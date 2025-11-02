경기신보 김정빈, 전국장애인체육대회 '탠덤사이클' 2관왕 등극

경기신용보증재단

경기신용보증재단이 경기도 대표로 제45회 전국장애인체육대회 탠덤사이클 부문에 출전한 김정빈 선수를 응원하고 있다.경기신용보증재단(경기신보)은 경기도장애인체육회장인 김동연 경기도지사의 포용적 가치 실현에 동참하고자, 지난 9월부터 김정빈 선수를 채용해 적극적으로 지원하고 있다.시석중 경기신보 이사장은 "김정빈 선수가 뛰어난 기량과 끈기로 전국장애인체육대회에서 우수한 성적을 거둔 것을 진심으로 축하하며, 재단의 가족으로서 자랑스럽게 생각한다"며 "경기신용보증재단도 어려운 시련 속에서 도전을 멈추지 않은 김정빈 선수처럼, 소상공인의 위기 극복을 돕고 서민경제에 따뜻한 온기를 전하는 든든한 버팀목이 되기 위한 노력을 멈추지 않겠다"고 말했다.경기신보는 "앞으로도 장애인 체육인이 고용 안정 속에서 경기 활동을 병행할 수 있는 여건을 조성하고, 경기도의 '기회 수도 실현'이라는 비전에 기여할 계획"이라고 밝혔다.