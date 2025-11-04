원작 영화 주연이 드라마에서도 주연, 이 배우라 가능하다

MBC 화면 캡처

지창욱은 2013년 <기황후>의 탄야를 통해 배우로서 한 단계 도약했다는 평가를 받았다.2007년 뮤지컬 <불과 얼음>으로 데뷔한 지창욱은 2009년 최고 시청률 44.2%를 기록한 KBS 주말드라마 <솔약국집 아들들>에서 형들과 나이 터울이 많은 솔약국집 늦둥이 송미풍을 연기하며 주목 받았다(닐슨코리아 시청률 기준). 지창욱은 2010년 KBS 일일드라마 <웃어라 동해야>에서 김동해를 연기하면서 43.9%의 높은 시청률을 이끌었고 연말 KBS 연기대상에서 우수상을 수상하며 유망주로 떠올랐다.지창욱은 2011년 영조시대 배경의 SBS 사극 <무사 백동수>에서 백동수 역을 맡아 유승호와 연기 호흡을 맞춰 뛰어난 액션연기로 준수한 시청률을 견인하며 호평을 받았다. 2012년엔 채시라, 주지훈과 함께 김순옥 작가의 <다섯 손가락>에 출연했다. 하지만 <다섯 손가락>은 초반의 높은 화제성에도 불구, 회차를 거듭할수록 시청률이 하락했다.그렇게 데뷔 후 꾸준했던 상승세에 제동이 걸리는 듯 했던 지창욱은 2013년 MBC 드라마 <기황후>를 통해 다시 날아올랐다. 물론 <기황후>는 원나라의 지배자로 군림하는 고려 여인 기승냥(하지원 분)을 중심으로 전개되는 드라마다. 하지만 지창욱은 <기황후>에서 뛰어난 연기를 선보이며 '인생 캐릭터'를 만났다는 평가를 받았다. 그만큼 지창욱의 연기인 생에서 <기황후>는 대단히 의미 있는 작품이었다.지창욱은 2014년에도 <여명의 눈동자>와 <모래시계>, <태왕사신기> 등을 집필했던 송지나 작가의 신작 <힐러>에서 업계 최고의 밤 심부름꾼 서정후 역을 맡아 좋은 연기를 보여줬다. 2016년엔 임윤아, 송윤아와 함께 <추노>의 곽정환 감독이 연출한 tvN의 첩보액션 스릴러 < THE K2 >에 출연했고 2017년 SBS 드라마 <수상한 파트너>에서 남지현과 연기 호흡을 맞춘 후 현역으로 입대해 군복무를 마쳤다.2019년4월 전역 후 tvN 드라마 <날 녹여주오>를 통해 복귀한 지창욱은 2020년 동명의 웹툰을 원작으로 한 SBS 드라마 <편의점 샛별이>에서 아역배우 출신 갓 성인이 된 김유정과 호흡을 맞췄다. 24시간 편의점을 배경으로 똘끼 충만한 4차원 아르바이트생과 허당끼 넘치는 훈남 점장의 로맨스를 그린 <편의점 샛별이>는 유치하다는 비판 속에서도 최고 시청률 9.3%를 기록하면서 기대 이상으로 선전했다.