강형욱 없이 돌아온 '개훌륭', PD가 밝힌 속사정

KBS 예능 <개는 훌륭하다>의 한 장면.

그런 이유로 자연스럽게 다양한 반려견 훈련법과 변화 과정도 소개할 수 있게 됐다. 이태헌 피디는 개편 방향을 공교육 시스템에 비유하면서 반려견에 국한한 해결책이 아닌, 보호자와 그 이웃, 나아가 반려동물을 키우고 있지 않은 사람들까지 포괄하는 방법과 예절을 방송에 담고 싶었다고 강조했다.



"원조 '개통령' 이웅종 소장님도 출연하시잖나, 그분 시절엔 주로 군견이나 경찰견 등 훈련이 필요한 개들이 대상이었다. 다소 딱딱하고 강한 방법이지. 일방적으로 강아지를 혼내고 보상하는 방식이었다면 지금 훈련사들은 겁을 주는 게 아닌 개선점을 구체적이고 다각적으로 제시하더라. 보호자들도 예전보다 훨씬 지식이 넓더라. 요즘 공교육도 예전처럼 학교에 다 맡기는 게 아니라 학부모와 소통하면서 진행하는데 우리도 그렇게 가자는 취지다.



물론 각 가정을 방문하는 것보다 재미는 좀 떨어질 수 있어도 반려인들이 스스로 할 수 있는 걸 고민하고 싶었다. 지금의 흐름에서 앞으론 가정 방문을 좀 늘릴 수도 있을 텐데 일단 기본 교육을 담당하는 학교, 가정 교육을 담당하는 보호자로 나눠 방법을 제시하고자 한다. 견종도 더욱 다양해지고, 집의 구조나 보호자들의 성향도 다르니 말이다. 시청자들도 보시고 취사 선택해 맞는 교육법을 택하는 데에 도움을 드리고 싶다."



이태헌 피디는 어느 모녀가 각자 키웠던 강아지들의 방영분을 언급했다. 문제행동을 일삼는 강아지들을 강형욱 소장이 적극 교정 중이었는데 모녀 사이에도 문제가 있어 보인다는 제작진 판단에 따라 상담을 받게 한 경우였다. 이 피디는 "강압하고 체벌하는 교육방법이 즉각적일 순 있다. 하지만 좀 비효율적이고 덜 눈에 띄더라도 보호자와 함께 더 좋은 해결책을 찾는 게 맞는 것 같다"는 소신을 피력했다.



극적 재미는 다소 떨어질 법한 와중에 가수 영탁의 합류는 신의 한 수였다. 과거에 패널로 세 차례 출연한 적 있는 영탁은 제작진들이 가장 사랑했던 출연자였다고 한다. "역대 출연진 중 가장 활기 넘쳤고, 제작진 친화적이었다"며 그는 "섭외 전화를 하자마자 흔쾌히 하겠다고 해서 너무 감사했다. 첫 만남 때 직접 주제가까지 만들어오셨다. 공연 일정으로 바쁘시지만 다른 예능 프로에서도 충분히 좋아할 분"이라며 무한 신뢰를 드러냈다.



방영 초기만 해도 훈련과 산책의 필요성, 펫티켓의 필요성에 대한 인식이 전무했다면 이젠 한국에서도 반려동물 훈련에 대한 이식이 높아진 건 사실이다. 지난해부터 민간이 아닌 국가 공인 반려동물행동지도사 자격증이 생긴 것도 고무적인 일이라고 이태헌 피디는 전했다. "방송이 중단되지 않았다면 이경규씨의 자격증 도전기도 촬영했을 것"이라 귀띔하며 그는 말을 이었다.



"우리 프로그램의 모토가 사실 모든 사람을 훌륭하게 하자다. 개와 사람의 고충을 이해해서 같이 행복하게 사는 사회를 만드는 데 도움이 되고 싶다. 반려동물 가정이 늘었지만 그만큼 1인 가구도 늘었고, 유기되는 동물도 늘었다. 여전히 반려 개념이 아닌 애완으로 생각하는 이들도 많다. 그런 상황에 우리 같은 프로가 이정표가 될 수 있다. 개편을 준비하면서 역대 피상담자분들에게 다 연락드려 봤는데 90% 이상이 강아지와 문제 없이 지낸다고 하시더라.



그만큼 선한 영향력을 주는 프로였다고 생각한다. 반려인은 물론이고 비 반려인도 볼 수 있는 프로그램으로써 반려동물을 키우려면 어느 정도 노력이 필요하고, 그렇지 않으면 키우지 말라고 말할 수 있었다. 이젠 해결책 제시 보다 심리적이고 감성적으로 접근하려 한다. 개인적으로 강아지들의 문제행동은 올바른 사랑이 부족해서 생기는 문제라고 생각한다. 학교에서 할 수 있는 교육을 제시하면서 동시에 보호자들과 고민하는 프로그램으로 나아가고 싶다. 앞으로 6회 분량이 더 남았는데 계속 성장하는 프로가 되겠다."













