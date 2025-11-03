19분 후 인류는 사라진다, 백악관 상황실의 절망적 선택

워싱턴 D.C.의 백악관 상황실, 하루의 시작은 여느 때와 다름없었다. 하지만 평온은 몇 초 만에 무너진다. 태평양 상공에서 정체불명의 탄도미사일 발사가 탐지된 것이다. 한참 동안 농담처럼 흘러가던 회의는, 곧 "미사일이 미국 본토를 향하고 있다"는 보고와 함께 정적에 잠긴다.
데프콘 4에서 3, 그리고 2로. 긴박한 지휘 체계의 격상과 함께 미국의 운명이 초 단위로 흔들리기 시작한다. 백악관의 전략가, 국방장관, 정보국 요원, 그리고 한 명의 엄마이기도 한 올리비아 워커 대위는 눈앞의 현실을 믿을 수 없다. 그들이 가진 시간은 19분 남짓. 누군가의 실수, 혹은 악의적인 공격 하나가 인류 문명의 종말을 불러올 수도 있는 짧은 순간이다.
그 사이, 지상 요격 미사일이 발사되지만 연이어 실패한다. 러시아와 중국에 연락을 취하지만, 누구도 답하지 않는다. 이윽고 미사일의 낙하지점이 '시카고'로 확정된다. 인구 천만의 도시, 그리고 그곳에서 일상을 보내고 있을 평범한 가족들. 남은 시간은 점점 줄어들고, 공포는 백악관 상황실을 삼켜버린다.
백악관, 전략사령부, 그리고 대통령