를 구해냈다'는 명분을 제공하면 미사일 기지 철수를 관철할 수 있다고 봤다. 그 판단은 정확했다.
이 일이 어떻게 인류의 운명을 갈랐는지는 1992년 피델 카스트로의 고백으로 드러났다. "우리는 미사일 위기가 벌어지기 한참 전에 이미 수십 개의 핵탄두를 반입한 상태였으며, 그것을 사용하라고 소련에게 권유했다."
[사건 2]의 위기는 당시 당직사령이었던 스타니슬라프 페트로프 중령의 판단으로 모면했다. 미사일 경보가 울릴 당시 그는 '핵공격을 감행했다면 왜 다섯 기의 미사일만 발사했지?'라는 의문을 품었다. 위성 경보 시스템의 불안정성도 이 의문에 힘을 실었다.
그러나 이것만으로는 판단하기 어려웠다. 적의 전자전 공격이 있었다면 미사일 숫자가 부정확할 수도 있었기 때문이다. 결국 그는 더 확실해 보이는 쪽에 모든 것을 걸 수밖에 없었다. 다행히 그의 판단이 옳았다. 만약 다른 결정을 내렸다면 소련이 미국에 선제 핵공격을 감행했을 것이다.
그렇다면 [사건 3]은? 그 누구의 정치적 판단도, 이성적 사고와도 관련 없이 벌어진 일이었다. 그저 북극 연구를 하려는 과학자들이 있었고, 그것이 핵전쟁 위기로 비화된 것이다. 다행히 옐친은 핵가방을 열지 않았다. 이는 아주 어처구니없는 동기로도 핵전쟁이 벌어질 수 있음을 보여준다.
역사적 핵 딜레마를 한 데 응축
핵전쟁 시나리오를 상정한 영화 <하우스 오브 다이너마이트>(2025)는 위에서 말한 세 차례의 핵 위기와 그 과정에서 발생한 정치적·군사적 딜레마를 모두 응축해 보여준다.
극동아시아 어디선가 발사된 탄도미사일이 갑자기 저고도로 움직이기 시작한다. 시험발사가 아니라 타격 목적이라는 의미다. 어디서, 누가 발사했는지는 모른다. 하필 그 지역을 촬영하던 정찰위성이 제대로 작동하지 않았기 때문이다.
전자전 시도일까? 알 수 없다. 1983년처럼 단순한 시스템 오류일까? 그것 역시 알 수 없다. 미사일이 여러 기일 가능성은? 마찬가지로 알 수 없다. 1962년처럼 적성국의 외교적 의도를 파악할 수 있을까? 그럴 단서조차 없다. 1995년처럼 단순 해프닝일 가능성은? 또는 불발일 가능성은? 이론상으로는 충분하다. 하지만 그것을 전제로 대응할 수는 없다.
수뇌부가 우왕좌왕하는 사이에 미국의 적성국들은 군대를 움직이기 시작한다. 그러나 그것이 미국에 대한 대대적 공격 준비인지, 미 본토에 핵폭탄이 떨어진다는 첩보를 입수한 뒤 내린 경계 태세인지 판별할 수 없다. 가장 유력한 용의자인 러시아는 전폭기를 발진시켰다. 그러나 이 또한 그들이 범인이라는 직접적인 증거는 아니다.
모든 정보가 제한된 상황에서 미 행정부는 혼란에 빠진다. 대통령은 발사 주체도 파악하지 못한 채 적성국들에 대한 보복 여부를 고심한다. 백악관 상황실은 시카고 공무원들에게 대피령을 내리지만, 당사자들은 실제 상황임을 받아들이지 못하고 우왕좌왕한다.
영화는 러닝타임 내내 백악관 상황실의 올리비아 워커 대령(레베카 퍼거슨), 리드 베이커 국방장관(자레드 해리스), 그리고 대통령(이드리스 엘바)의 시점을 교차시키며 의사결정 조직의 무력함을 현실적으로 묘사한다.
감독이 이러한 혼란상을 세밀하게 묘사한 이유는 '상호확증파괴'에 대한 문제의식 때문으로 보인다. '공포의 균형'이라고 부르는 이 개념은, 핵전쟁이 벌어지면 즉시 적국이 핵 보복을 가해 결국 서로 파멸한다는 가정에서 출발한다. 이를 통해 서로에 대한 전쟁 억지력이 생긴다는 것이다.
상호확증파괴가 미친 짓인 이유