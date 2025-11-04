원작 영화 주연이 드라마에서도 주연, 이 배우라 가능하다

지난 2002년 장진 감독이 제작한 옴니버스 영화 <묻지마 패밀리> 중 <내 나이키>를 연출했던 박광현 감독은 3년 후 장진 감독의 동명 연극을 원작으로 한 <웰컴 투 동막골>을 통해 장편영화 감독으로 데뷔했다. 정재영과 신하균, 강혜정이 주연을 맡은 <웰컴 투 동막골>은 전국 800만 관객을 동원하면서 2005년에 개봉한 영화들 중 가장 높은 흥행 성적을 기록했다(영화관입장권 통합전산망 기준).
하지만 박광현 감독은 <웰컴 투 동막골> 이후 10년이 넘는 시간이 흐르는 동안 신작을 선보이지 않았다. 그렇게 대중들에게서 잊히던 박광현 감독은 2017년 지창욱과 심은경, 안재홍 주연의 범죄 액션 스릴러 <조작된 도시>를 통해 12년 만에 컴백했다. <조작된 도시>는 흥미로운 오락 영화라는 호평과 현실성 및 개연성이 떨어진다는 비판이 공존하면서 손익분기점을 갓 넘긴 251만 관객을 동원했다.
그렇게 실패 했다고도 성공 했다고도 보기 힘들었던 영화 <조작된 도시>가 오는 5일 디즈니플러스에서 공개되는 <조각도시>라는 제목의 드라마로 8년 만에 부활한다. 드라마 <조각도시>는 원작 영화 <조작된 도시>를 연출했던 박광현 감독을 비롯해 대부분의 배우들이 새로 교체됐다. 하지만 원작 영화에서 주인공 권유 역을 맡았던 배우 지창욱은 드라마 <조각도시>에서도 주인공 박태중을 연기한다.
사극·현대극,멜로·액션 넘나드는 배우