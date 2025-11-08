조수미 배출 프로그램, 71년 명맥 이어가는 비결

▲KBS 어린이 동요 프로그램 <누가누가 잘하나> 이병창 PD·박성혜 작가. 신나리

아이들의 마음을 들여다보며 프로그램의 변화를 준 부분도 있다. <누가누가 잘하나>에 출연하는 아이들의 노래를 일방적으로 평가하며 이들을 경쟁으로 몰아가지 않는 게 대표적이다. 이미 경쟁에 지친 아이들을 동요 프로그램에서까지 경쟁하며 지치게 하지 말자는 제작진의 뜻이 반영된 결과다.



"순위를 매기고 일등상 이등상을 매긴 적도 있었어요. 그런데 우리까지 그럴 필요가 있을까 싶더라고요. 우리 무대에 서는 게 그저 즐거운 경험이었으면 좋겠어요. 결국 우리는 우리 아이들에게 성취감을 주려고 하는 거니까요. 그런데 아무리 노력해도 그 날의 컨디션과 상황에 따라 평소보다 노래를 못할 수 있잖아요. 어른도 그런데 아이라고 그걸 다 어떻게 컨트롤하겠어요. 자기가 좋아하는 동요를 위해 많은 노력을 했고 결국 이 무대에서 그 한 곡을 불렀다, 해냈다 하는 그 마음을 지켜주고 싶었어요." (박성혜 작가)



아이들의 마음이 가벼워지길 바라는 제작진의 응원이 있다는 걸 아이들은 알까. 2021년부터 무대에 선 참가자 아이들은 모두 같은 꽃다발과 메달, 상장을 들고 집에 돌아간다. <누가누가 잘하나>에는 아이들의 관심사와 관련한 주제를 정해 이야기를 나누는 일명 토크 코너도 있다. '정답은 없어! 나의 선택은?'을 주제로 친구들과의 특별한 여행 vs. 오랜만에 만나는 친한 언니 가족과의 만남 중에서 무엇을 택할지 묻고 듣는 식이다. 질문은 있지만 정답은 없는 주제에 아이들은 조잘조잘 자기 경험을 털어놓는다.



"제가 아무리 아이들을 만나도 예측 못하는 게 이 코너의 답이에요. 어린 아이들 세계에서 관심사가 정말 바뀌고 있더라고요. 제가 프로그램한 지 4년밖에 안 됐지만 그 사이에도 이미 학원스트레스 받고, 경쟁에 지친 아이들의 대화가 늘어났거든요. 좋아하는 간식도 너무 달라졌어요. 다들 '마라탕'을 일 순위로 꼽더라고요. 그래도 치킨이나 피자가 순위권 안에 있을 줄 알았는데 없어서 깜짝 놀랐어요. (웃음)" (이병창 피디)



달거나 짜거나 혹은 맵거나 하는 자극적인 맛에 노출된 아이들의 입맛은 어쩌면 아이들이 듣고 보는 많은 것에도 영향을 미쳤을지도 모른다. 자극적인 노랫말과 빠른 비트의 음악과 춤도 그런 연장선상 아닐까. 제작진은 "자극적인 게 많은 시대이기에 더더욱 동요가 가장 필요하다"며 동요의 제목과 가사를 언급했다.



"가만히 동요를 들어보면요, 정말 아름다워요. '넌 할 수 있어라고 말해주세요'라는 동요를 듣다 보면, 제 마음도 힘이 생겨요. '꿈이 크고 고운 마음이 자라는 따뜻한 말, 넌 할 수 있어'라는 노래를 즐겨 부르는 아이의 마음도 그렇지 않을까요? 동요도 트렌드가 있어서 요즘에는 박자도 좀 빠르고 심지어 랩도 있어요. 여전한 게 있다면 동심을 지켜주려는 맑은 가사와 마음을 안정시켜 주는 멜로디죠. 아이의 마음이 지치고 힘든상태라면, 동요를 한 번 들려줘 보세요." (박성혜 작가)



박성혜 작가의 말을 가만히 듣던 이병창 피디가 고개를 끄덕이며 말을 보탰다. 우연히라도 동요를 접할 수 있는 기회가 많아져야 한다는 당부였다.



"동요에 관심이 있다고 해도 막상 볼 기회가 없어요. 현재로서는 <누가누가 잘하나>가 지상파 유일의 동요 프로그램인데, 재방송 없이 일주일에 딱 한 번 방송되는 게 전부거든요. 동요가 사실 아이 뿐 아니라 어른에게도 좋아요. 심지어 혼자 계신 어르신들에게도요. 텔레비전에서 아이들이 나와서 노래 부르고 이야기 나누는 소리가 들리면 좋지 않겠어요. 우리 프로는 무엇보다 수신료의 가치에 어울리는데, 시청자가 잘 접할 수 있게 최소한 재방송이라도 많이 됐으면 좋겠어요." (이병창 피디)











추천 17 댓글 1 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기