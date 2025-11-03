KSPO돔 무대 압도한 아이브, 지난해와는 완전히 다르다

▲
아이브 (IVE)스타쉽엔터테인먼트
댄서들의 화려한 군무와 더불어 아이브 팬들이라면 가장 기대하는 밴드 라이브 무대가 연이어 진행되었다. '삐빅 (♥beats)', 'WOW', 'Off The Record', 'FLU' 등 수록곡들이 오리지널 버전 이상의 감동을 선사했다. 그 뒤를 이어 'ATTITUDE', 'LOVE DIVE', 'REBEL HEART', 'Kitsch', 'I AM' 등 지금의 아이브를 있게 해준 타이틀곡들이 울려 퍼지자 팬들은 떼창으로 화답했다.
'You Wanna Cry'와 더불어 아이브는 신곡 'Wild Bird'', 영어 싱글 'Supernova Love', 그리고 아이브의 정체성과도 같은 명곡 'After LIKE'로 앙코르 무대를 꾸미면서 1년여만에 이뤄진 국내 콘서트를 성황리에 마무리 지었다. 이번 서울 공연 이후 아이브는 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아(국가 및 도시 추후 공개) 등을 거치면서 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.
더욱 단단하게 성장한 아이브