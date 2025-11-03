200억 FA 투자 실패한 한화... 강백호 배팅·노시환-손아섭 잔류 기로

한화 이글스는 지난 몇 년간 프로야구 FA시장에서 가장 '큰 손'으로 불릴만큼 적극적인 투자를 단행했던 구단이다. 최근 3년간 채은성(6년 90억 원)을 시작으로 안치홍(4+2년 72억 원), 심우준(4년 50억 원), 엄상백(4년 78억 원), 메이저리그에서 친정으로 복귀한 류현진(8년 170억 원)까지, 최소 50억 원 이상을 투자한 외부 FA만 무려 5명이었다. 여기에 최재훈, 하주석 등 내부 FA들의 전력 유출도 최소화했다.KBO리그 역사상 2-3년 사이에서 이 정도의 대규모 투자를 단행한 사례는 드물었다. 그만큼 한화의 성적을 향한 의지가 진심이었다는 것을 보여준 장면이었다.2025시즌 한화는 정규리그 2위와 한국시리즈 준우승을 기록했다. 정규시즌 순위는 지난 시즌 8위에서 6계단 상승했고, 가을야구 진출은 7년만, 한국시리즈 진출은 무려 19년만이었다. 정규리그 1위 LG 트윈스의 벽을 넘지 못하고 준우승에 그쳤지만, 오랜만에 가을야구의 맛을 제대로 즐겼던 시즌이었다.하지만 정작 FA 성적표만 떼어놓고 보면, 투자에 걸맞은 성과는 거두지 못했다. 채은성은 기복은 있었지만 그래도 몇년간 중심타선에서 꾸준히 제몫을 다했다. 류현진도 비록 포스트시즌에서 부진했지만 정규시즌에는 3선발로 2년간 준수한 활약을 펼쳐줬다.하지만 안치홍, 심우준, 엄상백이 모두 올해 한꺼번에 심각한 부진에 빠진게 한화로서는 뼈아팠다. 베테랑 내야수인 안치홍은 올해 정규시즌 66경기서 타율 0.172, 2홈런, 18타점, 9득점에 그쳤다. 포스트시즌(PS)에서는 컨디션 난조로 인하여 플레이오프와 한국시리즈 엔트리에 한 번도 이름을 올리지 못했다.5선발 자원으로 기대했던 엄상백은 올 시즌 28경기에서 고작 80.2이닝을 소화하며 2승7패 1홀드 평균자책점 6.58에 그쳤다. 포스트시즌에서는 플레이오프 1경기에 나서 0.2이닝 1안타(1홈런) 1볼넷 2실점 등으로 부진한 모습을 보이자, 한국시리즈 엔트리에서 탈락했다.심우준은 올시즌 94경기, 타율 .231, 2홈런, 22타점 11도루를 기록했다. 애초에 수비형 유격수로 평가됐던 선수이기는 했지만, 전소속팀 KT 시절과 비교하면 출루율이 .287로 너무 낮아 기동력과 팀플레이에서도 크게 도움이 되지 못했다. 심우준이 출전하는 경기마다 한화는 공격력에서 손해를 감수해야 했다. 그나마 안치홍-엄상백에 비하면, 한국시리즈 엔트리에는 포함되었고 3차전에서 결승타를 치며 활약한 경기도 있었지만, 여전히 몸값에는 크게 못 미치는 활약이라는 것은 변함이 없었다.결과적으로 한화는 이 세 선수를 영입하는데 200억 가까운 돈을 투자하고도 사실상 본전도 못찾으며 허공에 날린 셈이 됐다. 물론 선수가 매년 잘할 수는 없지만, 이 세 외부 FA의 동반 부진은 한화가 예상할 수 있는 범위를 훨씬 넘어선 마이너스 수준이었다. 만일 내년에도 이들의 부진이 계속된다면 트레이드 카드로도 활용하기 어렵다. 올해가 우승의 적기로 꼽혔던 한화로서는, 이 세 선수가 그저 평년 수준의 활약만 해줬더라도 충분히 우승까지 가능했을 것이라는 아쉬움이 컸다.한화 팬들은 당연하게도 다가오는 2026 시즌에 다시 한번 우승 도전을 기대하고 있다. 관건은 한화가 과연 내년에도 올시즌만큼의 전력을 유지할 수 있을지에 달렸다.