KSPO돔 무대 압도한 아이브, 지난해와는 완전히 다르다

▲아이브 (IVE) 스타쉽엔터테인먼트

지난해와 동일한 장소, 월드 투어 특성상 히트곡 중심으로 이뤄질 수밖에 없는 공연임에도 아이브는 작년 콘서트는 잠시 잊어도 좋을 만큼 확실한 음악적 업그레이드로 현장을 찾은 팬들을 사로잡았다.

이날 현장에서 아이브는 "첫 투어 때보다 훨씬 단단해진 느낌이다. 다이브와는 영원히 함께하고 싶다" (리즈), "보여주고 싶은 게 많다. 앞으로도 새로운 모습을 보여드릴 테니 기대해 달라"(안유진), "오늘이 끝이 아니라, 이제 전 세계 투어의 시작이다"(레이) 등의 소감을 남기며 팬들에게 고마움을 전했다.

'아이브 공연 = 밴드 라이브'라는 공식이 자연스럽게 형성될 만큼 5인조 백업 밴드의 박력있는 연주와 맞물린 아이브 멤버들의 화려한 퍼포먼스는 음원만으로는 결코 맛볼 수 없는 뜨거운 감흥을 제공했다. < SHOW WHAT I AM >라는 투어 제목에 걸맞게 아이브는 자신들이 가진 모든 것을 아낌없이 쏟아 부었다. 진정으로 자신을 드러내기 위한 여정에서 화려한 첫발을 내디딘 셈이다.

