25년차 대기업 부장, 동기 좌천에 든 생각... 이게 현실이다

<서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기>스틸.<서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기>(아래 <김부장 이야기>)의 긴 제목을 끝까지 유지한 선택은 정확했다. '서울', '자가', '대기업', '부장' - 이 단어 네 개는 각각 대한민국 중년 남성이 살아오면서 쌓아온 성공의 증표다. 송희구 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한 이 드라마는 그 시작은 미미하지만 조금씩 상승세를 보이며 시청자들의 반응을 조금씩 모으는 중이다.현실적인 묘사에 울컥했다는 반응도, 자신의 아버지 이야기 같다는 반응도 있다. 이러한 반응으로 알 수 있듯 드라마가 포착한 것은 지나친 현실감이다. 그 현실감은 바로 결핍, 정확히는 충족의 역설이다. 드라마 속 김 부장인 김낙수(류승룡)는 이미 많은 것을 가졌지만 그렇기에 더 불안하다. 25년을 버텨온 대기업 부장의 자리는 그를 보호하는 동시에 옭아맨다.원작 소설은 김 부장과 송 과장, 정 대리, 권 사원의 다중 시점으로 같은 사건을 네 번 반복하는 구조였다. 이러한 서사는 원작의 핵심 장치였고 세대와 계층 간 다층적인 시선을 모두 확보한다는 점에서 원작의 가장 도드라지는 묘사 방식이었다. 하지만 12부작 드라마로 각색하는 과정에서 이러한 구조는 사라졌다. 김낙수 한 사람의 시점으로 압축하고 이야기 초입의 주요 갈등 요소였던 부동산 서사를 대폭 축소한다. 그리고 그 자리를 가족 관계와 과거 회상을 확장하여 대체했다.원작의 가장 큰 매력을 버린 각색은 위험이 큰 모험과 같다. 하지만 제작진은 선택의 대가로 집중력을 얻는다. 김낙수를 연기하는 류승룡이라는 배우의 존재감을 전적으로 신뢰하는 것이다. 카메라는 김낙수의 얼굴에서 크게 벗어나지 않는다. 동기 허태환(이서환)의 울릉도 좌천 소식을 듣고 순간 굳어버리는 표정, 아들과의 대화에서 스쳐가는 당혹감. 여러 곁가지 대사들이 난무하기도 하지만, 류승룡은 대사를 뚫고 인물의 내면을 얼굴로 전달해낸다.여기서 드라마는 원작 기반 웹툰의 만화적 장치들을 그대로 가져온다. 과장된 표정, 자막 효과, 상상 장면의 삽입. 이것이 종종 유치하게 느껴질 때도 있지만 드라마의 결을 해치지 않는 선에 그칠 수 있는 건 적절한 완급 조절 덕분이다. <김부장 이야기>는 가끔 50대에 부장 타이틀을 달고 있는 김낙수가 시대착오적인 행동을 보여주며 그것을 웃음의 동력으로 삼는다. 하지만 이러한 장치들은 동시에 씁쓸함도 전가한다. 그것이 시대의 빠른 변화에 쉽게 적응할 수 없는 50대 중년의 현실이기도 해서다.원작의 다중 시점 포기는 서사적 깊이를 희생한 선택일 수 있다. 하지만 현재까지는 그러한 선택이 이해갈 만한 선택이었음을 드라마 스스로 증명하고 있다. 김낙수 한 사람을 입체적으로 구축하는 데 집중함으로써, 드라마는 50대 직장인의 초상을 생생하게 그려낸다.