돌아온 인천Utd 골키퍼 '이범수', 슈퍼 세이브로 부산 발목 잡다

▲
69분, 부산 아이파크 페신이 찬 왼발 감아차기를 날아올라 쳐내는 이범수(초록 유니폼) 인천 유나이티드 골키퍼Ohmynews, 심재철
K리그2 플레이오프 진출 기준선인 5위까지 올라가기 위해 부산 아이파크의 승리가 절대적인 날이었지만 인천 유나이티드 FC 이범수 골키퍼의 슈퍼 세이브 활약에 고개를 숙여야 했다. 지난 해 11월 24일 K리그1 대구 FC와의 어웨이 게임, 인천 유나이티드 간판 골잡이 무고사가 골키퍼로 깜짝 활약하기도 했던 바로 그 게임에서 이범수가 왼쪽 팔을 크게 다쳤는데, 예상보다 오래 걸린 재활 치료를 끝내고 돌아와 큰 활약을 펼친 것이다.
인천 유나이티드 FC는 이미 우승과 함께 1년만에 K리그1으로 승격하게 되었지만 부산 아이파크는 남은 두 게임을 다 이기고 전남 드래곤즈(4위)와 서울 E랜드(5위)가 미끄러지기를 바라야 하는 어려운 입장에 놓이고 말았다.
윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 2일 오후 2시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2025 K리그2 부산 아이파크와의 홈 게임에서 부상을 떨치고 돌아온 이범수 골키퍼의 놀라운 활약에 힘입어 0-0 득점 없이 비겼다.
이범수의 116번째 게임, 24번째 클린시트
홈 팀 인천 유나이티드는 이미 우승과 승격을 확정했기 때문에 개인상 트로피를 확보하기 위한 게임 설계를 볼 수 있었다. 신진호, 이명주 등 경험 많은 형들이 박승호에게 영 플레이상을 몰아주기 위해 지원에 나섰고, 후반 교체 멤버로 들어온 제르소는 오른쪽 코너킥을 왼발로 전담할 정도로 도움왕 트로피에 진심을 드러냈다.
인천 유나이티드의 이런 상황을 어느 정도 파악한 부산 아이파크는 후반에 더 강한 공격 기세를 올려 승점 3점을 노렸는데, 인천 유나이티드 골문을 지킨 이범수 골키퍼의 벽 앞에서 그만 멈추고 말았다.
슛(인천 유나이티드 4개, 부산 아이파크 16개)과 유효슛(인천 유나이티드 1개, 부산 아이파크 4개) 기록만 봐도 어웨이 팀 부산 아이파크가 골을 터뜨리며 이길 수 있었지만 상대 팀 골키퍼를 원망스럽게 바라보기만 했다.