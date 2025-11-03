'인천 첫 승' 페퍼, 이번 시즌엔 정말 다를까

한국배구연맹

스테파이 와일러의 부상으로 영입한 미들블로커 시마무라 하루요는 시즌 초반 페퍼저축은행에게 '신의 한 수'가 되고 있다.페퍼저축은행은 지난 9월 단양에서 열린 컵대회 조별리그에서 3전 전패를 당하며 조기 탈락했다. 페퍼저축은행은 창단 후 4번의 컵대회에 출전해 단 1승도 따내지 못하고 12연패의 수렁에 빠지게 됐다. 많은 배구팬들은 창단 후 한 번도 최하위에서 벗어난 적이 없는 데다가 컵대회에서도 이렇다 할 반등의 여지를 보여주지 못한 페퍼저축은행을 2025-2026 시즌에도 유력한 꼴찌 후보로 분류할 수밖에 없었다.페퍼저축은행은 설상가상으로 시즌 개막을 앞두고 외국인 선수 조이가 무릎 부상을 당했다. 공격력이 좋은 박은서가 조이의 빈자리를 메울 예정이지만 V리그에서 외국인 선수가 차지하는 비중을 고려하면 페퍼저축은행은 이번 시즌에도 쉽지 않은 초반을 보낼 거라는 전망이 지배적이었다. 하지만 페퍼저축은행은 조이가 없는 시즌 첫 3경기에서 도로공사와 현대건설 힐스테이트를 꺾으며 크게 선전했다.컵대회에 이어 V리그 초반 3경기에서도 아포짓 스파이커로 활약한 박은서는 3경기에서 58득점을 올리며 조이가 없는 페퍼저축은행의 주공격수 역할을 톡톡히 해냈다. 도로공사와의 시즌 첫 경기부터 19득점을 올린 아시아쿼터 시마무라는 IBK기업은행 알토스전에서 14득점, 현대건설전에서 13득점을 기록하며 좋은 활약을 선보였다. 특히 시마무라의 빠른 이동 공격은 장소연 감독의 현역 시절을 보는 듯 하다.3경기에서 2승1패를 기록한 페퍼저축은행은 2일 창단 후 한 번도 승리해본 적 없는 인천 원정에서 '디펜딩 챔피언' 흥국생명을 상대했다. 외국인 선수 조이가 무릎 부상을 털어내고 경기에 나선 페퍼저축은행은 4명이 두 자리 수 득점을 올리는 활약을 선보인 끝에 1시간28분 만에 3-0으로 완승을 거뒀다. 지난 네 시즌 동안 이어졌던 인천 원정 11연패의 길었던 사슬을 끊으며 단독 1위에 오르는 기분 좋은 승리였다.페퍼저축은행 입장에서 더욱 고무적인 사실은 이날 양 팀 합쳐 가장 많은 득점(16점)을 올린 조이가 1,2세트에선 교체로 투입됐을 정도로 아직 본격적으로 풀타임을 소화하지 않았다는 점이다. 여기에 손등부상을 당한 하혜진까지 복귀하면 미들블로커 라인도 더욱 강해질 수 있다. 창단 후 네 시즌 연속 최하위로 광주의 배구팬들을 실망시켰던 페퍼저축은행이 이번 시즌 돌풍을 일으킬 수 있을지 주목된다.