하지만 한화가 올겨울에 다시 전력보강을 위하여 새로운 투자에 나서는 것은 현실적으로 쉽지않다. 이번 FA 시장에서 최대어로 꼽히는 자원은 강백호(KT)와 박찬호(KIA)정도가 있다. 기량과 나이, 여러 구단들의 경쟁구도를 감안하면 벌써부터 FA시장에서 몸값이 100억원 이상이 될 것이라는 전망까지 나온다.현실적으로 한화가 필요로 할만한 가장 매력적인 자원은 강백호다. 건강하다면 중심타선에서 언제든 30홈런 100타점 시즌이 가능한 잠재력을 갖추고 있다. 그러나 최근 몇년간 이름값에 못미친 성적과 애매한 포지션 문제, 메이저리그 진출 가능성 등으로 불확실성도 크다. 박찬호는 심우준, 이도윤, 하주석 등 내야 자원이 이미 넘쳐나는 한화에서 포지션 중복이고 타격에서의 메리트가 크지 않다.여기에 한화는 올겨울 팀내에서 손아섭, 김범수, 이재원이 다시 FA자격을 얻는다. 특히 지명타자와 테이블세터 자원인 노장 손아섭은 한화가 올해 외부 FA시장에 얼마나 관심을 두느냐에 따라 거취가 유동적이다. 좌완 필승조 김범수와, 최재훈의 백업포수로 준수한 활약을 보여준 이재원은, 한화가 내년 시즌 다시 우승을 노린다면 놓치기 아까운 자원들이다.어쩌면 한화가 대어급 선수가 적은 이번 FA시장에 적극적으로 참전하지 않을 수 있다는 전망도 나온다. 사실 한화에 올겨울 정말 중요한 이슈는, 국내 FA 문제보다도 외국인 투수 듀오 코디 폰세와 라이언 와이스의 잔류 여부, 그리고 노시환의 장기계약 여부다.폰세와 와이스는 2025시즌 33승을 합작하며 리그 최고의 원투펀치로 활약했다. 하지만 KBO리그에서의 활약으로 주가가 높아진 두 선수가 다음 시즌 메이저리그로 복귀할 가능성이 유력하게 거론된다. 구단 역사상 최고의 외국인 투수로 꼽히는 두 선수가 동시에 떠난다면 이들의 공백을 메우는 것은 결코 쉽지않다.노시환은 2026시즌이 끝나고 FA 자격을 얻기까지 아직 1년이 남았다. 올 시즌 144경기 전경기에 출전하며 타율 .260, 32홈런, 101타점, OPS 0.851, 득점권 타율 .290를 기록했다. 거포임에도 3루수로 내야 수비력도 갖췄고 26세의 나이에 병역문제도 이미 해결했다. 현재 한화를 대표하는 프랜차이즈 스타라는 상징성도 큰 데다, 팀내에 다른 선수는 몰라도 노시환을 대체할 수 있을만한 자원은 없다.한화로서는 과거의 장종훈-김태균처럼 팀의 10년 미래를 책임질 중심타자를 장기계약으로 잡는것이 급선무다. 올해 송성문(키움 히어로즈)의 사례처럼 한화도 노시환이 FA 시장에 풀리기 전에 어떻게든 '비다년 FA계약'을 추진할 것이라는 전망이 유력하다. 올해 FA자격을 얻는 강백호가 국내에 잔류할 경우, 그의 몸값을 기준으로 노시환의 계약규모도 최소한 100억 내외에서 형성될 것이 유력해 보인다. 다만 한화가 노시환 잔류를 우선순위로 총력을 기울인다면, 강백호나 또다른 외부FA들에게까지 투자하는 건 현실적으로 쉽지 않다.한화는 이미 팀내에 상당한 고액 계약자가 많다. 이미 최고참급인 류현진-채은성은 당장 내년에 서서히 노쇠화가 와도 이상하지 않을 나이다. 여기에 안치홍-심우준-엄상백이 다음 시즌에도 전혀 반등하지 못한다면 한화는 자칫 몇년간 악성계약의 굴레에 갇혀 어려움을 겪게 될 수도 있다.올해 FA시장에서의 한화는 이제 무분별한 투자보다도 신중하게 선택과 집중이 더 중요하다. 단순한 전력 유지나 보강을 넘어 팀의 향후 6-7년 미래를 좌우할 결정이 될 수 있기 때문이다. 당장 내년 한국시리즈 우승 도전도 중요하지만, 한 해 반짝하는 것이 아닌 '연속성있는 강팀'을 이어가기 위한 냉철한 구상과 판단이 필요해 보인다.