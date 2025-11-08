조수미 배출 프로그램, 71년 명맥 이어가는 비결

▲
과거 KBS 동요 프로그램으로 무대에 데뷔한 성악가 조수미가 <누가누가 잘하나> 특집 무대에서 노래하고 있다.KBS
이날 오전 녹화에 참여한 팀은 총 8팀(9명). 광주, 경남 김해, 부산, 서울, 울산, 인천, 충남 아산까지 그야말로 전국구의 초등학생들이 동요 한 곡을 품고 KBS 별관 공개홀을 찾았다. 매주 목요일 오후 4시30분, KBS2에서 방영하는 <누가누가 잘하나>는 동요를 듣거나 부르거나 만들거나 연주하는 이라면 모를 수 없는 프로그램이다.
시작은 1954년 라디오 프로그램이었다. 한국전쟁으로 상처받은 아이들의 마음을 서정적인 가사와 편안한 멜로디로 달래자는 취지로 동요 프로그램이 만들어졌다. 이후 프로그램의 이름은 몇 번 바뀌었지만, '동요'를 중심에 둔 정체성은 바뀐 적 없다. 동네에서 동요를 사랑하며 노래 좀 한다는 아이들이라면 거쳐 가야 할 프로그램이 되기도 했다.
세계적인 소프라노 조수미가 11살에 관객들 앞에서 처음 무대에 선 것 역시 <누가누가 잘하나> 무대였다. 훗날 조수미는 당시 심사위원의 "정말 노래에 재능이 있으니 노래를 계속해야 한다"는 말에 힘을 얻었다고 밝혔다. 가수 윤형주와 양지은, 그룹 세븐틴의 부승관 역시 당시 동요를 좋아하는 아이들로 무대에 올랐다.
녹화 방송 이틀 전인 지난 10월 30일, 서울 여의도 KBS 사무실에서 제작진 이병창 피디·박성혜 작가를 만났다. 이병창 피디는 4년째, 박성혜 작가는 26년째 이 프로그램을 맡고 있다. 2주에 한 번 이뤄지는 녹화에서 아이들을 직접 만나는 이들은 '우리 아이들'이라는 표현을 자주 사용했다. 이들은 "학업 스트레스와 친구 관계 등 아이들이 겪는 어려움 속에서도 아이들은 항상 자기만을 답을 찾아간다"며 "배울 게 많다"고 입을 모았다.
"우리 프로그램은 대한민국의 아이 중에 노래를 좋아하며 자기가 부른 동요를 선보이고 싶은 아이들을 위한 장이에요. 지금은 온라인으로 진행하는데요, 물론 경쟁률이 낮지는 않지만, 일단 예심만 통과하면 모두 무대에 설 기회를 얻으니까요. 보통 한 회 녹화에 8팀이 참가하는데, 이미 몇 회차 녹화분까지 기다리는 아이들이 좀 있어요." (이병창 피디)
<누가누가 잘하나>에 참여하는 아이들이 모두 전문적으로 노래를 배우거나 노래하는 사람이 되길 꿈꾸는 건 아니다. 유튜브와 OTT의 등장으로 '텔레비전의 소멸'을 말하는 사람도 있지만 박성혜 작가는 "여전히 '텔레비전에 내가 나왔으면 정말 좋겠네'하는 꿈을 꾸는 아이들이 꽤 많다"고 설명했다.
"무대 경험이라는 게 사실 되게 특별하잖아요. 우리 아이들이 고른 그 한 곡의 무대를 완성하기 위해 정말 많은 전문가가 나서고요. 지금은 어른이 된 예전 출연자들에게 들어보면, 무대에 선 경험이 어린 날의 큰 추억이었다고 하더라고요. 자신감도 많이 생기고요. 그래서 그런지 내성적인 아이 성격을 좀 바꿔보고 싶은 부모님이 아이와 함께 동요를 자주 부르고 연습하면서 출연하기도 해요." (박성혜 작가)
주요 출연진이 아이들이다 보니 녹화 당일까지 예기치 못한 일들도 벌어진다. 이병창 피디는 "녹화 전날 아파서 못 오는 아이들도 있다"면서 "열이 막 38도를 넘어가는데도 꼭 녹화하러 온다고 아이가 고집을 부린다고 어머니가 난감해하며 전화하기도 한다"고 말했다. 그럴 때면 그는 '피디 아저씨'의 약속을 전한다.
"아이는 그날 못 오면 다시는 녹화할 기회가 없다고 생각하며 떼를 쓰는 거죠. 그래서 제가 꼭 약속해줘요. 예심을 통과했으니까 이번이 아니어도 기회가 있다고. 아픈 거 다 나으면 원하는 날에 꼭 녹화하고 지금은 병원가라고요. 그럼 아이들은 또 금방 병원에 가요. 이 프로그램을 준비하며 아이들이 얼마나 이 무대를 소중히 여기는지 보다 보면 '우리 정말 좋은 프로그램 한다'고 생각하게 돼요." (이병창 피디)
