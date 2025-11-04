'J리그 1위 주전 센터백' 김태현, 홍명보 마음 사로잡을까

J리그서의 맹활약을 바탕으로 2개월 만에 다시 대표팀에 승선한 김태현이다.대한축구협회(KFA)는 3일 오후 2시 공식 채널을 통해 11월 평가전(14일 볼리비아, 18일 가나)에 나설 대한민국 A대표팀 명단을 발표했다. 이전 10월 명단과 비교해서 큰 변화는 없었다. '캡틴' 손흥민(LAFC)을 비롯해 김민재(바이에른 뮌헨), 이재성(마인츠), 황희찬(울버햄튼), 이강인(PSG), 설영우(즈베즈다) 등과 같은 해외파들이 그대로 이름을 올렸다.또 K리그서 활약 중인 김진규, 박진섭, 송범근(이상 전북), 이명재, 김문환(이상 대전), 조현우(울산)도 홍 감독의 선택을 받았다. 특히 이번 명단에서는 1년 8개월 만에 장기 부상을 털고 태극마크를 단 조규성(미트윌란)을 비롯해 8개월 만에 대표팀에 복귀한 양민혁(포츠머스)과 올해 첫 발탁의 영예를 맛본 권혁규(낭트)의 발탁도 눈에 띄었다.이처럼 익숙하고 반가운 얼굴들이 차례로 대표팀에 합류한 가운데 J리그 무대서 맹활약하며 2개월 만에 홍 감독의 부름을 받은 선수가 있다. 바로 2000년생 중앙 수비수 김태현이다.김태현은 어렸을 때부터 한국 축구를 이끌어 갈 재능으로 평가받았다. 청소년 시절부터 각급 연령별 대표팀에 소집되며 이름을 알렸고, 2019시즌에는 K리그1 최강팀인 울산HD에 입단하며 기대를 모았다. 하지만, 윤영선(은퇴)·강민수(은퇴)·불투이스 등과 같은 자원에 밀리며 기회를 잡지 못했고, 후반기에는 대전으로 이듬해에는 서울 이랜드로 임대를 떠나야만 했다.임대를 통해 경험을 쌓았지만, 울산 복귀 후에도 좀처럼 출전 시간을 늘리지 못했다. 단 11경기 출전에 그쳤고, 2022시즌을 앞두고 J리그2로 새로운 도전을 택했다. 당시 베갈타 센다이로 새롭게 둥지를 튼 김태현은 30경기에 나와 감각을 익혔고, 2023년에도 계약 연장을 통해 23경기를 뛰었다. 이를 바탕으로 항저우 아시안 대표팀에도 선발, 금메달 획득에 일조했다.지난해에는 울산을 완전히 떠나 사간 도스로 이적하며 일본 1부 무대에 도전장을 내밀었지만, 결과는 다소 아쉬웠다. 주전으로 활용되며 31경기에 나섰으나 팀의 강등을 막지 못했다. 그래도 활약을 인정받은 김태현은 겨울 이적시장을 통해 전통 명가인 가시마 앤틀러스로 이적, 다시 1부에서 경쟁할 수 있는 기회를 얻게 됐다.가시마로 이적했지만, 빠르게 출전 시간을 잡지는 못했다. 오니키 토루 감독 지휘 아래 일본 축구 대표팀 출신 중앙 수비수 우에다 나오미치와 세키가와에 탄탄한 신뢰를 보내며 벤치에서 머무는 기간이 길어졌고, 간간이 교체로 나와 모습을 비췄으나 선발로는 활용되지 못했다. 개막 후 주전에서 밀려났으나 지난 5월 3일, 드디어 기회를 잡았다.마치다 젤비아와의 리그 13라운드 일전서 세키가와가 부상을 호소하며 전력에서 이탈했고, 토루 감독은 즉시 김태현을 투입했다. 긴장할 법도 했으나 무난하게 경기장을 누볐고, 안정적인 활약으로 팀의 무실점 승리에 힘을 보탰다. 교체로 강한 인상을 남긴 김태현은 이후 계속해서 주전으로 가시마의 후방을 책임지고 있다.5월에는 전 경기에 나서며 상승세(6전 5승 1패)에 기름을 부었고, 9월 A매치 직전까지는 리그 15경기 연속 선발 풀타임이라는 진귀한 기록을 작성하며 핵심 수비수로 거듭났다. 이 활약을 바탕으로 7월과 9월에는 생애 첫 A대표팀 승선이라는 기쁨을 누렸고, 9월 일전서는 미국(교체)-멕시코(선발)을 상대로도 좋은 활약상을 선보이며 눈도장을 찍었다.10월 A매치 일전서는 부름을 받지 못했지만, 최근 활약상은 상당히 눈부시다. 9월 A매치 일전 후 쇼난 벨마레(승)-우라와 레즈(승)-세레소 오사카(승)-감바 오사카(무)-비셀 고베(무)-교토 상가(무)와의 리그 6연전에서 모두 선발로 나왔고, 팀의 무패 행진에 혁혁한 공을 세웠다. 이에 따라 팀은 리그 선두 수성은 물론, 최소 실점 1위(29점)에 이름을 올리고 있다.이처럼 J리그 최정상급 수비수로 성장한 김태현은 다양한 장점을 보유하고 있다. 주발이 왼발인 중앙 수비수인 그는 187cm의 훌륭한 신체 조건을 바탕으로 준수한 대인 수비 능력을 갖췄고, 또 빌드업 능력이 탁월하다.수비 스탯도 상당히 훌륭하다. 축구 전문 통계 매체 <풋몹>에 따르면 김태현은 90분당 패스 성공률 85%, 롱패스 성공률 61.8%, 볼 경합 성공률 83.6%, 공중 볼 경합 성공률 92.7%로 압도적인 기록을 자랑하고 있다. 그야말로 후방에서 단단한 수비와 함께 현대 축구에서 가장 핵심적인 요소인 플레이 메이킹 능력까지 확실한 능력을 갖추고 있는 셈.J리그서 압도적인 활약으로 다시 2개월 만에 대표팀 유니폼을 입은 김태현이다. 과연 이번 11월 일전서 그는 홍명보 감독의 시선을 사로잡을 수 있을까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.