강형욱 없이 돌아온 '개훌륭', PD가 밝힌 속사정

5년 전만 해도 우리나라에서 반려동물을 키우는 인구는 천 만이었다. 그러다 2024년 기준 약 1500만 명으로 그 수가 급증했다(통계청 인구주택총조사 기준). 이는 국내 총 인구의 29%에 해당하는 수치로 우리나라 사람 4명 중 1명이 반려동물과 함께 살고 있는 셈이다. 각 방송사에서도 동물을 내세운 여럿 예능 프로가 생기기 시작했고, 그 중심에 KBS <개는 훌륭하다>가 있었음을 부정할 수 없다.
지난 2019년 11월 4일 첫 방송됐던 <개는 훌륭하다>가 어느덧 6주년을 맞았다. 그간 프로그램상, 인기상, 특별상 등을 수상하며 KBS 간판 예능으로 자리매김했던 프로그램은 원년 멤버였던 강형욱 훈련사가 회사 운영 중 발생한 임금 체불과 갑질 논란으로 하차하면서 2024년 5월을 끝으로 잠정 중단되기도 했다.
같은 해 10월 <동물은 훌륭하다>라는 파일럿 프로그램을 발표했지만, 정규 편성되지 않았고 지난 10월 9일 원년 멤버 이경규와 첫 예능 도전장을 낸 가수 영탁이 진행자로 합류한 새로운 형식의 <개는 훌륭하다>가 첫선을 보였다. 중단된 지 1년 6개월 만이다.
효능감 주는 예능 프로