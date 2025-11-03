사이트 전체보기
김형욱의 넷플릭스 오리지널 리뷰 19분 후 인류는 사라진다, 백악관 상황실의 절망적 선택

19분 후 인류는 사라진다, 백악관 상황실의 절망적 선택

[넷플릭스 오리지널 리뷰] <하우스 오브 다이너마이트>

김형욱(singenv)
25.11.03 12:02최종업데이트25.11.03 12:02
워싱턴 D.C.의 백악관 상황실, 하루의 시작은 여느 때와 다름없었다. 하지만 평온은 몇 초 만에 무너진다. 태평양 상공에서 정체불명의 탄도미사일 발사가 탐지된 것이다. 한참 동안 농담처럼 흘러가던 회의는, 곧 "미사일이 미국 본토를 향하고 있다"는 보고와 함께 정적에 잠긴다.

데프콘 4에서 3, 그리고 2로. 긴박한 지휘 체계의 격상과 함께 미국의 운명이 초 단위로 흔들리기 시작한다. 백악관의 전략가, 국방장관, 정보국 요원, 그리고 한 명의 엄마이기도 한 올리비아 워커 대위는 눈앞의 현실을 믿을 수 없다. 그들이 가진 시간은 19분 남짓. 누군가의 실수, 혹은 악의적인 공격 하나가 인류 문명의 종말을 불러올 수도 있는 짧은 순간이다.

그 사이, 지상 요격 미사일이 발사되지만 연이어 실패한다. 러시아와 중국에 연락을 취하지만, 누구도 답하지 않는다. 이윽고 미사일의 낙하지점이 '시카고'로 확정된다. 인구 천만의 도시, 그리고 그곳에서 일상을 보내고 있을 평범한 가족들. 남은 시간은 점점 줄어들고, 공포는 백악관 상황실을 삼켜버린다.

백악관, 전략사령부, 그리고 대통령

넷플릭스 오리지널 영화 <하우스 오브 다이너마이트>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 영화 <하우스 오브 다이너마이트>의 한 장면.넷플릭스

넷플릭스 오리지널 영화 〈하우스 오브 다이너마이트〉는 단일한 사건을 3개의 시점에서 반복적으로 보여준다. 첫 번째는 백악관 상황실, 두 번째는 전략사령부 전투지휘실, 세 번째는 미국 대통령의 시점이다. 동일한 시간대의 동일한 사건이지만, 각기 다른 위치의 사람들이 느끼는 긴장감과 공포, 그리고 선택의 무게가 완전히 다르게 그려진다.

이 구조는 단순한 서사적 실험이 아니다. 캐스린 비글로 감독은 '누가 버튼을 누르느냐'보다 '누가 망설이느냐'에 초점을 맞춘다. 백악관의 군사 참모들은 "지금 당장 보복해야 한다"고 외치고, 전략사령부의 사령관은 "응징이야말로 억제력"이라고 단언한다. 하지만 대통령의 손끝은 쉽게 움직이지 않는다. 공격하지 않으면 천만 명이 죽고, 공격하면 인류 전체가 죽는다. 어느 쪽도 정답이 아닌 상황에서, 영화는 '결정'이 아니라 '결단의 공포'를 보여준다.

이 긴장감은 비글로의 연출 감각에서 비롯된다. 그녀는 거대한 폭발이나 혼란의 장면 대신, 모니터 앞에 앉아 있는 사람들의 얼굴에 카메라를 고정한다. 숨이 막힐 정도의 정적, 땀방울이 흘러내리는 클로즈업, 조명 하나가 꺼지는 순간의 어둠이 오히려 수백 발의 폭탄보다 더 큰 파장을 남긴다.

19분의 재앙, '지금 여기'의 경고

넷플릭스 오리지널 영화 <하우스 오브 다이너마이트>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 영화 <하우스 오브 다이너마이트>의 한 장면.넷플릭스

<하우스 오브 다이너마이트>는 단지 핵전쟁 시뮬레이션 영화가 아니다. 인간의 '선택지'가 얼마나 좁아질 수 있는가에 대한 이야기다. 전 세계 핵무기를 모두 합하면 수천 발. 그중 단 한 발만 잘못 날아가도 인류는 되돌릴 수 없는 길로 들어선다. 영화는 바로 그 '단 한 발'을 보여준다.

놀랍게도, 영화에는 단 한 번도 폭발 장면이 등장하지 않는다. 시카고가 파괴되는 장면조차 관객의 눈앞에 드러나지 않는다. 그럼에도 관객은 손에 땀을 쥐고, 숨을 참게 된다. 이는 비글로 감독 특유의 '심리적 폭발' 연출 덕분이다. <허트 로커>에서 폭탄 해체병의 손끝을 따라가던 그녀는 이번엔 세계의 심장부, 백악관 버튼 위의 손끝을 응시한다. 그 찰나의 떨림이 곧 지구의 운명이다.

이 작품이 더 섬뜩하게 다가오는 이유는, 그것이 '충분히 가능한 시나리오'이기 때문이다. 현실의 국제정세는 여전히 불안정하고, 각국은 핵 억제력을 내세워 군비 경쟁을 멈추지 않는다. 협정은 존재하지만, 신뢰는 사라졌다. 영화는 질문을 던진다. "일이 터지고 나서야 움직일 것인가?"

비글로가 던지는 냉정한 질문

넷플릭스 오리지널 영화 <하우스 오브 다이너마이트>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 영화 <하우스 오브 다이너마이트>의 한 장면.넷플릭스

<하우스 오브 다이너마이트>는 제목처럼 '다이너마이트로 가득 찬 집'을 그린다. 미국이라는 초강대국은 견고해 보이지만, 내부는 이미 폭발 직전이다. 백악관, 전략사령부, 대통령실 모두 각자의 논리를 내세우지만 결국 하나의 질문으로 귀결된다. "우리가 통제할 수 있는 것은 무엇인가?"

비글로 감독은 이 질문을 단순한 정치 드라마의 틀에서 벗어나 인간적 차원으로 끌어올린다. 한 아이의 엄마인 워커 대위는 상황실 안에서 점점 숨이 막혀 간다. 그녀는 국가의 안전을 지키는 군인이지만, 동시에 시카고에 사는 가족을 떠올리지 않을 수 없다. 영화의 가장 잔혹한 순간은 미사일의 착탄이 아니라, 그녀의 눈에 비친 '아무것도 할 수 없음'의 공포다.

바로 그 지점에서 영화는 현실로 넘어온다. 비글로는 "일이 터진 이상 할 수 있는 것은 없다"라고 말한다. 그렇다면 우리가 해야 할 일은 명확하다. 일이 터지기 전에, 그 일을 막는 것. 그것이야말로 진짜 '준비'일 것이다.

영화는 캐스린 비글로가 8년 만에 선보이는 연출작으로, 그녀의 경력을 통틀어 가장 압축적이고 가장 현실적인 작품이다. 액션보다 감정이, 폭발보다 침묵이 더 큰 폭음을 낸다. "19분 후 세상의 끝이 온다면, 우리는 무엇을 할 것인가"라는 단순한 질문으로 관객을 끝까지 몰아붙인다. 엔딩 크레딧이 올라가도 긴장은 풀리지 않는다. 왜냐하면, 영화가 묘사한 그 19분은 '언젠가 실제로' 올 수도 있기 때문이다.
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com과 contents.premium.naver.com/singenv/themovie에도 실립니다.
하우스오브다이너마이트 캐스린비글로 백악관 전략사령부 대통령

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

이 기자의 최신기사 무한 루프에 갇힌 현대인, '8번 출구'가 던지는 불편한 질문