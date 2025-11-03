야닉 시너, 파리 마스터스 우승... 세계랭킹 1위 복귀

▲
이탈리아의 야닉 시너가 2025년 11월 2일 파리 외곽 낭테르의 파리 라 데팡스 아레나에서 열린 파리 ATP 마스터즈 1000 테니스 토너먼트 남자 싱글 결승전에서 캐나다의 펠릭스 오제 알리아심에게 승리한 후 트로피를 들고 축하하고 있다.AFP / 연합뉴스
2025 ATP 파리 마스터스 단식 결승 결과
(11월 2일 오후 11시 10분, 라 데팡스 아레나 - 파리)
★ 야닉 시너 2-0
(6-4, 7-6{TB7-4}) 펠릭스 오제 알리아심
◇ 주요 기록 비교
서브 에이스 : 야닉 시너 6개, 오제 알리아심 8개
더블 폴트 : 야닉 시너 2개, 오제 알리아심 2개
첫 서브 성공률 : 야닉 시너 72%(44/61), 오제 알리아심 64%(47/73)
첫 서브로 포인트 성공률 : 야닉 시너 91%(40/44), 오제 알리아심 81%(38/47)
세컨드 서브로 포인트 성공률 : 야닉 시너 65%(11/17), 오제 알리아심 46%(12/26)
브레이크 포인트 성공률 : 야닉 시너 17%(1/6), 오제 알리아심 0%(0/0)
서브 최고 속도 : 야닉 시너 211km/h, 오제 알리아심 217km/h
첫 서브 평균 속도 : 야닉 시너 200km/h, 오제 알리아심 207km/h
세컨드 서브 평균 속도 : 야닉 시너 155km/h, 오제 알리아심 178km/h
◇ ATP 단식 랭킹 상위 10위
까지(2025. 11. 3)
1 야닉 시너
(이탈리아) 1만 1500포인트
2 카를로스 알카라스(스페인) 1만 1250포인트
3 알렉산더 즈베레프(독일) 5560포인트
4 테일러 프리츠(미국) 4735포인트
5 노박 조코비치(세르비아) 4580포인트
6 벤 셸튼(미국) 3970포인트
7 알렉스 드 미노(호주) 3935포인트
8 펠릭스 오제 알리아심
(캐나다) 3845포인트
9 로렌조 무세티(이탈리아) 3685포인트
