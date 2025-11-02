경기신보 김정빈, 전국장애인체육대회 '탠덤사이클' 2관왕 등극

▲
김정빈(경기신용보증재단) 선수가 지난달 31일 제45회 전국장애인체육대회 탠덤사이클(남자) 개인도로 독주 19km B(선수부) 부문에서 금메달을 차지했다.(왼쪽에서 2번째 파일럿 윤중헌 선수, 왼쪽에서 3번째 김정빈_선수)경기신용보증재단
경기도 대표 선수단 김정빈(경기신용보증재단) 선수가 지난달 31일과 지난 1일 제45회 전국장애인체육대회 탠덤사이클(남자) 개인도로 독주 19km B(선수부) 부문과 개인도로 83km B(선수부) 부문에서 금메달을 차지하며 2관왕에 올랐다.
탠덤사이클은 시각장애인 사이클 종목으로, 비장애인 선수(파일럿)가 앞에, 시각장애인 선수가 뒤에 앉아 함께 페달을 밟는 2인 1조 경기다.
김정빈 선수는 중학생 시절 '망막색소변성증' 진단을 받고 스무 살 초반부터 시력을 잃었지만, 좌절하지 않고 새로운 활력을 찾기 위해 스포츠에 도전했다.
시각장애인 구기종목인 '쇼다운'을 시작으로 크로스컨트리, 바이애슬론, 역도 등 다양한 종목을 거쳐 2016년부터 탠덤사이클을 시작했다. 이후 2018년 국가대표로 선발되어 꾸준히 훈련을 이어 온 김정빈 선수는 2023년 항저우 아시안 패러게임에서 탠덤사이클 부문 3관왕을 차지하며 세계 무대에서도 실력을 입증했다.