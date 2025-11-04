법원 화해권고에도 '불꽃야구' 방영 먹구름, 시청자들 어쩌나

스튜디오C1

'불꽃야구'일련의 보도 내용을 종합해보면 법원의 화해권고안에 따르면 2026년 1월 1일부터 스튜디오C1 홈페이지 및 유튜브 채널 등에 공개된 '불꽃야구' 영상을 포함해 예고편, 선수단 연습 영상 등 모든 영상은 삭제하고, 새로운 영상을 업로드하거나 공개하지 않아야 한다.또한 <불꽃야구>나 '불꽃 파이터즈'라는 명칭을 제목 또는 선수단 명칭으로 사용하는 영상물을 제작하거나 공중송신, 배포하는 것도 금지한 것으로 전해지고 있다. 만약 이를 위반할 경우 위반 일수 1일 당 1억원의 저작권 침해 간접강제금을 JTBC에 지급해야 한다 등의 내용을 담고 있는 것으로 알려졌다.일련의 과정은 '화해 권고'이긴 하지만 종합해보면 현재 이뤄지고 있는 <불꽃야구> 방영을 하지 말아야 한다는 내용과 다름이 없는 상황이기 때문에 <불꽃야구> 및 스튜디오C1 측에겐 치명적이다. 일단 제작사는 법원에 이의를 제기한 상태이며 JTBC 또한 법원의 화해 권고를 수용하지 않고 있어 양측의 갈등은 새로운 국면에 접어들었다.