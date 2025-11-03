'인천 첫 승' 페퍼, 이번 시즌엔 정말 다를까

페퍼저축은행이 흥국생명을 꺾고 인천 원정 11연패의 긴 늪에서 벗어났다.
장소연 감독이 이끄는 페처저축은행 AI페퍼스는 2일 인천 삼산 월드체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 흥국생명 핑크스파이더스와의 원정 경기에서 세트스코어 3-0(25-19,25-18,25-19)으로 승리했다. 지난 2021년 창단 후 11번의 인천 원정에서 단 한 번의 승리도 거두지 못했던 페퍼저축은행은 12번째 인천 원정에서 길었던 연패를 끊고 창단 첫 2경기 연속 셧아웃 승리를 기록했다(3승1패).
페퍼저축은행은 이번 시즌 처음으로 출전한 외국인 선수 조 웨더링튼(등록명 조이)이 45.45%의 성공률로 16득점을 기록했고 이한비와 시마무라 하루요가 각각 13득점, 박정아가 10득점으로 힘을 보탰다. 페퍼저축은행은 이날 승리로 승점 8점을 기록하면서 한국도로공사 하이패스를 세트 득식률에서 앞선 선두로 올라섰다. 비록 극초반이지만 '만년꼴찌' 페퍼저축은행의 초반 기세가 심상치 않다는 뜻이다.
장소연 감독 부임 후에도 4시즌 연속 꼴찌