19분 후 인류는 사라진다, 백악관 상황실의 절망적 선택

▲넷플릭스 오리지널 영화 <하우스 오브 다이너마이트>의 한 장면. 넷플릭스

<하우스 오브 다이너마이트>는 제목처럼 '다이너마이트로 가득 찬 집'을 그린다. 미국이라는 초강대국은 견고해 보이지만, 내부는 이미 폭발 직전이다. 백악관, 전략사령부, 대통령실 모두 각자의 논리를 내세우지만 결국 하나의 질문으로 귀결된다. "우리가 통제할 수 있는 것은 무엇인가?"



비글로 감독은 이 질문을 단순한 정치 드라마의 틀에서 벗어나 인간적 차원으로 끌어올린다. 한 아이의 엄마인 워커 대위는 상황실 안에서 점점 숨이 막혀 간다. 그녀는 국가의 안전을 지키는 군인이지만, 동시에 시카고에 사는 가족을 떠올리지 않을 수 없다. 영화의 가장 잔혹한 순간은 미사일의 착탄이 아니라, 그녀의 눈에 비친 '아무것도 할 수 없음'의 공포다.



바로 그 지점에서 영화는 현실로 넘어온다. 비글로는 "일이 터진 이상 할 수 있는 것은 없다"라고 말한다. 그렇다면 우리가 해야 할 일은 명확하다. 일이 터지기 전에, 그 일을 막는 것. 그것이야말로 진짜 '준비'일 것이다.



영화는 캐스린 비글로가 8년 만에 선보이는 연출작으로, 그녀의 경력을 통틀어 가장 압축적이고 가장 현실적인 작품이다. 액션보다 감정이, 폭발보다 침묵이 더 큰 폭음을 낸다. "19분 후 세상의 끝이 온다면, 우리는 무엇을 할 것인가"라는 단순한 질문으로 관객을 끝까지 몰아붙인다. 엔딩 크레딧이 올라가도 긴장은 풀리지 않는다. 왜냐하면, 영화가 묘사한 그 19분은 '언젠가 실제로' 올 수도 있기 때문이다.

